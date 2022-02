Las sanciones podrían acabar causando más dolor a los aliados de Estados Unidos en Europa que a la propia Rusia, que probablemente aprovechará esta oportunidad para dar un paso más hacia la autarquía.

Tras el reconocimiento por parte de Vladimir Putin de las regiones escindidas en el este de Ucrania, Estados Unidos ha dicho que revelará una serie de nuevas sanciones contra Rusia el martes. Esto sigue a un informe de Reuters del lunes, citando “tres fuentes no identificadas familiarizadas con el asunto”, que las nuevas sanciones podrían incluir una medida que impediría a las instituciones financieras en los EE.UU. realizar transacciones con los bancos rusos.

Este es aparentemente el as en la manga de Washington. Por fin, sanciones a Rusia que realmente muerdan. Sin embargo, como señala Reuters en el artículo, la Casa Blanca no ha anunciado públicamente sus planes de obligar a los bancos estadounidenses a romper sus relaciones con las instituciones financieras rusas. Pero a puerta cerrada es lo que supuestamente está ocurriendo, de nuevo, según las tres fuentes no identificadas de Reuters:

Su objetivo es perjudicar a la economía rusa cortando las llamadas relaciones bancarias “de corresponsalía” entre los bancos rusos seleccionados y los prestamistas estadounidenses que permiten los pagos internacionales.

Las fuentes también dijeron que Estados Unidos incluiría a ciertas personas y empresas rusas en la lista de Nacionales Especialmente Designados.

Esto los expulsaría del sistema bancario estadounidense, prohibiría el comercio con los estadounidenses y congelaría sus activos en Estados Unidos.

No estaba claro quiénes serían los objetivos, pero las fuentes creen que los principales prestamistas rusos, como VTB Bank y Sberbank, podrían estar en la lista.

Los expertos creen que sería un golpe significativo para las entidades sancionadas, ya que dificultaría las operaciones en dólares estadounidenses, la moneda de reserva mundial.

Nord Stream 2

La interrupción de las transacciones entre los bancos rusos y las instituciones financieras estadounidenses podría tener un impacto mayor en la economía rusa que las sanciones desatadas hasta la fecha, pero también podría ser contraproducente. No sólo podría perjudicar a la economía rusa al debilitar aún más el rublo, que actualmente está cerca de un mínimo histórico frente al dólar, y turboalimentar la inflación (que ya se situó en el 8,73% en enero), sino que también podría desencadenar un efecto dominó en Europa, que tiene unos lazos económicos con Rusia mucho más estrechos que los de EE.UU. El prestamista italiano Unicredit ya se ha echado atrás en una posible adquisición en Rusia por temor a las sanciones.

Una de las mayores preocupaciones en Europa es que el paquete de sanciones de la UE contra Rusia incluya el cierre continuado de Nord Stream 2, el gasoducto submarino de 11.000 millones de dólares y 750 millas que conecta Rusia con Alemania. El gasoducto se terminó en septiembre de 2021, pero aún no ha recibido la certificación final de los reguladores alemanes. Si alguna vez entra en funcionamiento, aumentará significativamente las entregas de gas directamente de Rusia a Alemania y luego a otras partes de Europa, aliviando parte de la presión en los mercados energéticos.

Pero el gasoducto se ha enfrentado a la oposición concertada de Estados Unidos, el Reino Unido, Ucrania y otros países europeos, que han pedido la cancelación del proyecto desde su lanzamiento en 2015 por temor a que aumente significativamente la influencia rusa sobre Europa. Por supuesto, Estados Unidos, como mayor productor mundial de gas natural, tiene un interés financiero directo en evitar que Rusia, el segundo productor mundial, aumente su cuota de mercado en Europa.

El canciller austriaco, Karl Nehammer, dijo el lunes que las sanciones de la UE contra Rusia en caso de una invasión de Ucrania (que a todos los efectos aún no ha ocurrido) incluirán medidas dirigidas a Nord Stream 2: “La certificación (del gasoducto) se detendría entonces (si Rusia invadiera). De eso no hay duda. Por lo tanto, eso significa que Nord Stream 2 forma parte de las sanciones”.

