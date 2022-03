Un parque eólico marino en la zona costera del poblado de Shapa, en la provincia meridional china de Guangdong, había generado 1.000 millones de kilovatios-hora (kWh) de electricidad hasta el 25 de marzo de este año, informa hoy lunes la prensa de Beijing.

La cantidad de electricidad generada puede reemplazar 307.600 toneladas de carbón estándar y reducir 840.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, lo que equivale a cultivar 3.309 hectáreas de bosque de hoja ancha, según el reportaje, publicado por el Diario de Ciencia y Tecnología.

El parque eólico, que proporciona energía ecológica para el desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, fue financiado y construido por China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd, con una capacidad total instalada de dos millones de kilovatios.

Consta de 315 aerogeneradores marinos, cuatro estaciones de refuerzo en alta mar y casi 1.000 kilómetros de cables submarinos.

La Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao puede recibir cerca de 5.600 millones de kWh de energía limpia generada por el parque eólico cada año, satisfaciendo el consumo anual de electricidad de unos 2,4 millones de familias.

Con información de Agencia XINHUA

