La bancada de la Unión de la Esperanza -UNES- ha reiterado que votará en contra de la llamada Ley de “Inversiones” que promueve el gobierno.

NO a una Ley privatizadora que no atrae inversión extranjera pero sí ayuda a banqueros a sacar dinero del país; NO a una Ley privatizadora que no genera empleo pero sí sube tasas de interés; No a una ley para beneficiar a la banca y perjudicar a la gente, señala una información publicada en redes sociales.

HOY dos temas que interesan a los 🇪🇨



🔴Ecuador clasifica al mundial🇪🇨



🔴Vence el plazo para APROBAR o ARCHIVAR #LeyPrivatizadora



– Veamos el QUÓRUM

– Veamos si tratan de crear caos

– Veamos si el objetivo es MINISTERIO DE LA LEY



🔴Veamos quienes deciden👇🏻#ElPaisOLaBanca 🔴 — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) March 24, 2022

El proyecto de #LeyDeInversiones menciona claramente que el Presidente puede delegar la administración de los sectores estratégicos, lo cual consideramos que es riesgoso y podría perjudicar al pueblo ecuatoriano.#ElPaísOLaBanca — Carlos Víctor Zambrano Landín (@CavoZambrano) March 24, 2022

A partir de las 13h00 se reinstalará el Pleno del poder legislativo para aprobar, negar o archivar el protecto de Ley. Hasta el momento el gobierno no tiene los 70 votos necesarios para su aprobación y al contrario, existen casi 90 votos por el rechazo.

