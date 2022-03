No hemos escuchado mucho en los medios de comunicación “importantes” del país, nada al respecto sobre los altos precios del petróleo en el Gobierno de Lasso, peor aún hacia donde se están direccionando estos mayores ingresos, aunque ex ministros del Gobierno de Moreno-Lasso, académicos y economistas neoliberales vienen diciendo que mayores precios del petróleo no benefician al país, porque los precios de los derivados de petróleo son superiores.

Sin embargo, estos mismos medios, ex ministros, académicos y economistas neoliberales decían lo contrario durante el Gobierno del ex presidente Correa, que la gran obra pública se debía a los altos precios del petróleo, a pesar que durante el Gobierno del ex presidente Correa, se subsidiaba las gasolinas, por ello, los precios de venta interna de combustibles eran bajos. Hoy, durante el período de Gobierno de Lasso, ya no hay subsidios, los precios de la venta interna de gasolinas son altos, y no importa si los precios de los derivados son mayores porque quien absorbe ese incremento, es la ciudadanía, no el gobierno, y por tanto, los ingresos petroleros en este Gobierno, son mayores. ¿Entonces, hacia donde van los altos ingresos del petróleo en el Gobierno de Lasso?

Para responder a esta pregunta, debemos primero aclarar que el precio del petróleo durante el Gobierno de Lasso (ver gráfica 1), es superior al precio presupuestado en el PGE 2021 (59,80 dólares) y PGE 2022 (59,20 dólares), ya que los precios se han mantenido en una evolución alcista de rangos de 62 a 112 dólares, y sin subsidio de gasolinas, porque la ciudadanía es quien absorbe ese mayor precio, lo que determina indudablemente que los ingresos son mayores, ¿o me equivoco?

Gráfica 1. Precio petróleo, referencial WTI para Ecuador, 25 mayo 2021 a 3 marzo 2022

Precios del petróleo superiores a lo presupuestado, no solo que implica mayores ingresos al Gobierno, sino que hay un mayor diferencial de ingresos entre el precio presupuestado y lo obtenido. Considerando que en promedio diario, las exportaciones son de 260.740 bb/día, entre 25 de mayo 2021 a 3 de marzo de 2022, mensualmente el Gobierno de Lasso recibe más de 600 millones de dólares (ver gráfica 2), superior a lo que pretende vender el Banco del Pacífico para reducir la desnutrición del país. Por tanto, aquí tiene el Gobierno de Lasso, el dinero suficiente para eliminar la desnutrición del país, y no topar los activos que son de todos los ecuatorianos.

Gráfica 2. Ingresos petroleros: Total exportado y diferencial con precio presupuestado, 25 mayo 2021 a 3 marzo 2022, dólares.

En total, durante el Gobierno de Lasso, los ingresos de petróleo entre 25 de mayo de 2021 a 3 de marzo de 2022, ascienden a más de 5,500 millones de dólares (ver gráfica 3), casi 7 veces el precio que pretende vender el Banco del Pacífico, casi 3 veces el valor que pretende vender a la Refinería de Esmeraldas, superior a lo que pretende vender el sector eléctrico, 10 veces el valor que pretende vender CNT, etc. Además, lo obtenido durante este período de Gobierno, en el diferencial entre lo obtenido y lo presupuestado, es más de 1.000 millones de dólares, superior a lo que se requiere para eliminar la desnutrición del país, superior a lo que pretende vender CNT y Banco del Pacífico, y la mitad de lo que pretenden vender la Refinería de Esmeraldas, etc.

Gráfica 3. Ingresos petroleros: Total exportado y diferencial con precio presupuestado, 25 mayo 2021 a 3 marzo 2022, dólares.

A pesar de esos mayores ingresos que representan valores superiores a lo que se pretende vender o privatizar los activos de los ecuatorianos, el dinero obtenido no va a obra pública o salud, educación, sector social, etc., que se evidencia no sólo en carreteras destruidas, en infraestructura destruida, en falta de médicos, medicinas, profesores, menores cupos a las universidades, ninguna beca a los estudiantes ecuatorianos. Entre mayo a diciembre 2021, lo gastado en obra pública apenas fue de 129 millones de dólares (llevada seguramente por los GADs provinciales, ya que el PGE comprende lo del Gobierno Central, GADs y Empresas Públicas), y en lo que va del 2022, es 0 (cero) dólares lo gastado en obra pública.

Gráfica 4. Obra Pública: mayo 2021 a enero 2022, millones de dólares.

Es decir, estos mayores ingresos obtenidos (ver gráfica 3), no van a obra pública (ver gráfica 4), no se destina a lo que requiere la sociedad ecuatoriana, sino se destina al pago de deuda externa (ver gráfica 5), que es la prioridad de todo gobierno neoliberal que tiene un acuerdo con el FMI. Entre mayo 2021 a enero 2022, el pago de deuda ha sido de más de 16.000 millones de dólares, a pesar que la salud, educación, sector social, infraestructura, requiere de recursos para continuar satisfaciendo las necesidades de la sociedad.

Gráfica 5. Pago deuda: Amortizaciones e intereses, mayo 2021 a enero 2022, millones de dólares.

Y otra parte de esos mayores ingresos petroleros, van a parar a las reservas internacionales (ver gráfica 6), que permita garantizar el pago de deuda y cubrir la liquidez de la banca, conforme la Ley en Defensa de la Dolarización, que así lo explicita en la vuelta a los 4 balances, al convertirle al Banco Central en entidad privada (autonomía es el eufemismo utilizado por los neoliberales), y ser prestamista de última instancia para la banca.

Gráfica 6. Reservas Internacionales: Mayo 2021 a Enero 2022, millones de dólares.

Es claro, las prioridades que tiene el Gobierno de Lasso, es el pago de deuda, beneficiar a la banca internacional, los tenedores de deuda, y no el cubrimiento de las necesidades del país, a diferencia de lo que se hizo durante el Gobierno del ex Presidente Correa, donde la prioridad era el país y no la banca. Cuanta ignorancia tuvieron los ecuatorianos, al no entender la pregunta que se le hacía a Lasso durante el debate presidencial, ¿la banca o el país?

Ahora ya tienen la respuesta, y tampoco esperen que se venda todos los activos de los ecuatorianos para solucionar los problemas, porque así no se solucionan los problemas, sino se los agrava, ya que los ingresos permanentes de las empresas de los ecuatorianos, al venderse, pasan a manos privados, y los ecuatorianos dejamos de percibir esos ingresos. Por tanto, no podemos permitir que se venda lo que nos pertenece a los ecuatorianos, sino que se cambien las prioridades, el país y no la banca, los mayores ingresos obtenidos para los ecuatorianos, y no para mandarlos afuera, o para entregarlos a inversionistas extranjeros, que tal vez inviertan por una sola vez, pero serán infinitas la riqueza que se lleven del país. Por ello, cuán importante es cambiar de modelo económico o cambiar de gobierno.

Artículo firmado por Economista Marcelo Varela

