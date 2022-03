El nuevoHUAWEI P50 Pro cuenta con una poderosa cámara fotográfica con óptica HUAWEI XD, y tecnología True-Chroma, lo que le ha permitido coronarse como el mejor smartphone del mundo en rendimiento fotográfico tanto con su cámara trasera como selfie en el ranking de la compañía francesa DxOMark. Además, no es el único apartado donde el teléfono resalta, pues su pantalla también ofrece una experiencia multimedia sobresaliente para los usuarios más exigentes.

Una pantalla que te muestra el mundo tal y como es

Huawei, destacándose desde hace años por ofrecer a sus usuarios la mejor experiencia tecnológica disponible en el mercado, con el nuevo HUAWEI P50 Pro sigue esa línea tanto en su diseño como en su tecnología.

Su pantalla con bordes curvos ofrece una experiencia visual mucho más inmersiva. El HUAWEI P50 Pro ofrece una curvatura perfecta para evitar los toques fantasmas y permitir a los usuarios seguir disfrutando de esta tecnología en un smartphone. Además, integra una pantalla OLED de 6.6 pulgadas con una calibración individual ideal para mostrarle a los usuarios los colores reales de este mundo gracias a la tecnología True-Chroma de Huawei que admite la amplia gama de colores P3, además de que también es capaz de mostrar 1,070 millones de colores.

Aunque para muchos usuarios la gama de colores P3 puede no ser conocida, es la gama que se utiliza normalmente en la industria del cine, por lo que el HUAWEI P50 Pro es ideal para disfrutar de series y películas con los colores reales que se usaron en cada obra cinematográfica.

Para entregar una experiencia multimedia sobresaliente no solo es necesario tener un panel OLED compatible con una amplia gama de colores, sino que este también sea capaz de ofrecer una alta tasa de refresco y muestreo táctil para una visualización de contenido mucho más fluida. El HUAWEI P50 Pro tiene una tasa de refresco adaptativa de hasta 120Hz, lo que permite disfrutar de juegos y aplicaciones compatibles con total fluidez, y reducir esta frecuencia de actualización cuando no sea necesario para no afectar la duración de batería del dispositivo. En el caso de la respuesta táctil, esta es de 300Hz, que es más que la que ofrecen muchos otros smartphones de gama premium lanzados hasta ahora.

Algo muy importante, es que los expertos de DxOMark consideran la pantalla del HUAWEI P50 Pro como la mejor del mercado comparada contra la de cualquier otro smartphone Android que hayan analizado.

Lleva tu experiencia al siguiente nivel con HUAWEI Video

Queremos destacar, que los usuarios del HUAWEI P50 Pro pueden disfrutar de su calidad de pantalla junto a HUAWEI Video. La plataforma de video en streaming de Huawei cuenta con miles de horas de contenido tanto gratuito como de productoras galardonadas, al igual que series de televisión, películas, documentales, canales en vivo y videos cortos verticales para que tengas acceso al mejor contenido multimedia desde una sola aplicación.

Actualmente más de 50 compañías multimedia ofrecen su contenido en HUAWEI Video para todo tipo de usuarios, por lo que podrán disfrutar desde la increíble pantalla del HUAWEI P50 Pro.

Los usuarios con un HUAWEI P50 Pro pueden disfrutar de una suscripción gratuita de 3 meses en HUAWEI Video+ y obtener cupones para la renta de películas sin costo de las mejores producciones de Hollywood. Huawei Video viene instalada en el HUAWEI P50 Pro y otros dispositivos de Huawei.

