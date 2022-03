Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), presidente de la República Popular China y presidente de la Comisión Militar Central, durante la V Sesión del XIII Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), visitó el 6 por la tarde a los miembros del Comité Nacional pertenecientes a los círculos de agricultura, bienestar social y seguridad social y tomó parte en su encuentro conjunto para escuchar sus opiniones y sugerencias. Xi enfatizó que para aplicar la estrategia de vigorización de las zonas rurales, se debe tomar la garantización del suministro de los importantes productos agrícolas, sobre todo el de los cereales, como la tarea primordial, y poner el incremento de la capacidad de la producción agrícola integral en un lugar más destacado, poniendo en práctica efectivamente el “abastecimiento de cereales mediante la tierra y la tecnología”. Hay que esforzarse continuamente por impulsar el desarrollo de alta calidad de la causa de la seguridad social y tejerla una red bien sólida, para sustentar la felicidad y seguridad de la vida del pueblo.

Ante la pronta llegada del Día Internacional de la Mujer, Xi Jinping, en nombre del Comité Central del PCCh, extendió sus felicitaciones y mejores deseos a las diputadas, miembros femeninos y trabajadoras asistentes a las “dos sesiones”, a las mujeres de todos los grupos étnicos y de los diversos sectores sociales del país, a las compatriotas de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao y las de la región de Taiwan, así como a las mujeres que residen en el extranjero.

Wang Yang, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh y presidente del Comité Nacional de la CCPPCh, también estuvo presente en la visita y el debate.

En el encuentro conjunto, los siete miembros —Yang Fengji, Wang Jing, Tang Junjie, Mo Rong, Yeshe Dawa, Wan Jianmin y Wang Haijing— hablaron de temas tales como el desarrollo enérgico de los sectores rurales, la consolidación de la base de seguridad de la calidad de productos agrícolas, la propulsión de la innovación independiente de la industria semillera, la subsanación de los puntos débiles existentes en el sistema de seguridad social, la promoción del desarrollo sostenible de la causa del bienestar social, el impulso integral de la modernización de la agricultura y las zonas rurales, y la movilización de las fuerzas sociales para impulsar la prosperidad común.

Tras escuchar las palabras de los miembros, Xi Jinping pronunció un importante discurso. Indicó que le resultaba muy placentero venir a visitar a los miembros del Comité Nacional pertenecientes a los círculos de agricultura, bienestar social y seguridad social y participar en el debate del encuentro conjunto. En nombre del Comité Central del PCCh, expreó sus sinceros saludos a los miembros presentes y a todos los miembros de la CCPPCh, y también a los numerosos trabajadores de estos sectores de todo el país.

Xi Jinping manifestó que en el último año, frente a la situación internacional compleja y severa, a las arduas y pesadas tareas nacionales de la reforma, el desarrollo y la estabilidad, y particularmente el gran impacto de la pandemia de COVID-19, el Comité Central del PCCh ha unido y conducido al Partido entero y al pueblo de todas las etnias en la lucha tenaz saliendo al encuentro de las adversidades. Hemos celebrado solemnemente el centenario de la fundación del PCCh, ganado la batalla de asalto de plazas fuertes en la liberación de la pobreza conforme a la fecha fijada, culminado la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada tal como estaba programada alcanzando así el objetivo de lucha fijado para el primer centenario e iniciado la nueva expedición para la construcción integral de un país socialista moderno rumbo a la culminación del objetivo de lucha fijado para el segundo centenario, de modo que la causa del Partido y del Estado ha cosechado nuevos éxitos importantes, dando un buen inicio al XIV Plan Quinquenal. No fue nada fácil lograr tales éxitos, que son resultados de la lucha tenaz de todo el Partido y del pueblo de todas nuestras etnias, y también del avance unido de los numerosos miembros de la CCPPCh.

