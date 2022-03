A propósito del Mes Internacional de la Mujer, Jabón humectante DUET promueve la concientización acerca del Síndrome del Impostor, un problema que afecta mayormente a las mujeres y les hace cuestionarse acerca de su éxito, capacidades y logros. La marca busca generar concientización sobre el síndrome del impostor, visibilizar las diferentes luchas y darles herramientas a las mujeres para identificarlo y combatirlo, para inspirar, motivar y reprogramar la mente permitiendo enfrentarlo.

El Síndrome del impostor afecta a las mujeres en diferentes y comunes escenarios. La psicóloga de DUET, Paola Erazo explica, “por ejemplo, en lo laboral cuando no ponemos un valor justo a los servicios porque sentimos no merecerlo; en lo académico, mujeres que creen que una buena calificación fue un golpe de suerte o es lo mínimo que deben hacer; incluso en lo afectivo, mujeres que creen que no merecen ser amadas, demostrando su inseguridad”.

El Síndrome se da principalmente en las mujeres y según Erazo, hay varios puntos para identificar si se lo padece:

1.- Sensación de culpa frente al éxito, sentir que no se merece algún logro.

2.- Elevado nivel de autocrítica, buenísima para mirar las fallas

3. Bajo nivel de autocompasión.

4. Poca capacidad para recibir elogios.

Si bien, estas son las principales alertas para identificar el Síndrome, también es necesario conocer las causas. Por ejemplo, se da “cuando el entorno no valora los logros de una persona, cuando tienen falta de autoestima y de confianza personal o la experiencia de situaciones pasadas que causan inseguridad”.

De esta manera, una vez que se ha identificado indicios de padecer el Síndrome, es posible enfrentarlo siguiendo varias pautas:

Empezar a ser más conscientes de la mirada externa, es posible interiorizar todos los elogios, decir gracias, y no minimizarlos. Cuando un tercero reconoce el buen trabajo, lo ideal es interiorizar y creerlo. Es necesario programarse para ese momento y no tratar de menospreciar los cumplidos.

Llevar un registro de los logros de tu vida. Se recomienda identificar y anotar aquellas metas cumplidas y éxitos alcanzados, eso permitirá reconocer que es posible alcanzar los propósitos.

Control interno. Reconocer las cosas que están bajo control y los factores que no dependen exclusivamente de una persona. Se debe dar prioridad a aquellas acciones que se pueden controlar y que permitirán cumplir objetivo y desechar aquellas que no.

Afirmaciones o mantras. Una vez que se ha reflexionado de los momentos en que sale a relucir el Síndrome del Impostor, se puede contrarrestarlos con declaraciones positivas. Jabón humectante DUET encontró que los mantras son declaraciones positivas, que pueden reprogramar la mente para que piense en “positivo”. Es por ello que, la marca invita a sumarse al Power Shower, una rutina de afirmaciones que dará a cada mujer que la realice un baño de amor propio, mientras se duchan, para que dejen a la impostora fuera de ella. Además, en la cuenta de “DUET” en Spotify encontrarán información y recursos para enfrentar el Síndrome.

Dato interesante

Se estima que el 75% de las mujeres han padecido el Síndrome del Impostor en algún momento de su vida y les ha hecho dudar de las capacidades o logros obtenidos en diferentes ámbitos.

