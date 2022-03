En el marco del Día Internacional de la Mujer, del 5 al 31 de marzo de 2022, se realiza tercera edición de la Muestra #8M, una iniciativa organizada por la Unión Europea en Ecuador y EQUIS – Festival de Cine Feminista de Ecuador para exponer la diversidad y la fuerza de las mujeres a través de una programación de 7 largometrajes y un programa de cortometrajes que también apuntan a inspirar para seguir buscando la igualdad de género.

La Muestra #8M ofrecerá funciones presenciales en Quito y virtuales para todo Ecuador. Las funciones presenciales en Quito se realizarán en el cine OchoyMedio con proyecciones como Stars by the Pound (Marie Sophie Chambon, 2018), una inspiradora película que cuenta la historia de Lois, una chica de 16 años que sueña con ser astronauta. Además, se proyectan Fly So Far (Celina Escher, 2021), filme que habla acerca de la criminalización del aborto, Zoila (Gabriela Pena, 2021), retrato de la búsqueda de la Directora por reencontrarse con la mujer que fue su nana durante largos años, Volver a empezar (Anna Cabré Albós y Isaac Lupiáñez Fontanet, 2021), documental que reflexiona acerca del calentamiento global y la labor que están haciendo las mujeres científicas para controlarlo, y Coded Bias (Shalini Kantayya, 2020), película que analiza el sesgo que tienen los algoritmos de la mayoría de los programas de reconocimiento facial. La entrada general a las funciones presenciales tiene un costo de $5.

Por otro lado, la versión virtual de la Muestra #8M presenta cuatro películas que se pueden ver en línea durante todo el mes y en todo Ecuador: Volver a empezar (Anna Cabré Albós y Isaac Lupiáñez Fontanet, 2021), Zoila (Gabriela Pena, 2021), Andrómedas (Clara Sanz, 2019), la historia de María, una mujer ecuatoriana que migró a España y ha cuidado por diez años a Rosita. También se podrá a acceder a Mi edad, la tuya y la edad del mundo (Fernanda Tovar, 2021), la película inaugural de la tercera edición del Festival EQUIS (2021), y Vidas en Movimiento, trece cortometrajes realizados por trece mujeres en situación de movilidad humana, durante ‘Vidas en Movimiento – Taller de Stop Motion Autobiográfico’ en Cuenca y Quito, 2021. Las entradas virtuales tienen un valor de $3.

Toda la programación se puede encontrar en la página web www.festivalequis.com

La Muestra #8M es organizada por EQUIS – Festival de Cine Feminista de Ecuador junto a la Embajada de la Unión Europea en Ecuador, con el apoyo de Movies That Matter, el Instituto Francés, la Alianza Francesa de Quito y la Embajada de Francia en Ecuador.

