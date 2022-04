Camaradas y amigos:

Tras arduos esfuerzos de siete años, se celebraron con éxito los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing, seguidos con gran interés por toda la nación y polarizadores de la atención mundial. El pueblo chino y los pueblos del resto del mundo, superando todo tipo de dificultades y desafíos, crearon juntos una vez más un grandioso evento olímpico que merece inscribirse en los anales, y compartieron una vez más la gloria olímpica.

¡Los hechos han demostrado nuevamente que el pueblo chino tiene la voluntad y la determinación de hacer contribuciones al impulso del desarrollo del Movimiento Olímpico y de la unión y amistad del pueblo mundial, además de la capacidad y el entusiasmo de continuar haciendo nuevas y mayores contribuciones!

En la celebración exitosa de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing están condensados el trabajo duro, la sabiduría y el sudor de las personas de los diversos frentes de trabajo. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing colaboró estrechamente con el municipio de Beijing, la provincia de Hebei, la Administración General del Deporte y la Asociación de Discapacitados de China, mientras los numerosos constructores, trabajadores y voluntarios de las Olimpiadas de Invierno, teniendo siempre presente el importante cometido que el Partido y el pueblo les habían confiado, e imbuidos del elevado ideal de conquistar honores para el país, se volcaron desinteresadamente y se dedicaron anónimamente en sus puestos de trabajo, surgiendo de entre ellos un nutrido grupo de colectivos e individuos avanzados con contribuciones destacadas.

¡Hoy nos hemos congregado en esta solemne reunión para hacer un resumen de las experiencias de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing, encomiar a los colectivos e individuos con contribuciones destacadas, y ensalzar el noble espíritu que se ha cultivado durante los preparativos y la celebración de ambos eventos, con el fin de alentar a todo el Partido y al pueblo de todas las etnias del país para que se esfuercen por materializar el objetivo de lucha fijado para el segundo centenario y el sueño chino de la gran revitalización de la nación china!

¡Camaradas y amigos!

Los chinos siempre somos fieles a la palabra empeñada y resultados en la acción. La garantización de la celebración según lo previsto, de forma segura y sin contratiempos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing, así de la misma brillantez en ambos eventos, se trata de un compromiso solemne que ha asumido el pueblo chino ante la comunidad internacional.

En los siete años pasados, bajo la firme dirección del Comité Central del Partido, todos los departamentos pertinentes, así como las provincias, regiones y municipios superaron las dificultades mediante la unidad y colaboración. Como ciudades anfitrionas, Beijing y Zhangjiakou trabajaron a plena capacidad y se esforzaron al máximo, cooperaron estrechamente con el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (CPI) y otras organizaciones deportivas internacionales, y superaron todo tipo de dificultades y desafíos, tales como la pandemia de COVID-19, ofreciendo al mundo unos exitosos juegos olímpicos simplificados, seguros y espléndidos, con lo que cumplieron plenamente su solemne compromiso que han hecho frente a la comunidad internacional, de manena que Beijing se convirtió en la primera ciudad mundial en albergar los Juegos Olímpicos de Verano e Invierno.

—Presentación de maravillosas competiciones en los Juegos Olímpicos de Invierno, logrando positivas evaluaciones de la comunidad internacional.

En las cuatro magníficas ceremonias de inauguración y clausura se travesó desde el comienzo hasta el final el tema principal de la comunidad de destino de la humanidad, y la cultura china y los elementos del hielo y la nieve se armonizaron mutuamente, reflejando la belleza de la naturaleza, la humanidad y el deporte, e interpretando la imagen confiable, encantadora y respetable de China en la nueva era. Las instalaciones de primera clase en las tres áreas de competición, la organización rigurosa y profesional del evento, y los servicios cálidos y considerados han ganado el elogio unánime de todos los participantes, ¡y el evento ha atraído a miles de millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en los Juegos Olímpicos de Invierno más vistos en la historia!

—Plena manifestación del sentimiento patriótico, reuniendo las poderosas fuerzas para realizar la gran revitalización de la nación china.

