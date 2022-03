El presidente de China, Xi Jinping, realizó una videollamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a petición de este último. Los dos presidentes realizaron un intercambio de puntos de vista franco y a fondo sobre las relaciones China-Estados Unidos, la situación en Ucrania, y otros temas de interés mutuo.

El presidente Biden dijo que hace 50 años, Estados Unidos y China tomaron la importante decisión de emitir el Comunicado de Shanghai. Cincuenta años más tarde, la relación Estados Unidos-China ha llegado una vez más a un momento crítico. La manera en la que esta relación bilateral se desarrolle dará forma al mundo en el siglo XXI.

Biden reiteró que Estados Unidos no busca una nueva Guerra Fría con China; no busca cambiar el sistema de China; la revitalización de sus alianzas no está dirigida contra China; Estados Unidos no apoya la “independencia de Taiwan”; y no tiene ninguna intención de buscar un conflicto con China.

Estados Unidos está listo para entablar un diálogo franco y una cooperación más estrecha con China, permanecer comprometido con la política de una sola China, y manejar de manera efectiva la competencia y los desacuerdos con el fin de asegurar el crecimiento constante de la relación, dijo el presidente Biden.

También expresó su disposición a permanecer en estrecho contacto con el presidente Xi para fijar el rumbo de la relación Estados Unidos-China.

Tras señalar que el panorama internacional ha experimentado nuevos e importantes acontecimientos desde su primera reunión virtual en noviembre pasado, Xi dijo que la tendencia prevaleciente de paz y desarrollo está enfrentando graves desafíos, y que el mundo no está tranquilo ni estable.

Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las dos principales economías del mundo, China y Estados Unidos no sólo deben guiar hacia adelante sus relaciones por el camino correcto, sino que también deben asumir su parte de responsabilidades internacionales y trabajar en favor de la paz y la tranquilidad mundiales, dijo Xi.

Xi enfatizó que él y el presidente Biden comparten la opinión de que China y Estados Unidos necesitan respetarse mutuamente, coexistir en paz y evitar la confrontación, y de que las dos partes deben aumentar la comunicación y el diálogo a todos los niveles y en todos los campos.

El presidente Biden acaba de reiterar que Estados Unidos no busca una nueva Guerra Fría con China, cambiar el sistema de China, o revitalizar alianzas en contra de China, y que Estados Unidos no apoya la “independencia de Taiwan” ni tiene la intención de buscar un conflicto con China, dijo Xi. “Yo tomo estas declaraciones muy en serio”.

Xi indicó que la relación China-Estados Unidos, en lugar de salir de la difícil situación creada por la anterior administración estadounidense, se ha encontrado con un creciente número de desafíos. Lo que vale la pena observar en particular es que algunas personas en Estados Unidos han enviado una señal equivocada a las fuerzas que buscan la “independencia de Taiwan”, dijo Xi, quien añadió que “esto es muy peligroso”.

El mal manejo de la cuestión de Taiwan tendrá un impacto disruptivo en los lazos bilaterales, dijo Xi. “China espera que Estados Unidos preste la debida atención a este asunto” .

La causa directa de la situación actual en la relación China-Estados Unidos es que algunas personas del lado estadounidense no han dado seguimiento al importante entendimiento común alcanzado por los dos presidentes y no han actuado de conformidad con las declaraciones positivas del presidente Biden. Estados Unidos ha malinterpretado y calculado mal la intención estratégica de China, indicó Xi.

Xi subrayó que ha habido y seguirá habiendo diferencias entre China y Estados Unidos. “Lo que importa es mantener tales diferencias bajo control. Una relación continuamente creciente favorece los intereses de ambos lados”, añadió.

Ambos lados intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Ucrania.

El presidente Biden explicó la posición de Estados Unidos y expresó su disposición a mantener comunicación con China para evitar el agravamiento de la situación.

“China no desea que la situación en Ucrania llegue a esto. China está a favor de la paz y se opone a la guerra, lo que está arraigado en la historia y la cultura de China”, dijo Xi.

China saca conclusiones de forma independiente con base en los méritos de cada asunto, aboga por la defensa del derecho internacional y de las normas universalmente reconocidas que rigen las relaciones internacionales, se apega a la Carta de las Naciones Unidas y promueve la visión de una seguridad común, integral, cooperativa y sostenible. Estos son los importantes principios que sustentan el enfoque de China hacia la crisis en Ucrania, indicó Xi.

Luego de destacar que China ha presentado una iniciativa de seis puntos sobre la situación humanitaria en Ucrania, Xi dijo que China está lista para proporcionar más ayuda humanitaria a Ucrania y otros países afectados.

“Todas las partes tienen que apoyar conjuntamente a Rusia y a Ucrania para que entablen diálogo y negociación que generen resultados y conduzcan a la paz”, dijo Xi, quien añadió que Estados Unidos y la OTAN también deben dialogar con Rusia para abordar el quid de la crisis en Ucrania y aliviar las preocupaciones de seguridad tanto de Rusia como de Ucrania.

Xi enfatizó que con la necesidad de combatir la COVID-19 por un lado y de proteger la economía y las condiciones de vida básicas del pueblo por el otro, las cosas ya son muy difíciles para los países de todo el mundo.

“Como líderes de países importantes, necesitamos pensar en la manera de abordar adecuadamente los asuntos candentes globales y, lo más importante, tener en cuenta la estabilidad mundial y el trabajo y la vida de miles de millones de personas”, dijo Xi.

Sanciones amplias e indiscriminadas sólo harán sufrir a las personas. En caso de escalar aún más, podrían generar serias crisis en la economía y el comercio, finanzas, energía, alimentos y cadenas industriales y de suministro mundiales, lo que paralizaría una ya lánguida economía mundial y causaría pérdidas irreparables, añadió Xi.

“Mientras más compleja sea la situación, mayor será la necesidad de mantenerse tranquilos y racionales”, dijo Xi, y añadió que independientemente de las circunstancias, siempre existe la necesidad del coraje político para crear espacio por la paz y dejar espacio a la solución política.

“Como dicen dos dichos chinos: ‘se necesitan dos manos para aplaudir’ y ‘quien ató el cascabel al tigre debe quitárselo’. Es imperativo que las partes involucradas demuestren voluntad política y encuentren una solución adecuada en vista de las necesidades tanto inmediatas como de largo plazo”, dijo Xi.

Xi dijo que otras partes pueden y deben crear las condiciones para tal fin. La prioridad apremiante es mantener en marcha el diálogo y la negociación, evitar las víctimas civiles, prevenir una crisis humanitaria, y cesar las hostilidades tan pronto como sea posible.

Xi indicó que una solución duradera sería que los grandes países se respeten mutuamente, rechacen la mentalidad de Guerra Fría, se abstengan de la confrontación de bloques, y construyan paso a paso una arquitectura de seguridad equilibrada, efectiva y sostenible para la región y el mundo.

“China ha estado haciendo todo lo posible por la paz y seguirá desempeñando un papel constructivo”, dijo Xi.

Luego de coincidir en que la videollamada fue constructiva, los dos presidentes ordenaron a sus equipos dar seguimiento sin demora y emprender acciones concretas para llevar de nuevo las relaciones China-Estados Unidos al camino de desarrollo constante y realizar los esfuerzos respectivos por una adecuada solución de la crisis en Ucrania.

Ding Xuexiang, Liu He y Wang Yi estuvieron presentes en la videollamada.

Con información de Agencia XINHUA

