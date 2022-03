Automotores y Anexos, representantes de Nissan en Ecuador, se unen a la sexta edición de “RUN POR LA VIDA” una media maratón que se realizó en la ciudad de Cuenca y donde Nissan LEAF la inauguró, acompañando a los participantes en su salida hacia la meta. Su motor eléctrico y cero emisiones, complementó el objetivo de esta carrera de promover y brindar un estilo de vida saludable a las personas.

Nissan es la marca pionera en la creación de automóviles eléctricos para la vida moderna, en esta ocasión también son los primeros en abrir una competencia deportiva en Ecuador y colocar al Nissan LEAF 100% eléctrico como el vehículo guía que acompañó a los competidores.

Nissan LEAF representó varias ventajas para los deportistas durante esta carrera, fue su vehículo de guía y apoyo, además, al ser un vehículo completamente eléctrico no emite gases contaminantes y los competidores no se vieron afectados en su rendimiento o salud. De igual manera, no genera ruido y reduce la contaminación auditiva que puede aturdir o desorientar a los corredores.

Otro de los detalles importantes es que, Nissan LEAF cuenta con una serie de tecnologías que responden rápidamente a lo que pasa tanto al interior como al exterior del vehículo, priorizando la seguridad de las personas en el entorno, en este caso velando por la seguridad de los participantes.

“Nuestros objetivos como marca se enfocan en enriquecer la vida de las personas y aportar a la sociedad ecuatoriana con nuestras soluciones de movilidad, por ello estamos emocionados de ser parte de esta carrera acompañados de nuestro vehículo eléctrico, que debido a su naturaleza cero emisiones, cuida la salud de todos los asistentes” mencionó Andrés Cordero, Gerente de Marketing Nissan Ecuador.

La esencia del vehículo eléctrico de la marca nipona, que ya está disponible en nuestro país, es ser amigable con el medio ambiente y asegurar el bienestar de los conductores y personas a su alrededor, esto debido a sus innovadoras características de tecnología que pertenecen a la visión de Nissan Intelligent Mobility, que tiene como propósito proveer más autonomía, más electrificación y más conectividad para movilizar a las personas hacia un mundo mejor.

“RUN POR LA VIDA”, ya ha realizado sus competencias en otras localidades como Cotopaxi, Quito y Papallacta, es una iniciativa que además de organizar competencias atléticas cada año, promueve la prevención del consumo de drogas y los buenos hábitos en las personas y desarrolla también campañas para impartir charlas didácticas sobre las consecuencias de consumir drogas en distintos colegios.

De esta manera, Nissan continuará participando en espacios que no solo aporten al sector automotriz, sino a la sociedad en general, ya que la tecnología y la innovación son también herramientas para contribuir positivamente a la vida de las personas.