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing constituyeron una emocionante demostración del entusiasmo patriótico del pueblo chino. Los hijos descendientes de la nación china de dentro y fuera del país prestaron mucha atención y apoyaron firmemente este grandioso evento olímpico de invierno celebrado en China, animando y vitoreando tanto a los deportistas como a la gran patria. En los campos de competiciones, los deportistas chinos no temieron a sus fuertes competidores, pugnaron con tenacidad y ganaron la gloria para la nación. Con la bandera roja de cinco estrellas flameando en lo alto, cada uno y todos los hijos de la nación se sintieron doblemente gloriosos. Un abanderado dijo: “De pie en la plataforma de izamiento de la bandera de los Juegos Olímpicos, estoy lleno de orgullo. Al pensar en lo difícil que es la consecución de las actuales prosperidad y florecimiento de la patria, me sube un orgullo y amor inexpresable, con las lágrimas asomando a mis ojos…” Se entrelazan maravillosamente el “sueño olímpico de invierno” y el “sueño chino”: las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno que contienen hábilmente la cultura china, el “Bing Dwen Dwen” vivo y honesto, el “Shuey Rhon Rhon” feliz y jubiloso, el sabor del Año Nuevo Lunar chino, los sabrosos panecillos con relleno de pasta de judías azucarada…. Las ceremonias de inauguración y clausura llenas de conceptos chinos como la combinación de la armonía y la paz; ideas con una ingeniosidad e inventiva sin parangón, elementos como las 24 divisiones del año solar en el calendario chino, aguas del río Amarillo, Nudo Chino, pino dando la bienvenida a los húespedes, sauces transmitiendo las emociones y canción con tema de copo de nieve…, así como los vals representados por los actores con discapacidad auditiva, la versión en lenguaje de señas del himno nacional, la canción del Coro de Niños Ciegos, el encendido del pebetero por un deportista con discapacidad visual…, ¡todas estas escenas significativas han dejado una impresión espléndida y profunda en el corazón de la gente e inspirado la pasión enérgica de los hijos de la nación en el país y en el extanjero para mancomunar voluntades y hacer esfuerzos sin cesar!

—Cumplimiento de la meta de “participación de 300 millones de personas en los deportes de hielo y nieve”, fortaleciendo notablemente la percepción de beneficios por parte del pueblo.

Los preparativos y la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing han impulsado el desarrollo a saltos de los deportes de invierno del país, que se han extendido a todo el territorio nacional salvando la barrera de Shanhaiguan, iniciando así una nueva era para los deportes de hielo y nieve de China, e incluso de todo el mundo. A lo largo de los trabajos preparativos, construimos un gran número de locales e instalaciones de hielo y nieve de calidad, y organizamos una serie de eventos diversificados de invierno para el pueblo quien tiene un creciente entusiasmo participativo, llegando a 346 millones de participantes. Los lugares cubiertos de hielo y nieve se han convertido en las “montañas de oro y plata” para el enriquecimiento de la gente y la vigorización de las zonas rurales. Los preparativos y la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing han promovido integralmente el desarrollo de los servicios de interés social. ¡Se ha garantizado de mejor forma los derechos humanos de las personas con discapacidades y la vida de las amplias masas populares ha sido más enriquecida y colorida!

— Fructíferos logros del patrimonio de los Juegos Olímpicos de Invierno, cosechando buenos resultados tanto en la exitosa celebración de los eventos deportivos como en el desarrollo regional.

Los preparativos y la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing han ejercido un enorme papel de tracción para el desarrollo del país, particularmente para el desarrollo sinérgico de Beijing, Tianjin y Hebei. Tomando los preparativos y la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno como un importante sostén para impulsar este desarrollo sinérgico, hemos hecho que la región ha gozado de una conexión más conveniente, una notable mejora en el ambiente ecológico, una coactuación industrial más estrecha y unos servicios públicos más equilibrados. ¡Estrenaron las instalaciones olímpicas como el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad, también conocido como la “Cinta de Hielo”; el Big Air Shougang, también conocido como la “Cinta Voladora de Nieve ”; el Centro Nacional de Deslizamiento, también conocido como el “Dragón Volador de Nieve”; y el Centro Nacional de Saltos de Esquí, también conocido como el “Ruyi de Nieve”, las cuales se han convertido en activos de calidad que benefician al pueblo!

