Rafael Correa, expresidente del Ecuador 2007-2017, se pronunció sobre la demanda de 2.000 millones de dólares presentada por los hermanos Isaías en contra del Estado ecuatoriano. En su cuenta de twitter difundió su posición frente al escandaloso caso Isaías.

“No comprenden lo que significó y significa haberles dado el poder a los autores del feriado bancario, al igual que en esa crisis, en esa tragedia, están haciendo todo para favorecer a ese grupo, a su argolla..”

“Es la peor corrupción utilizar el poder público, el Estado para beneficiar no el bien común, sino a unos cuantos, a sus bolsillos, a sus argollas, a sus bancos…”

- Advertisment Article Inline Ad -

“Hoy vemos escandalosamente el Caso Isaías, esto no es fruto de incautaciones mal hechas – fueron absolutamente legales – lo único ilegal, la más grande incautación ilegal de la historia, fue la de tus depósitos en la crisis del 99 por esta misma gente. No es fruto del informe de Naciones Unidas, es consecuencia de que una jueza corrupta, la jueza Camacho los declaró inocentes después de varios años y con sentencia ejecutoriada. Esa misma jueza a la que por casualidad le caían todos los casos de Correa y me acusaba sin ninguna evidencia ..”

“A reaccionar pueblo ecuatoriano, se nos están llevando el país en peso y no lo podemos permitir”.

Confirmado.net

Relacionado