Xi Jinping subrayó que, en la actualidad, debido a los cambios profundos y complejos operados en situación internacional, al entrelazamiento de una situación de singulares cambios sin precedentes en mucho tiempo y la epidema más grave en un siglo, a la contracorriente sobre la globalización económica, a la cada vez más intensa competición entre las grandes potencias, y a la entrada del mundo en un nuevo periodo de turbulencias y transformaciones, las tareas de la reforma, el desarrollo y la estabilidad del país son arduas y penosas. Pero, debemos ver que el desarrollo de nuestro país tiene muchas condiciones favorables estratégicas. Primera, la dirección firme del PCCh. Dominando la situación general y coordinando las diversas partes, proporciona una garantía política fundamental al afrontamiento sereno de diversos tipos de riesgos y desafíos relevantes. Segunda, la notable ventaja del sistema socialista con peculiaridades chinas. El sistema político y de gobernanza de nuestro país manifestó aún más una superioridad notoria en prácticas como la respuesta a la COVID-19 y la victoria en la batalla decisiva contra la pobreza. Es más marcado el contraste entre el “orden en China” y el “desorden en el Occidente”. Tercera, la base sólida acumulada por el desarrollo sostenido y acelerado. El aumento ostensible de nuestro poderío económico, científico y tecnológico, el de defensa nacional, así como de nuestra fortaleza nacional integral; un amplio margen de maniobra por el enorme volumen económico, y un mercado de dimensiones extraordinarias, aseguran que la situación básica de mejoramiento duradero de la economía no variará, pues cuenta con fuerte resiliencia y vitalidad. Cuarta, un entorno social de estabilidad duradera. Se aumenta notablemente la percepción de beneficio, felicidad y seguridad del pueblo, y se eleva de continuo el nivel de la gobernanza social, dando continuidad al milagro de estabilidad social duradera. Quinta, la fuerza espiritual de autoconfianza y autosuperación. Se estimula en mayor medida el entusiasmo, la iniciativa y la creatividad del pueblo chino, que tiene una determinación, una fortaleza y una fe afianzadas a un nivel sin precedentes, y es elevada la voluntad del Partido, la del Ejército y la del pueblo. Debemos tanto hacer frente a las dificultades como reforzar nuestra confianza, desplegar el espíritu de tomar la iniciativa en la historia, salir al encuentro de las adversidades, atrevernos a la lucha, avanzar valerosamente y trabajar con ánimo emprendedor, todo ello con el fin de dispensar una buena acogida a la celebración del XX Congreso Nacional del PCCh con acciones prácticas.

Xi Jinping indicó que la seguridad alimentaria es primordial para el Estado. Entre todas las cosas del mundo, la alimentación es lo más importante. El pueblo ve en el alimento su cielo. A través de un arduo trabajo, nuestro país ha alimentado a casi una quinta parte de la población mundial con el 9% de las tierras cultivables mundiales y el 6% de los recursos de agua dulce del mundo, pasándose de un estado de los 400 millones de personas en hambre de otros años a uno de los 1.400 millones con buena alimentación de hoy, el cual responde con energía a la pregunta de “¿quién alimenta a China?”. El logro de este éxito no es nada fácil y tenemos que consolidar y ampliarlo de manera constante. No podemos tener la menor negligencia en el tema de la seguridad alimentaria, ni pensar que con la industralización materializada la cuestión de la alimentación ya no es imprescindible, ni esperar resolverla apoyándonos en el mercado internacional. Hay que tomar las precauciones necesarias, mantener siempre tensa la cuerda que es la seguridad alimentaria y persistir en todo momento en la idea de considerar lo nuestro como lo principal, basarnos en lo nacional, garantizar la capacidad productiva, importar adecuadamente, y apoyarnos en la ciencia y la tecnología.

Xi Jinping enfatizó que han de poner cabalmente en práctica responsabilidad por la seguridad alimentaria que involucran a los comités partidarios y a los gobiernos por igual, llevar a cabo estrictamente el examen del sistema de esta responabilidad, y que las principales zonas productoras, vendedoras, así como las zonas con producción y venta equilibradas deben actuar juntos para llenar el cuenco y asumir la responsabilidad. Hay que optimizar la distribución, estabilizando la ración alimentaria y el maíz y expandiendo la soja y otros cultivos oleaginosos, y garantizar que la producción anual de cereales se mantenga por encima de 650 millones de toneladas, para asegurar así que el cuenco de los chinos se llene en su mayoría con los cereales producidos en nuestro país. Debemos proteger el entusiamo de los agricultores por cultivar cereales y desarrollar la gestión de la envergadura apropiada, permitiendo que ellos puedan beneficarse y que se beneficien más. El coto al deroche de alimentos es una tarea a largo plazo en la que debemos perseverar incansablemente, con el fin de promover la construcción de una sociedad ahorrativa.