— Prevención y control precisos y eficaces de la epidemia, garantizando la celebración segura y expedita de los Juegos Olímpicos de Invierno.

En medio de la pandemia de COVID-19, colocamos la salud de todos los participantes en primer lugar, insistimos en la “prevención de la importación de casos y de repuntes dentro del país”, y garantizamos enérgicamente la salud del personal de todas partes a través de una estricta aplicación de las medidas de prevención y control. Durante las competiciones, la proporción de personas que dieron positivos en el “circuito cerrado” fue apenas un 0,45% y todas ellas recibieron un tratamiento efectivo y un buen ciudado. No hubo brotes colectivos ni brotes que se desbordaron fuera del “circuito cerrado”, y las zonas urbanas cumplieron la política dinámica de cero contagio. Las políticas antiepidémicas de China pasaron una vez más por la prueba, sirviendo como una experiencia útil para la lucha global contra la COVID-19 y la celebración de importantes eventos internacionales. Algunos deportistas extranjeros dijeron que “si hubieran medallas de oro para la lucha antipandémica, a China habría merecido una”. ¡Esta medalla pertenece a todos los partícipes de la celebración de los Juegos Olímpicos!

— Unidad y cooperación hacia el futuro, haciendo contribuciones chinas a la humanidad para superar los desafíos.

Los juegos olímpicos llevan consigo la hermosa búsqueda de la paz, la unidad y el progreso de la humanidad. Bajo la situación de rápida evolución de un estado con importantes cambios nunca vistos en una centuria y de los distintos tipos de retos a los que se enfrenta la comunidad humana, los miembros de la gran familia olímpica han viajado desde muy lejos a China para unirse aquí a celebrar este magnífico evento, haciendo cada vez más grande el círculo de amigos y el de socios caracterizados por la unidad y amistad. Un deportista extranjero dijo con mucho cariño antes de volverse a casa: “Estoy seguro de que voy a llorar en el avión, os quiero mucho. Absolutamente llevaré a casa los mejores recuerdos de los Juegos Olímpicos de Invierno de mi vida.” ¡La exitosa celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing promovió los intercambios y el aprendizaje mutuo entre las diferentes civilizaciones y desempeñó un papel considerable de promover la unidad y colaboración global en pos de superar las dificultades coyunturales, y además, aportó confianza y esperanza al mundo agitante y le emitió la nota más fuerte de la époda de “Juntos por un futuro compartido”!

¡Camaradas y amigos!

Siete años de arduos esfuerzos hacen cumplir los Juegos Olímpicos de Invierno, y la lucha forja el esplendor. La preparación y la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing se avanzaron en situaciones extremamente difíciles, todos los participantes persistieron en “no parar ni un solo momento, no cometer ni un solo error, no faltar ni una sola jornada” y se esforzaron ardua y tenazmente. Numerosos constructores llevaron adelante el espíritu propio de los artesanos, creando unos estadios, gimnasios e instalaciones de primer orden mundial. Gran cantidad de personales encargados de la organización de los juegos eran rigurosos y profesionales en su trabajo, ofreciendo excelentes condiciones de competición a los deportistas. Los personales de la garantización de los servicios eran muy cálidos y considerados, cuyo horario era desde cuando salen las estrellas hasta cuando ellas se van, aportando un calor primaveral a todas las partes participantes en el evento. Los personales médicos y los dedicados a la prevención epidémica construyeron una barrera de seguridad irrompible para proteger la salud de todos los participantes. Los personales encargados de la seguridad de la ciudad vigilaron todos los rincones de la ciudad, garantizando el buen funcionamiento del evento y de la ciudad con los más altos estándares. Los mandos y combatientes del Ejército Popular de Liberación (EPL), los oficiales y soldados de la Policía Armada, los cuadros y agentes de la Policía de Seguridad Pública y los mandos y combatientes de las filas antiincendio y de rescate se encargaron de tareas urgentes, difíciles, peligrosas y pesadas, llevando a cabo exitosamente los trabajos de seguridad y protección. Los numerosos trabajadores de la cultura y el arte, la ciencia y la tecnología, el diseño, la prensa, los asuntos exteriores, la meteorología, así como el conjunto del personal de todos los demás frentes de trabajo, aunaron voluntades y fuerzas, colaboraron plenamente, se mantuvieron firmemente en sus puestos de trabajo, y se dedicaron en silencio al trabajo, culminando exitosamente todas las tareas. Múltiples voluntarios prestaron servicios conmovedores con su juventud y dedicación, mostrando al mundo la imagen de la floreciente juventud china. Las decenas de miles de personas que se encontraron en el “circuito cerrado” durante unos meses sin poder ocuparse de sus familiares ni de sí mismos han demostrado un emocionante espíritu y la conciencia de la responsabilidad. Manifestaron con emoción: “Por el éxito de los Juegos Olímpicos de Invierno, no importa la numerosa cantidad de la dificultad, podemos aguantarla, y toda dedicación y abnegación valen la pena.” ¡La patria y el pueblo chino están orgullosos por su duro trabajo y por los sobresalientes resultados que han conseguido!

