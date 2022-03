Quizá el acto más rescatable de la Asamblea Nacional, hundida en los escombros de un vergonzoso sometimiento al mandamás de turno, ha sido conceder 268 Amnistías a favor de igual número de perseguidos por el odio, la intolerancia, el abuso de autoridad, el Lawfare, en una histórica Resolución que convocó a 99 voluntades. Votaron por la Amnistía todos los que han sentido vocación por la lucha reivindicadora, los solidarios, los que hasta hoy se aguantaron las ganas de actuar a su conciencia, los mansos de corazón, los “buena gente”, los militantes ideológicos de la resistencia, los anti-neoliberales, los revolucionarios y progresistas, los patriotas.

Estuvieron en contra, como para no negar, los protagonistas y rezagos del peor gobierno de la historia, los que despreciaron la lucha popular de octubre 19 y reclamaron a gritos por más represión y muerte, los reaccionarios que mandaron a los pobres y marginados al páramo. El país despertó aliviado. Por lo menos estaban construyendo el ambiente para la reconciliación que el banquero ofreció en campaña. Ahora ni se acuerda. Y salieron en alarida protesta los que marcharon para incendiar a Quito en 2017 porque no se les hizo el caprichito de tomarse el poder; los que reclamaron con macabras insignias negras por la nutela; la “gente de bien”, que salió para botar a Yunda porque no les gustó su origen ni su peinado. Ahora amenazan con detener las Amnistías. Que alguien les diga que los Derechos Humanos tienen protección universal. Para la sanguinaria represora, la Amnistía dizque es impunidad. Espere nomás, ella que se largó para evadir su responsabilidad por los gravísimos delitos de lesa humanidad, no quedará impune, le llegará la justicia internacional, más aún con la revelación de haber enviado material represivo a Bolivia en apoyo del cruento golpe de estado en contra de la democracia del país hermano. Entonces, no hable de impunidad. En el barrio dicen: “¡tú mismo!”

Son unos “alhajas”. Repiten los impresentables pretextos que invocaron para reprimir a las víctimas de su odio mortal y pretenden soslayar las irrefutables conclusiones de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación, que acusó a los traidores de delitos de lesa humanidad que no prescriben nunca. Por ello su desesperación, la Amnistía a la par que libera a sus víctimas, despeja el camino para que actúe la justicia con la condigna reparación por el inmenso dolor y daño que causaron al utilizar el poder armado para masacrar al pueblo.

- Advertisment Article Inline Ad -

Lecciones para los que cayeron en la consigna del odio por el odio, en la opacidad de las maniobras mediáticas y en la manipulación de ciertos dirigentes de las nacionalidades que sacrificaron la lucha y la sangre de sus hermanos con tal de dar rienda suelta al anticorreísmo que no es su enemigo. Lo es el neoliberalismo salvaje, el engaño de promesas incumplidas. No olviden que marcharon exigiendo la derogatoria del aumento del precio de los combustibles. ¿Qué lograron con el pírrico acuerdo de la noche del domingo 13 de octubre del 2019?: que hoy la gasolina Súper cueste más de 4 dólares. La mentira, el engaño y la traición tienen patas cortas. De la Amnistía puede surgir una verdadera unidad nacional desde las bases para recuperar el Sumak Kawsay.

Con la firma de Juan Cárdenas

Relacionado