El pedido del secretario de Estado (canciller) de EEUU, Antony Blinken, de “mayor responsabilidad y protección” a los periodistas que sufren asesinatos en México, es injerencista y está mal informado, respondió este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El jefe de Estado pidió al responsable de la diplomacia de las autoridades estadounidenses “que se informen y no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de EEUU ni es un protectorado. México es un país libre, independiente y soberano”.

Blinken escribió la noche del martes en su cuenta de Twitter que “el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos”.

López Obrador agregó que “también esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el Gobierno de EEUU”.

Blinken cerró su mensaje con una expresión de condolencia: “Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”, dice el mensaje.

“Creo que está mal informado, porque de lo contrario, estaría actuando de mala fe, lo que él está sosteniendo no es cierto, desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad no son crímenes de Estado”, respondió el presidente en conferencia de prensa.

El gobernante dijo que “en EEUU los Gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle y oscuridad de la casa”, y que el “intervencionismo” en México se remonta a siglos atrás.

“A mí me gustaría que, ya que está actuando y opinando el señor Blinken, nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un Gobierno legal, legítimo; por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que ha investigado a la familia presidencial), que me responda eso”, agregó el mandatario.

El presidente mexicano reiteró así un reclamo que hizo por primera vez el 31 de mayo del año pasado, cuando pidió a Washington suspender la ayuda financiera por unos 2,5 millones de dólares a la organización ciudadana MCCI, entregada a través de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional, (USAID, en inglés), que no ha recibido respuesta oficial de Blinken, ni se ha abordado en las numerosas reuniones bilaterales, incluida un cumbre de presidente celebrada en noviembre.

En lo que va del año han sido asesinados siete periodistas, el comienzo de año más violento que ha sufrido el gremio de comunicadores en el país latinoamericano.

Con informació de Agencia Sputnik

