Carina Edlinger, cuatro veces campeona del mundo, tuvo que sobreponerse a un problema de salud de camino a su primera medalla de oro en unos Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022.

Edlinger no pudo terminar la prueba de larga distancia y parecía que tendría que marcharse de Beijing 2022 con las manos vacías.

Hace cuatro años, en PyeongChang 2018, era también una de las favoritas y tuvo que conformarse con un bronce en media distancia.

“Todavía no me lo puedo creer. Hace cuatro años tuve problemas parecidos a los que he tenido ahora en las piernas. Me he caído muchas veces aquí y me caí muchas veces antes de venir aquí”, dijo Edlinger después de la carrera.

“Lo de hace unos días fue complicado, porque me quedé paralizada del cuello para bajo, tuve que echarme en el suelo. Fue uno de los puntos más bajos de mi carrera deportiva”.

Pero la perseverancia de Edlinger tuvo recompensa, y logró rehacerse para ganar la prueba de esprint y sumar un oro al bronce de hace cuatro años.

“Después de no poder terminar en dos ocasiones, era algo más que frustrante porque sabía de lo que era capaz. Pero ganar hoy así el oro ha sido increíble”.

