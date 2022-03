Todo el mundo ha sido sorprendido y aturdido por la estupenda final del Australian Open 2022 en la que Rafa Nadal ha derrotado a Danil Medvedev después de haber perdido los primeros dos sets en juego. Este espectáculo, que ha vuelto a otorgar un aura de superioridad absoluta al tenista mallorquín, ha sido sin duda uno de los más bonitos de la historia del tenis, no solo por el énfasis transmitido sino porque Nadal venía de una operación y de un momento negativo a nivel físico.

Además, el de Manacor, que ha sido capaz de ir más allá de los límites físicos y mentales, ha hecho historia al ganar su título número 21 de un Slam, adelantando de esta manera a Novak Djokovic y a Roger Federer, sus grandes rivales de siempre. El balear ha tomado impulso de esta gran victoria para volver a ponerse en gran forma y repetir sus grandes actuaciones en la final del torneo de Acapulco, en la que ha vuelto a ganar al tenista ruso, pese a que eso no conllevase a conseguir el número 1 del ranking ATP.

El primer lugar del podio de este tipo de clasificación, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en todos los torneos del mundo, ve en este momento el mismo Medvedev, que pese a todo está demostrando poder estar al nivel de los mejores. En este contexto, sin embargo, Nadal ha querido dejar claro que sus esfuerzos principales ya no están dedicados a buscar el número 1 mundial, algo que estuvo en manos del serbio Djokovic durante mucho tiempo hasta la eclosión del ruso. Las palabras del manacorí son muy elocuentes: “La época de luchar por el número 1 pasó para mí. Los problemas físicos me privaron de acabar alguna vez más de número 1. Mis objetivos son otros y no lo voy a perseguir porque sería un error perseguirlo. Hay muchos jóvenes que están preparados para jugar todos los eventos que necesiten para pelear por ello. Yo tengo que seleccionar más y no voy a hacer un calendario diferente para buscar más puntos“.

Sin embargo, está claro que Nadal busca seguir sumando a sus casi 36 años, una edad que cumplirá durante el próximo torneo del Grand Slam de París, que ha logrado ganar en nada menos que 13 ocasiones. Para la próxima edición del Roland Garros, el balear es el claro favorito de los pronósticos de tenis. Su deseo de volver a triunfar en el que es prácticamente su jardín privado es la principal motivación de su condición de gran candidato al triunfo, aunque sus grandes actuaciones recientes están corroborando el elevado nivel de su tenis, pese al paso de la edad.

No obstante, el camino a la victoria en París no será llano. La posible vuelta al ruedo de Djokovic y la presencia del griego Stefanos Tsitsipas son los principales obstáculos para el triunfo de Nadal, que deberá ir nuevamente más allá de sus límites para alcanzar su título Slam número 22.

