Los esquiadores de fondo chinos Zheng Peng y Yang Hongqiong consiguieron hoy miércoles sus segundas medallas de oro en las finales de velocidad masculina y femenina de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022.

Ambos ganaron el domingo las pruebas de larga distancia en sus respectivas competencias.

Gracias a los dos campeones, el número total de medallas de oro de China llegó a 10, manteniéndose en la cima del medallero paralímpico.

“Ésta fue realmente una carrera muy dura y reñida. Estoy muy contento de conseguir este oro, porque quizá no lo hubiera conseguido si no hubiera estado tan estable como hoy”, dijo luego de la carrera Zheng, quien terminó en décimo sitio en la prueba de PyeongChang 2018.

“Todos los aficionados de fuera han estado animándonos, el ritmo que nos han estado dando es realmente genial. Eso nos alentó y sacamos fuerzas de ello”, añadió.

En la carrera femenina, Yang se impuso a la medallista de plata, la estadounidense Oksana Masters, por 1,7 segundos. “En la carrera de velocidad, ganar o perder depende incluso de unos pocos segundos. Durante ella, no me importaba si mis rivales me alcanzaban. De todos modos, era la única en el campo. Esquié a mi manera”, dijo.

En las demás competencias de esquí de fondo de hoy, Benjamin Daviet de Francia (técnica libre masculina de pie), Natalie Wilkie de Canadá (técnica libre femenina de pie), Brian Mckeever de Canadá (técnica libre masculina para personas con problema de visión) y Carina Edlinger de Austria (técnica libre femenina para personas con problema de visión) consiguieron sus títulos.

En hockey sobre hielo, China se impuso a República Checa por 4-3, mientras que República de Corea aplastó a Italia por 4-0 en las finales clasificatorias en el Estadio Nacional Cubierto de Beijing.

En curling en silla de ruedas, la defensora del título, China, venció a Noruega 7-4, luego de sellar una victoria 7-5 sobre Eslovaquia por la mañana.