Durante los últimos siete años, los numerosos deportistas y entrenadores de nuestro país, teniendo siempre muy presentes los encargos que el Partido y el pueblo les habían confiado, corriendo contra el tiempo, entrenando duro, atreviéndose a competir en los campos olímpicos de invierno y superándose a sí mismos, completaron con éxito todas las tareas de competencia. ¡La delegación deportiva china participó por primera vez en todas las disciplinas, ganando 9 medallas de oro y 15 medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno, así como 18 medallas de oro y 61 medallas en los Paralímpicos, estableciendo así los mejores resultados en la historia de la participación de nuestro país en ambos juegos! ¡Nuestros numerosos deportistas y entrenadores implementaron con acciones prácticas los requisitos de ganar medallas de oro de moralidad, deportividad e integridad, interpretaron tanto el espíritu olímpico como el espíritu deportivo chino, obtuvieron una doble cosecha de excelentes resultados en las competencias y en la civilización espiritual, y ganaron el honor para el Partido y el pueblo!

¡Gracias a su trabajo duro, voluntad perseverante y gran coraje, los participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, imbuidos del vehemente sentido de responsabilidad, misión y honor, cumplieron de forma excelente los diversos trabajos y tareas, y coronaron brillantes hazañas dignas de la patria, el pueblo y la época!

¡En nombre del Comité Central del Partido, el Consejo de Estado y la Comisión Militar Central, transmito aquí las calurosas felicitaciones a los colectivos e individuos con contribuciones destacadas que han sido premiados! ¡Rindo mi sentido tributo a todos los constructores, trabajadores y voluntarios que hicieron sobresalientes contribuciones a la preparación y la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing; a los numerosos deportistas y entrenadores, así como a los mandos y combatientes del EPL, los oficiales y soldados de la Policía Armada, los cuadros y agentes de la Policía de Seguridad Pública y los mandos y combatientes de las filas antiincendio y de rescate!¡Y extiendo mi sincero agradecimiento a los compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwan, así como a los chinos residentes en el extranjero y personas de ascendencia china de ultramar por su entusiasta apoyo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing!

Durante el proceso de la preparación y la celebración, el COI, el CPI, la gran familia olímpica y la gran familia paralímpica ofrecieron una ayuda positiva a nuestra labor, los gobiernos y pueblos de los diversos países, así como las personalidades internacionales amigas, nos brindaron un gran apoyo, y además, dirigentes de muchos países y jefes de organizaciones internacionales vinieron a China para asistir en persona a eventos pertinentes. En los campos de competiciones, los atletas provenientes de todo el mundo se respetaron y se estimularon mutuamente para romper el límite, interpretando perfectamente en las competiciones exitantes el lema olímpico de “más rápido, más alto, más fuerte, y más unido” y los valores paralímpicos de “valentía, determinación, inspiración e igualdad”. ¡Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing resultaron unos grandiosos eventos caracterizados por la paz y la amistad, la unión y la cooperación, y la inspiración para todo el mundo!

