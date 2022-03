Momoka Muraoka continuó su racha dorada al conseguir su segundo título Paralímpico de invierno en el Centro Nacional de Esquí Alpino de Yangqing, en Beijing. La esquiadora Para alpina japonesa de 25 años, que el sábado había logrado el oro en descenso sentado femenino, volvió a terminar en lo más alto tras ganar la prueba de súper G con un tiempo de 1:23.73.

Sin embargo, Muraoka admitió que, aunque estaba realmente contenta, no estaba del todo satisfecha. “Cuando pienso en la carrera de hoy, siento que podría haber hecho más, pero he conseguido la medalla de oro, así que también estoy muy contenta. “Las carreras de velocidad me dan un poco de miedo, pero cuando soy capaz de correr de una manera realmente buena me hace muy feliz.

Esa es la parte divertida”. La alemana Anna-Lena Forster (1:23.84), dos veces campeona en PyeongChang 2018, fue segunda. Ella dijo: “Ha sido más fácil de lo que pensaba, así que no he forzado tanto. Creo que tengo que exigir más”. La china Zhang Wenjing (1:24.31) se llevó el bronce.

Fue China quien dominó la segunda jornada de competencia de Para esquí alpino con dos oros. Mientras que Zhang Mengqiu se adjudicó el primero de la historia del país en la categoría femenina de pie, Liang Jingyi le siguió con otra victoria en la categoría masculina de pie.

El joven de 19 años superó al doble campeón Paralímpico austriaco Markus Salcher (1:09.35), que ganó la plata.

La eslovaca Henrieta Farkasova no pudo terminar el súper G femenino con discapacidad visual, pero fue su compatriota de 16 años Alexandra Rexova, guiada por Eva Trajcikova, la que se adjudicó el primer puesto esta vez.

“No puedo creer que lo hayamos hecho hoy. Estoy muy contenta”, dijo.

Sobre Farkasova, que el día anterior consiguió su décimo oro Paralímpico en descenso, Rexova añadió: “Es fantástico que estemos aquí juntas. Es nuestra ídola. Es una atleta increíble, así que estamos contentas de seguir sus pasos”.

Con información de Paralympic.org

