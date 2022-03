La Fundación Reina de Quito presenta la campaña de concientización #MiDíaVaPorTi, campaña que nace en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo de cada año. Se escogió esta fecha ya que se trata del día 21 del tercer mes, lo cual simboliza la trisomía del cromosoma 21, originaria del síndrome de Down que es una anomalía congénita que se produce debido a la aparición de un cromosoma adicional en el par 21 de cada célula.

Para promover su inclusión y lograr que se respetan sus derechos, el Centro Terapéutico de la Fundación Reina de Quito, impulsa esta campaña de sensibilización. Como algo tradicional de esta campaña, se invita a medios de comunicación y ciudadanos a sumarse a la campaña a través de redes sociales, compartiendo fotografías utilizando las medias DISTINTAS y mensajes de apoyo utilizando los hashtags #MiDíaVaPorTi y #RockYourSocks.

La Fundación Reina de Quito y el Centro Terapéutico realizarán una casa abierta para el público general y medios de comunicación el próximo 21 de marzo desde las 09h00 hasta las 12h00, donde los invitados podrán realizar un recorrido por las instalaciones, conocer las terapias que se ofrecen a los niños y plasmar su huella en el tradicional mural; con el fin de lograr una mejor inclusión, avanzando hacia una sociedad de oportunidades libre de exclusión.

- Advertisment Article Inline Ad -

Este año, para apoyar la campaña, también se realizará el 1er. Torneo Benéfico de Pádel el 19 y 20 de marzo en las instalaciones de WPC La Catedral y Los Chillos en todas la categorías.

La campaña #MiDíaVaPorTi pretende concienciar a la ciudadanía que el Síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana. Según estimaciones del Ministerio de Salud Pública, en el mundo se registra un caso por cada 600 nacidos vivos; en Ecuador el Síndrome de Down tiene una incidencia de 2 por cada 1.000, por lo cual representan un grupo poblacional importante que requiere atención prioritaria. De ahí que la campaña #MiDíaVaPorTi tiene como objetivo principal dar a conocer la importancia de incluir social, educativa y laboralmente a quienes tienen Síndrome de Down.

Confirmado.net

Relacionado