¡En nombre del Gobierno chino y de los más de 1.400 millones de integrantes del pueblo chino, expreso aquí mi sincero agradecimiento al COI, al CPI, a la gran familia olímpica, a la gran familia paralímpica, así como a los amigos de los diversos países y regiones del mundo!¡Y expreso mi elevada consideración a los deportistas de los diversos países que pugnaron por avanzar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing!

¡Camaradas y amigos!

Los éxitos se originan de la lucha, y la victoria no se consigue con facilidad. Echando una mirada retrospectiva a los siete años extraordinarios de preparación y celebración, en los arduos trabajos no solo cosechamos la alegría de éxito sino también una riqueza espiritual abundante y unas experiencias sumamente valiosas, las cuales debemos apreciar sobremanera y desarrollar vigorosamente.

Primero, la perseverancia en la dirección centralizada y unificada del Partido. El Comité Central del Partido concedió suma importancia a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing, instalando el Grupo Dirigente del Trabajo de los Juegos Olímpicos de Invierno para unir a nivel estatal las fuerzas con una visión de conjunto e impulsar coordinadamente los trabajos preparativos. Apenas iniciados los trabajos preparativos, el Comité Central del Partido planteó claramente el concepto de organizar unos Juegos “verdes, compartidos, abiertos y limpios”, y, frente a la seria y compleja situación pandémica global y basándose en un análisis completo de la situación interna y externa, sobre todo de los impactos de la pandemia, hizo un juicio científico de que “la celebración expedita resultará el éxito”, y además, formuló la exigencia de organizar unos Juegos “simplificados, seguros y espléndidos”. Los numerosos militantes del Partido y cuadros, teniendo bien presentes las aspiraciones fundacionales del Partido y sus misiones, cumplieron con acciones la promesa de que “Estaré en la primera línea siempre y cuando hayan tareas urgentes, difíciles, peligrosas y pesadas”. ¡Los hechos han demostrado plenamente que el Partido Comunista de China constituye el sostén más confiable para hacer realidad nuestra gran causa, y que siempre que persistiremos inquebrantablemente en la dirección del Partido, podríamos vencer sin duda cualquier tipo de dificultades e impedimentos en el camino de nuestro avance y realizar sin falta cualquier empresa que deseamos hacer!

Segundo, la perseverancia en la concentración de fuerzas para acometer ambiciosas empresas. Los preparativos de los Juegos Olímpicos de Invierno son una obra sistemática complicada. Bajo el firme liderazgo del Comité Central del Partido, el Grupo Dirigente del Trabajo de los Juegos Olímpicos de Invierno y los 18 organismos de deliberación y coordinación sobre trabajos específicos formaron el cuerpo principal de los trabajos preparativos; el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, el municipio de Beijing y la provincia de Hebei mantuvieron una estrecha colaboración con los departamentos centrales, las diversas provincia, regiones y municipios, el EPL, la Policía Armada, las empresas y los centros docentes superiores y las instituciones concernientes para acometer lo más duro con toda fuerza; y los distintos círculos sociales y las masas populares tomaron parte activa, completando conjuntamente las tareas preparativas en todas las etapas. Durante las competencias, el sistema de trabajo compuesto por tres niveles —mandos estratégicos, mandos de operación y funcionamiento de los estadios y gimnasios— recurrió a las fuerzas de todas partes para formar una enorme fuerza convergente de trabajo. ¡Las excepcionales capacidades de organización y movilización, planificación y coordinación, e implementación y aplicación de nuestro sistema socialista, y las sólidas fortalezas económica, científica y tecnológica, así como el poderío nacional integral de nuestro país, han servido como la fe más afianzada y la garantía más firme para la exitosa celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos!