Xi Jinping manifestó que las tierras de labranza son la parte vital de la producción de cereales y el fundamento para el desarrollo permanente de la nación china. Las tierras de labranza solo son para el cultivo, y se destinan únicamente a la gestión de los cultivos, en particular, la producción de cereales. Se debe llevar a la práctica el sistema de protección de tierras de cultivo más estricto, potenciar el control de su uso, reglamentar la compensación equitativa en tierras labrantías por las expropiadas, fortalecer la supervisión sobre el uso de las tierras transferidas, promover el aprovechamiento de los terrenos baldíos, contener firmemente el uso no agrario de los labrantíos y evitar los cultivos no cerealeros de las tierras cultivables básicas. Debido a que las tierras de labranza tienen que ser fértiles, se debe configurar franjas sectoriales nacionales para garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer la construcción de obras hídricas para tierras de labranza, ejecutar el proyecto de protección de las tierras negras, llevar a cabo la transformación clasificada de las salino-alcalinas, y esforzarse por construir 1.000 millones de mu de tierras de cultivo de elevado estándar. Se debe tomar medidas duras “que llevan dientes que muerden” y concretar integralmente las responsablidades de los comités del Partido y gobiernos territoriales de los distintos niveles por proteger las tierras de cultivo, debiendo el Gobierno central firmar un “juramento de cumplir una orden militar” con los diversos territorios sobre la protección, mediante el cual se hará una valoración rigurosa y se exigirán responsabilidades a perpetuidad, con el objetivo de garantizar efectivamente los 1.800 millones de mu de tierras de cultivo.

Xi Jinping destacó que la salida fundamental del problema de la alimentación reside en la tecnología. La seguridad de los recursos fitogenéticos conciernen a la seguridad nacional, por lo que se debe tomar la decisión de desarrollar la industria semillera de nuestro país, para realizar la independencia y autosuperación científicas y tecnológicas de esta industria, así como la controlabilidad de los recursos fitogenéticos. Hay que aprovechar las ventajas institucionales de nuestro país y asignar de manera científica los recursos aventajados, impulsar la construcción de importantes plataformas estatales de innovación de la industria semillera, fortalecer la investigación básica y pionera, intensificar la recopilación, la protección y la explotación y aprovechamiento de los recursos fitogenéticos y acelerar los pasos de la industrialización de la biorreproducción de semillas. Se debe profundizar la reforma del régimen de la ciencia y tecnología agrícola, reforzar la posición protagonista de la innovación empresarial, completar el sistema de examen y aprobación de las variedades y el de protección de sus derechos de propiedad intelectual e impulsar el desarrollo de alta calidad de la industria semillera del país con las cadenas de innovación como asidero.

Xi Jinping señaló que es menester establecer una marcrovisión de la alimentación, conocer la tendencia de los cambios de la estructura de los alimentos del pueblo partiendo de satisfacer cumplidamente su demanda por una vida mejor, y, al mismo tiempo de garantizar las provisiones cerealeras, asegurar el suministro efectivo de los diversos alimentos, como carne, hortalizas, frutas y productos acuáticos, no pudiendo faltar ni uno de ellos. Bajo la premisa de proteger bien el entorno ecológico, se debe extender de los recursos de los labrantíos a todos los recursos del territorio nacional, dedicándose a cereales, cultivos económicos, ganadería, pesquería o silvicultura siempre en donde les sean más apropiados, para formar una estructura de producción agrícola moderna y una disposición regional que se adapten a las demandas de mercado y se correspondan a la capacidad de soporte de los recursos y el medio ambiente. Se debe sacar alimentos desde los bosques, de los ríos, lagos y mares, y de la agricultura protegida, al mismo tiempo de expandir desde los recursos de cultivos tradicionales y ganado hasta los más diversos recursos biológicos y desarrollar la tecnología e industria biológica, para extraer calorías y proteína desde plantas, animales y microorganismos. Hay que empujar con dinamismo la reforma del lado de la oferta de la agricultura, explotar recursos alimentarios de manera omnidireccional y por múltiples vías y explotar una variedad más abundante de alimentos, y alcanzar el equilibrio entre el suministro y la demanda de los diferentes tipos de alimentos, con el propósito de satisfacer mejor la demanda cada vez más pluralista del consumo alimentario del pueblo.

