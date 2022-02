El jugador alemán muestra un profundo arrepentimiento por su arrebato de ira contra el juez de silla, que le valió la expulsión del torneo de Acapulco.

Avergonzado, tremendamente arrepentido y con necesidad de tratar de explicar lo que siente. Así es como se muestra Alexander Zverev en el comunicado que ha ofrecido a través de sus redes sociales después de ser descalificado del ATP 500 Acapulco 2022. El jugador alemán reventó una raqueta contra la silla del umpire, a muy pocos centímetros de agredirlo y mostrándose fuera de sí. Un arrebato de ira difícil de explicar e imposible de entender en un jugador referente a nivel mundial y que es imagen en el que se miran muchos niños. Es por ello por lo que ha querido ofrecer sus impresionantes pocas horas después de lo sucedido.

“Es difícil explicar con palabras lo mucho que me arrepiento por mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me he disculpado en privado con el juez de silla porque mi estallido contra él fue erróneo e inaceptable, estoy decepcionado conmigo mismo. Esto no debería haber ocurrido y no hay excusa. También querría disculparme con mis seguidores, con el torneo y con el deporte al que amo. Como sabéis, lo dejo siempre todo en la cancha. Ayer, di demasiado. Voy a tomarme los siguientes días para reflexionar, tanto sobre mis actos como para asegurarme de que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Lamento haberos decepcionado”.

El alemán se disculpa

Con estas sentidas palabras se expresó un Alexander Zverev que debe hacer un ejercicio de introspección para detectar de dónde viene esa ira incontrolable que puede jugarle muy malas pasadas en todos los aspectos de la vida. Esto puede ser un punto de inflexión en la carrera del germano, que tendrá que buscar soluciones para olvidarse de un episodio tan doloroso y que tanto ha asombrado e indignado a la opinión pública. En un deporte individual como el tenis, no saber controlar los nervios en según qué situaciones puede ser fatal.

Con información de Puntobreak.com