Tercero, la perseverancia en la prevención proactiva y la respuesta a diversos tipos de riesgos y desafíos. La celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno se enfrentó a unos riesgos y desafíos sin precedentes bajo el contexto de solapamiento de los grandes cambios del mundo no vistos en un siglo y la pandemia de COVID-19. Persistiendo en la idea de límites de alarma y en la resolución de los problemas como rumbo orientador, fortalecimos la concienciación sobre las posibles adversidades, además de colocar la prevención y neutralización de riesgos y desafíos en una posición destacada y valorar las dificultades de manera más completa y considerar los riesgos en mayor profundidad, logrando así emprender bien los primeros pasos y tomar la iniciativa a la hora de combatir. Clasificamos e investigamos exhaustivamente los puntos de riesgo en todos los sectores y eslabones, y establecimos el mecanismo regular de trabajo, a fin de descubrir problemas constantemente, estudiarlos y resolverlos a tiempo, y responderlos de forma activa y adecuada, con lo que se garantizó la celebración del evento segura y sin contratiempos.

Cuarto, la perseverancia en la combinación de organizar los eventos deportivos, y servir al pueblo y promover eldesarrollo. El éxito de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing se expresa no solo en el éxito de las propias competencias deportivas sino aún más en que la preparación y celebración de ambos eventos ha impulsado la construcción en todos los aspectos y ha tenido un impacto positivo de gran alcance en el desarrollo económico y social. Insistimos en compartir los logros de los Juegos Olímpicos de Invierno con la gente; fomentar el progreso en profundidad del fortalecimiento de la salud de todo el pueblo mediante la promoción y la popularización de los deportes de hielo y nieve; ayudar el acometimiento de lo más duro en la liberación de la pobreza a través del desarrollo industrial; y mejorar la calidad de vida de la población mediante el amuento del nivel de los servicios públicos, para hacer que las personas sean más sanas física y psicológicamente, tengan un empleo más pleno y cuenten con unas mejores condiciones de vida, de manera que se realizara el objetivo de la participación conjunta, el esfuerzo común y el resultado compartido. Un ciudadano de Beijing comentó así: “Somos gente común y corriente, y el motivo de dejar expresarse a una persona sencilla está en demostrar que todos los chinos se han puesto de pie, y que China ha demostrado al mundo que se ha convertido poderoso”.

¡Camaradas y amigos!

Si una gran causa gesta un gran espíritu, un gran espíritu impulsa una gran causa. Numerosos participantes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing apreciaban la excepcional oportunidad proporcionada por esta gran época, creando conjuntamente durante el proceso de la candidatura, la preparación y la organización de los juegos, el espíritu de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, que consiste en tener en cuenta los intereses generales, dotarse de convicción y apertura, salir al encuentro de las adversidades, perseguir la excelencia y crear juntos un brillante futuro.

— Tener en cuenta los intereses generales, significa preocuparnos por la patria, abrigar aspiraciones elevadas, considerar la preparación y la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing como “lo que es primordial para el Estado”, asumir como misión propia la lucha por la gloria de nuestro país, tomar como honor la realización de acciones meritorias para la patria, tener el coraje de asumir misiones y responsabilidades, y luchar a brazo partido unidos con una sola voluntad por el bien del país y del pueblo.

— Dotarse de convicción y apertura, significa comportarnos elegantes, generosos, abiertos e inclusivos, persistir en la convicción en el camino, la teoría, el sistema y la cultura del socialismo con peculiaridades chinas, transmitir la profunda riqueza cultural a través de transformación creativa y desarrollo innovador, poner de manifiesto los conceptos de la civilización de larga historia de forma más simple, mostrar la sinceridad y la amabilidad del pueblo chino a través de la hospitalidad, así como promover el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos de todo el mundo a través de intercambios de civilizaciones.

— Salir al encuentro de las adversidades, significa actuar con persistencia y firmeza trabajando duro y sólidamente, mantener el elevado espíritu de lucha de asumir la dura responsabilidad a sabiendas de lo pesado que es, encarar directamente los retos, vencer las dificultades y superar los riesgos sin rendirnos ni ante cien reveses, y avanzar con intrepidez por la victoria.

— Perseguir la excelencia, significa dedicarnos de lleno y con tenacidad, ejercer la debida diligencia, persistir en los estándares más altos y los requisitos más estrictos, planificar y diseñar meticulosamente, esculpir y pulir con todo esmero, perfeccionar y ensayar ciudadosamente, para superar constantemente y crear milagros.

