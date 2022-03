Esta semana hasta el 26 de marzo, se lleva a cabo el Foro Mundial del Agua en Dakar, Senegal, de manera presencial. Este evento es el más grande del mundo sobre el agua. Ha sido organizado cada tres años desde 1997 por el Consejo Mundial del Agua, en asociación con un país anfitrión. El Noveno Foro es el primero de este tipo que se celebrará en el África subsahariana.

Desde fines de 2018, CAF -banco de desarrollo de América Latina- lanzó el Programa de Preinversión para el Sector Agua para apoyar a los países en la preparación de estudios de factibilidad y diseños finales con los más altos estándares, reduciendo el ciclo de preparación, al tiempo que asegura un diseño integral. Algunos de estos estudios facilitaron la aprobación de préstamos por hasta USD 400 millones en Paraguay, Brasil y Trinidad y Tobago.

Además, durante la pandemia CAF ha apoyado a los países con préstamos macrofiscales para ofrecer una respuesta rápida y oportuna. En 2020, se aprobaron líneas de crédito por alrededor de USD 6.000 millones y se lanzó una Facilidad de Liquidez para apoyar el costo operativo de los proveedores de agua y energía, por USD 1.200 millones (7.200 millones en total).

- Advertisment Article Inline Ad -

CAF ha expresado su compromiso de convertirse en el Banco Verde de América Latina, con un mayor énfasis en inversiones que busquen la conservación y el uso sostenible del capital natural de la región y mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático. Tiene como meta que el financiamiento verde alcance el 40% en 2026, compromiso refrendado en la COP26 y reiterado en el 9° Foro Mundial del Agua. Esto implica destinar USD 25.000 millones durante los próximos cinco años en favor de operaciones verdes. También fortalecerá significativamente su plataforma de movilización de fondos de terceros.

En esta edición del Foro Mundial del Agua, CAF participa en 13 actividades con especialistas como Julián Suárez, Asesor General de la Vicepresidencia Corporativa de Programación Estratégica de CAF; Ángel Cárdenas, Gerente de Desarrollo Urbano y Economías Creativas de CAF; Franz Rojas, Director de Agua y Saneamiento de CAF.

En su participación como Keynote speaker en Dakar, Julián Suárez, dijo que: “A fin de evaluar la magnitud de recursos necesarios para alcanzar el ODS 6, CAF ha realizado estimaciones respecto de las inversiones en agua potable y saneamiento, próximas a publicarse. Basado en los planes sectoriales de los países -donde existe-, se estima que, para alcanzar la cobertura universal de agua y saneamiento y reducir a la mitad la brecha de tratamiento de aguas residuales, se requeriría una inversión de capital anual promedio (CAPEX) equivalente a 0,50% del PIB regional al año 2030, es decir, cerca de USD 25.000 millones al año”.

Por su parte, Ángel Cárdenas, comentó: “De seguir la tendencia actual, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe no podrán alcanzar las metas del ODS 6. Este escenario requiere acciones concretas e innovadoras, en particular en el ámbito de las Finanzas y la Gobernanza del agua”.

También habló sobre la importancia de avanzar en dos direcciones, que no son excluyentes, si no complementarias: Mejorar la eficacia en la ejecución del gasto público, lo cual supone focalizar mejor la aplicación de los subsidios a la oferta y a la demanda; aumentar la eficiencia operativa con la consiguiente reducción de pérdidas y mayor eficiencia energética; maximizar la vida útil de los activos mediante el oportuno mantenimiento, y mejorar la gestión comercial en los operadores; y por otro lado profundizar en el financiamiento innovador, que no sustituya, sino incremente el financiamiento tradicional, y vimos las posibilidades que se presentan: financiamientos combinados, fondos climáticos, bonos de impacto y otros.

Finalmente, Franz Rojas destacó: “Aumentar la financiación del agua es una demanda urgente a nivel global y especialmente en América Latina y el Caribe. De continuar la tendencia actual de inversión en el sector, CAF estima que será posible dotar de agua potable a nivel rural recién en 2050, y de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en las ciudades alrededor de los mismos años. Por lo tanto, es necesario avanzar en iniciativas innovadoras de financiamiento y estructuración de proyectos como lo estamos haciendo en CAF para cerrar esta brecha”.

El Foro Mundial del Agua proporciona una plataforma única donde la comunidad internacional del agua y los tomadores de decisiones clave pueden colaborar y definir acciones a largo plazo sobre los desafíos mundiales del agua, al reunir a participantes de todos los niveles y áreas, incluida la política, las instituciones multilaterales, la academia, la sociedad civil y el sector privado, entre otros.

CAF es miembro de la Junta de Gobernadores del Consejo Mundial del Agua y lidera el Task Force de Finanzas del Agua bajo el cual se han producido importantes documentos tendientes a aumentar el conocimiento sobre el uso de financiamientos combinados y para potenciar la inversión en Soluciones basadas en la Naturaleza. Entre las publicaciones también se destaca una de CAF titulada: “Hacia una agenda de seguridad hídrica para América Latina y el Caribe 2030”.

Confirmado.net

Relacionado