Dado que las necesidades de las mujeres en cuanto a ropa deportiva específicamente diseñada para el cuerpo femenino han sido tradicionalmente desatendidas, adidas presenta su nueva colección de tops deportivos después de más de tres años en desarrollo. Estudios demuestran que el busto se somete a un estiramiento de la piel dañino sin el top deportivo adecuado. Además, existe una insatisfacción generalizada entre las atletas, tanto aficionadas como de élite, que está obstaculizando su rendimiento y participación en el deporte.

De cara a un año de gran importancia en el deporte, adidas reafirma su compromiso de crear nuevas posibilidades para las mujeres mediante la investigación, la retroalimentación y la innovación en su oferta de productos para mujer. De tal manera que, adidas trabajó con la Universidad de Portsmouth —un instituto líder en investigación de la biomecánica del busto— y concluyó que, de no contar con el soporte adecuado durante el running, el busto experimenta la misma fuerza G que un piloto de F1 y podría sufrir un estiramiento de la piel potencialmente dañino. Además, un busto sin soporte puede moverse hasta 19 cm durante ejercicios de alto impacto y el 46% de las estudiantes encuestadas afirmaron que su busto afectó su participación en los deportes.

Con base en estos hallazgos, adidas logra redefinir su oferta actual y crear una gama de tops deportivos que brindan mayor comodidad y ajuste, permitiendo que más mujeres atletas participen en el deporte y disfruten de sus beneficios. Utilizando las últimas innovaciones en materiales y diseño, la nueva colección incluye tops deportivos Everydaypara movimientos suaves o descanso, tops deportivos Studio para actividades de baja a mediana intensidad, tops deportivos Traindiseñados para ofrecer un mayor soporte, y tops deportivos Run que ofrecen el máximo nivel de soporte de la colección. Los modelos están disponibles en una amplia gama de tallas inclusivas y tienen las siguientes características:

● TOP DEPORTIVO CORE FLOW LUXE STUDIO CON SOPORTE MEDIO: Confeccionado con el nuevo tejido adisoft de adidas, el diseño estilizado con costuras selladas ofrece un ajuste cómodo y una sensación de primera calidad mientras estás en el estudio. Inspiradas en la ropa de ballet, las costuras le permiten a las atletas moverse libremente y proporcionan cobertura y soporte para acompañar los movimientos del cuerpo en cada giro y ejercicio.

● TOP DEPORTIVO POWER IMPACT LUXE TRAINING CON SOPORTE MEDIO: Diseño de escote alto que ofrece cobertura adicional y soporte medio para una amplia gama de movimientos. Este modelo innovador, incluye una apertura frontal de desenganche rápido que brinda un alivio instantáneo cuando lo necesitas, ya que los pulmones se expanden durante el ejercicio. Además, la abertura frontal sutil optimiza el flujo de aire en las zonas de mayor sudoración. Compuesto por el nuevo tejido adiflex de adidas, garantiza un ajuste óptimo y una sensación de comodidad, sus bordes suaves reducen la irritación de la piel durante las sesiones de entrenamiento más largas.

● TOP DEPORTIVO FAST IMPACT LUXE RUN CON SOPORTE ALTO: Proporciona un alto nivel de soporte al correr, este top ofrece un ajuste de 360 grados para las atletas y un control total. Su silueta envolvente ayuda a distribuir el peso de manera uniforme para ofrecer un ajuste seguro, mientras que su diseño con costuras planas en el interior y las sisas ayuda a prevenir irritaciones. El nuevo tejido absorbente adiform de adidas ofrece un acabado fresco al tacto y la tecnología AEROREADY ayuda a controlar la humedad en todo tipo de condiciones.

Sobre la colección, Amy Charlton, directora sénior de producto en adidas, dijo: “hay una carencia de datos considerable sobre el desarrollo de tops deportivos, así que comenzamos a trabajar con expertos en salud del seno de la Universidad de Portsmouth y nos pusimos en la tarea de impulsar nuestra innovación para satisfacer mejor las necesidades de nuestra comunidad deportiva femenina. Un top deportivo inadecuado puede tener un impacto considerable en el rendimiento y la eficiencia. Fue una iniciativa reveladora llevada a cabo con un gran equipo de diseñadoras, evaluadoras y expertas, y esperamos que esta colección ayude a más mujeres a disfrutar de los beneficios de un top deportivo con soporte adicional y un mejor ajuste para que no se queden atrás al practicar los deportes que aman”.

Dado que el impacto del movimiento del busto en el deporte generalmente no es un tema del cual se hable mucho, adidas se asoció con la profesora Joanna Wakefield-Scurr, directora del Grupo de investigación sobre salud del seno de la Universidad de Portsmouth, para ayudar a explicar por qué es fundamental tener soporte en el busto durante el ejercicio e identificar los efectos dañinos de no usar el top deportivo adecuado.

La profesora Joanna Wakefield-Scurr agregó: “muchas personas lo desconocen, pero las atletas pueden necesitar la misma cantidad de soporte en el busto durante las caminatas energizadas que durante los ejercicios de velocidad, y la falta de soporte tiene el potencial de causar daños irreversibles. El movimiento del busto en el deporte sigue siendo un tema que se pasa por alto, por lo que es genial haber establecido una relación a largo plazo con adidas. No solo han invertido en investigación y desarrollo sobre tops deportivos y en pruebas científicas independientes, sino que además reconocen la importancia de crear conciencia sobre este importante tema”.

Hablando sobre la importancia de un ajuste adecuado, la atleta olímpica Mikaela Shiffrin comentó: “el top deportivo es la primera prenda en la que pienso cuando voy a entrenar porque cuando no se ajusta bien, me desconcentro y pierdo el rumbo. Para mí es fundamental mantener la concentración en los momentos previos a una competencia de tal magnitud, y no tener el top deportivo adecuado puede tener un impacto negativo en mi entrenamiento y mi desempeño, tanto mental como físico. El top deportivo es una pieza esencial del uniforme, pero no hay uno que sirva para todo: mi entrenamiento es variado e incluye cardio, yoga y ejercicios de fuerza, por lo que es clave contar con un producto de alto rendimiento adecuado para cada tipo de ejercicio”.

Mikaela, una de las protagonistas en la campaña, llevará la nueva colección en los escenarios deportivos del mundo durante este año. Junto a ella está la instructora de yoga y defensora de la positividad corporal, Jessamyn Stanley, la velocista y medallista del Campeonato Europeo, Lisa-Marie Kwayie, la modelo británica, Ellie Goldstein y la actriz y personalidad de la televisión japonesa, Rola.

Dado que el ajuste es fundamental para la eficacia de un top deportivo, adidas lanzó un servicio de pruebas de pruebas en tienda para garantizar que más mujeres puedan comprar su talla correcta.

La colección de tops deportivos SS22 estará disponible a nivel nacional a partir del 15 de marzo en tiendas.