— Crear juntos un brillante futuro, significa colaborarse estrechamente con coactuación sinérgica, insistir en la interrelación entre “Juntos por un futuro compartido” y “más unido”, orientarnos al futuro del desarrollo de China, mirar hacia el futuro del desarrollo humano, y hacer un llamamiento apasionado al mundo para estructurar juntos una comunidad de destino de la humanidad.

¡Camaradas y amigos!

Afilamos una espada en siete años y avanzaremos resuelta y valerosamente desde un nuevo punto de partida. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing son importantes eventos emblemáticos que se celebran en la crucial época cuando todo el Partido y el pueblo de todas las etnias del país están marchando rumbo al objetivo de lucha fijado para el segundo centenario. Debemos planificar activamente y seguir esforzándonos por administrar y utilizar bien los patrimonios de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing.

Además del patrimonio material como los estadios, gimnasios e instalaciones, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing también cuentan con el legado cultural y de talentos, todos los cuales son tesoros valiosos que debemos utilizar debida y plenamente para convertirlos en nuevas energías motrices impulsoras del desarrollo, maximizando los beneficios del aprovechamiento de los legados de los Juegos Olímpicos de Invierno. Hemos de continuar impulsando la popularización y el desarrollo de los deportes de hielo y nieve, fortalecer la planificación y disposición estratégica, construir y utilizar como es debido los campos e instalaciones de hielo y nieve, desarrollar la industria de hielo y nieve, y enriquecer las competiciones y actividades correspondientes para la gente, para que pueda mantener el entusiasmo por estos deportes. Debemos explotar y aprovechar a plenitud los recursos culturales de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, afianzarnos en la convicción cultural, y difundir las voces chinas con mayor autoconfianza y aplomo y contar bien lo que sucede en China. Es necesario llevar adelante el espíritu humanitario, respetar y garantizar los derechos humanos, perfeccionar los sistemas de seguridad social y de atención y servicios a las personas con discapacidades, promover el desarrollo integral de la causa de ellas, y apoyar y alentarlas a superarse constantemente, para que “el mundo me vea aunque no puedo verlo claramente”, tal como dijo un atleta con discapacidad visual en el campo de competición. Hay que desarrollar vigorosamente en toda la sociedad el espíritu del voluntariado consistente en dedicación, fraternidad, ayuda mutua y progreso y desplegar mejor el papel positivo de los servicios voluntarios, en aras de promover el progreso de la civilización social. Debemos fomentar el espíritu olímpico, hacer valer la importante función del Olimpismo en el impulso de la paz y el desarrollo de la humanidad, y contribuir con más sabiduría china y fuerzas chinas al progreso de la civilización humana.

La exitosa preparación y celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing ha despertado grandemente el interés de los centenares de millones de personas por el deporte, y ha promovido enormemente el desarrollo de la causa deportiva de nuestro país. Hemos de persistir en tomar como objetivos el fortalecimiento de la salud del pueblo y el mejoramiento de la calidad física y de vida de la nación china; prestar suma importancia al importante papel que juega el deporte en la promoción del desarrollo integral de las personas y desplegar plenamente su función; impulsar sin cesar la reforma e innovación del deporte; reforzar la investigación y el desarrollo científicos y tecnológicos deportivos; mejorar el sistema de fortalecimiento de salud de todo el pueblo; incrementar la concienciación de las amplias masas populares en general y de los niños y jóvenes en particular sobre el fortalecimiento de la salud a través del deporte; e intensificar nuestro poderío integral y competitividad internacional de las competiciones deportivas; todo con el fin de acelerar los pasos en la construcción de un país fuerte en el deporte.

¡Camaradas y amigos!

Cumplido el sueño en los Juegos Olímpicos de Invierno, todos juntos marchemos hacia un futuro compartido. ¡Los invito a unirnos más estrechamente alrededor del Comité Central del Partido, a desarrollar el espíritu de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, y a avanzar, con una autoconfianza más firme y un coraje tremendo, hacia el cumplimiento del objetivo de lucha fijado para el segundo centenario y rumbo a la materialización de la gran revitalización de la nación china!

