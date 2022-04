Cuando alguien te saca éste dedo, se dice que te hicieron una “malacrianza”. Y si esa malacrianza se hace en retirada, asustada, después de suspender por las santas alverjas una sesión de la Asamblea Nacional, eso se llama atropello a la Función Legislativa, vejación causada por quien tiene precisamente la obligación de velar por su legalidad y prestigio. Para ella, el deber de rendir cuentas es “palabra obscena” y se aferra a su empecinamiento porque sólo ella sabe quien le respalda…

¿Será posible que, con todo ese relajo y dedo malcriado incluido, “el que sabemos” le siga apoyando? O será que quiere trapear el país con los despojos provocados para acabar de desprestigiar a la primera Función del Estado y mandarle a la casa. Se la ve sola, a excepción de la seguridad contratada. La pírrica mayoría que con las justas la eligió el 15 de mayo se esfumó. Casi todos sus “hermanos/hermanas” le dieron la espalda, ocupados en dudosos asuntos y menesteres, eso sí, con la advertencia de que “si roban, roben bien”. El Pancho Jiménez ya saltó a tierra firme para muñequear algún respaldo entre los pocos amigos que le quedan en su vertiginoso periplo por la izquierda y la ultra derecha.

Y la inflación en todos los precios de bienes, servicios y hasta en la concusión, sigue imparable y galopante. Fíjense que hasta el costo de los cargos públicos ha subido escandalosamente. En el gobierno del traidor el Ministerio de Agricultura, dicho por un Ministro y corroborado por un finado Asambleísta, costaba “un melón y medio”; ahora un chillpi Vice Ministerio de la misma cartera está cotizado en “dos melones y medio”; y por tratarse de usted, le van a dejar en “dos melones 300 mil” para que se lleve calladito… ¡Qué bárbaros! Esta sopa soltó La Posta, con voces, videos, nombres, pelos y señales. Lo raro es que lo haga un medio de comunicación muy afecto al oficialismo. ¿Por qué será? Les dejo de deber para la próxima…

Efectivamente que no toda la gestión del Ejecutivo tiene que pasar por la Asamblea Nacional, dispuesta constitucionalmente a legislar y fiscalizar. La función presidencial tiene a su cargo la atención de todos los servicios públicos de educación, salud, seguridad ciudadana, infraestructura en general, el financiamiento y ejecución del Presupuesto del Estado. Así manda la Constitución y todos los cuerpos legales vigentes, además de los decretos que le franquea la ley. Para que les den los nombramientos a los “héroes de mandil” que con valentía y profesionalismo enfrentaron la pandemia con su vida, no necesitan una nueva ley, basta con que apliquen la disposición de la Ley Humanitaria. No lo hicieron y en su defecto acaban de despedirlos.

En ese escenario de maniqueísmo e intolerancia, de desprecio a una legítima decisión legislativa, ahora ensayan una consulta popular, luego de que midieron el fracaso de la tan cacareada muerte cruzada. El pueblo está cabreado, sus votantes defraudados. Entonces, ¡venga la consulta!

Artículo firmado por Juan Cárdenas