Xi Jinping subrayó que para materializar la vigorización de las zonas rurales no se puede poner la mirada solamente en el desarrollo económico, a la vez, se debe reforzar la construcción de los organismos del Partido de base en las zonas rurales, prestar atención tanto a la formación ideológica y moral de los campesinos como al fomento del imperio de la ley, completar el sistema de la gobernanza rural, profundizar las prácticas del autogobierno de los aldeanos, desplegar efectivamente el papel de las regulaciones de aldeas y los códigos de conducta de los aldeanos, y la educación familiar y los hábitos familiares, formar costumbres rurales civilizadas, hábitos familiares, así como un estilo rural sencillo y honrado. Hay que completar el mecanimo regular de erradicar las siniestras fuerzas de maleantes y mafiosos en las zonas rurales, luchar de forma continua en las regiones rurales contra estas fuerzas y las del mal de los clanes, combatir según la ley las infracciones y los delitos, incluidos prostitución, juegos de azar y drogas, así como las violaciones de los derechos e intereses de las mujeres y los niños.

Xi Jinping afirmó que, como en China se ha implantado el mayor sistema de seguridad social del mundo, deben esforzarse continuamente por impulsar el desarrollo de alta calidad de la causa de la seguridad social, intensificar la reglamentariedad y unidad de los sistemas, y desarrollar un sistema de seguro de vejez de múltiples niveles y múltiples pilares, para incluir a más gente en el sistema de seguridad social. Se debe perfeccionar el sistema de seguridad social para las personas con empleos flexibles, y ampliar la cobertura de los seguros de desempleo, accidentes laborales y maternidad, con miras a lograr una disposición de sistemas más justa y una cobertura más amplia, sustentando así la vida feliz y segura del pueblo. Han de mejorar el sistema de supervisión y administración de los fondos de seguridad social, combatir con dureza los diversos tipos de actos infractores tales como los fraudes y estafas en los seguros, así como la apropiación codiciosa de los fondos destinados a la seguridad social o su uso para otros fines, y, de esta forma, asegurar bien cada centavo del “dinero para la vejez” y cada centavo del “dinero salvavidas”.

Xi Jinping subrayó que, dado que hasta las ramas del árbol tienen sentimientos, importante es cualquier cosa relacionada con la vida del pueblo. A las masas necesitadas debemos prestar especial atención, cuidado e interés para ayudarles a liberarse de sus inquietudes y solucionar sus problemas. Hay que profundizar la reforma del sistema de asistencia social para formar una configuración de asistencia social de cobertura completa, por niveles y clasificaciones, y de carácter integral y eficiente, que tiene la asistencia a la manutención básica, la asistencia social específica y la asistencia social a emergencias como el cuerpo principal, y la participación de las fuerzas sociales como el suplemento. Y a las personas con dificultades extremas, se debe aplicar políticas precisas en conformidad con sus características y demandas, distribuir los diversos fondos de asistencia puntual e íntegramente, e intensificar la asistencia temporal, con el fin de garantizar la manutención básica de manera firme, precisa y debida. Hay que subsanar los puntos débiles en el bienestar social rural, y aumentar la atención y el cuidado a las poblaciones especiales y necesitadas en las zonas rurales, incluyendo los ancianos y niños, así como los niños, mujeres, ancianos y minusválidos dejados en el campo por quienes emigran a la ciudad para trabajar. Se debe reforzar la asistencia temporal a las personas que se encuentran en dificultades por la epidemia o los desastres, hacer como es debido el trabajo relativo a la rehabilitación, educación y colocación laboral de las personas con descapacidad, garantizar la seguridad y la manutención básica de los vagabundos y mendigos, tratar con atención y cariño a las personas con trastornos mentales, y poner fin resueltamente a los actos ilegales de ultrajar y maltratar las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad.

Ding Xuexiang, Zhang Qingli, Li Bin, Wang Yongqing, Gu Shengzu participaron en el encuentro.

Con información de Agencia XINHUA