Otra ronda de sanciones contra Rusia tendrá probablemente un impacto relativamente moderado en la economía estadounidense. Estados Unidos importó unos escasos 30.000 millones de dólares de bienes procedentes de Rusia en los primeros once meses de 2021, mientras que 13.200 millones de dólares de bienes viajaron en sentido contrario. Sin embargo, Estados Unidos podría sufrir efectos indirectos si los precios al consumidor aumentaran aún más debido al incremento de los precios de la energía y los alimentos. Rusia puede ser un actor secundario en la economía mundial, pero es un importante proveedor de alimentos, gas, petróleo y otros minerales, y las sanciones podrían afectar a los precios marginales de estos bienes en los mercados mundiales.

Europa, en cambio, tiene mucho más que perder, sobre todo si las sanciones afectan a los sectores energético y financiero de Rusia. Rusia es el quinto socio comercial de la UE, con importaciones de 188.000 millones de dólares y exportaciones de 94.000 millones en 2021, según Statista. Y muchos países europeos, entre ellos Alemania, dependen masivamente de las importaciones de gas natural ruso. Alrededor de una docena de países europeos adquirieron más de la mitad de sus necesidades de gas natural de Rusia en 2020, según la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la Unión Europea (ACER).

Diez años de sanciones

Rusia se ha enfrentado a una escalada de sanciones de Estados Unidos y la UE desde que Estados Unidos promulgó la Ley Magnitsky en diciembre de 2012. Esas sanciones se intensificaron en 2014 tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. Las medidas empleadas hasta la fecha han incluido la inclusión en una lista negra de personas concretas estrechamente relacionadas con el Kremlin, la limitación del acceso de las instituciones financieras estatales rusas a los mercados de capitales occidentales, la prohibición del comercio de armas y otras limitaciones al comercio de tecnología, incluso para el sector petrolero.

Sin embargo, las sanciones han tenido poco efecto. Todo lo que parecen haber conseguido es empujar a Rusia por el camino de la autarquía, así como hacia el bienvenido abrazo de China.

Ahora, Washington está estudiando la posibilidad de tomar medidas mucho más duras, incluso de atacar directamente el sistema bancario ruso. El objetivo, según Daleep Singh, viceconsejero de seguridad nacional de la Casa Blanca para la economía internacional, es “devastar” la economía rusa.

Pero podría ser la economía europea la que acabe devastada. El mayor temor entre los bancos europeos es que Rusia acabe siendo excluida del sistema de transferencias SWIFT, con sede en Bélgica, la columna vertebral de los pagos transfronterizos y de la red bancaria mundial. Para los bancos europeos con una importante exposición a Rusia sería el equivalente a una “bomba atómica” para el sector, ya que impediría el pago de las deudas, según declaró a Reuters hace una semana un banquero no identificado:

Los bancos de Italia, Francia y Austria son los prestamistas internacionales más expuestos a Rusia. Los bancos italianos y franceses tenían cada uno reclamaciones pendientes de unos 25.000 millones de dólares a Rusia en el tercer trimestre de 2021, según cifras del Banco de Pagos Internacionales. Los bancos austriacos tenían 17.500 millones de dólares. Esto se compara con los 14.700 millones de dólares de Estados Unidos.

Los bancos europeos con filiales en Rusia son los que más riesgo corren de sufrir sanciones, según un estudio de JP Morgan. El estudio del banco de inversión señala a un puñado de bancos, entre los que se encuentran Unicredit, RBI [de Austria], la francesa Societe Generale e ING, de los Países Bajos, que tienen una notable exposición a Rusia.

RBI dijo que su exposición era manejable, mientras que ING dijo que estaba bien preparado. Societe Generale dijo que seguía de cerca la evolución de la situación y que confiaba en su negocio en Rusia. Unicredit no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Curiosamente, dos de los cuatro bancos mencionados -Unicredit e ING- se encuentran también entre los prestamistas europeos más expuestos a la asediada economía de Turquía, donde la inflación alcanzó en enero el máximo de 19 años, el 48%, y cuyos bancos estatales acaban de recibir un rescate de 2.000 millones de dólares.

