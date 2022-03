Nissan Versa se ha posicionado como el vehículo más vendido de Estados Unidos en el segmento de subcompactos, y, recientemente fue reconocido en la lista anual de U.S. News & World Report “Best Cars for the Money” como la mejor opción en su categoría.

Nissan Versa ha sido equipado para retar lo establecido, es un vehículo que destaca por sus avanzadas tecnologías y sistemas de seguridad únicos en su segmento.

El diseño es otra ventaja estratégica clave de Nissan Versa, que combina un exterior expresivo con líneas de diseño que favorecen una silueta más aerodinámica. Está basado en el nuevo lenguaje de diseño de la marca que imprime el ADN japonés, con apariencia audaz y atractiva que cautiva a primera vista.

Los modelos seleccionados en la lista “Best Cars for the Money” se determinan en función de los datos de seguridad y confiabilidad, así como de la opinión colectiva de la prensa automovilística sobre el desempeño y el interior de cada vehículo, junto con el grado de recomendación de cada crítico. El valor de un vehículo se mide teniendo en cuenta los precios de transacción en tiempo real de cada modelo, proporcionados por TrueCar, y los datos del costo total de propiedad a cinco años, calculados por Vincentric.

De acuerdo con los editores de U.S. News & World Report, Nissan Versa se sitúa en lo más alto del ranking, con un gran ahorro de combustible, un amplio espacio interior, un precio competitivo y bajos costos de propiedad.

Actualmente en nuestro país, Nissan Versa se ofrece en cuatro grados y seis versiones, con el objetivo de que el modelo se ajuste a los requerimientos de cada cliente con base a sus necesidades, garantizando un estilo en la conducción cómodo, confiable y emocionante.

Además, Nissan Versa se caracteriza por ser pionero en el segmento con un robusto paquete tecnológico enfocado en la asistencia en la conducción y es producido en México, combinando lo mejor de la ingeniería japonesa y la manufactura mexicana de Planta Aguascalientes A1.

