Componentes reciclados, software libre y las ganas de que otros aprendan bastaron para que estudiantes de la Universidad Yachay Tech de Ecuador pusieran en marcha un proyecto para llevar contenido académico digital a comunidades rurales sin internet, y algunas hasta sin electricidad, del país suramericano.

El proyecto tiene por nombre ‘OfflinePedia’ y se trata de un computador, armado por ellos mismos, que “tiene contenido académico totalmente descargado, por ejemplo, toda la Wikipedia”, cuenta Joshua Salazar, líder del proyecto y estudiante de física teórica, en entrevista con RT.

También tiene las otras “ramas del proyecto Wikimedia”, como ‘Wikibooks’ (libros de texto y manuales gratuitos), ‘Wikinews’ (contenido libre de noticias), ‘Wikiversity’ (materiales y actividades de aprendizaje), entre otras; contenido del proyecto Gutenberg, “que es una biblioteca de todos los libros de literatura universal de dominio público y que son de libre acceso” —añade el entrevistado—; así como charlas TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño) y documentales.

A todo ese contenido, los usuarios pueden acceder sin tener acceso a internet, puesto que está completamente descargado en el ordenador.



Niños y adolescentes de una comunidad rural observan al ‘OfflinePedia’. – OfflinePedia

Madera y otros componentes

Salazar explica que ese computador lo arman con una caja de madera reciclada, en la que insertan un televisor CRT (del inglés ‘Cathode Ray Tube’, Tubo de Rayos Catódicos), de los antiguos, que convierten en monitor.

A ese televisor le conectan una placa ‘Raspberry Pi’, que hace la función de unidad central de procesamiento (CPU). “Esa plaquita tiene un procesador, entradas de video, de audio, de internet, usb”, añade.

La placa es la plataforma donde montan el software, que se llama “Kiwix”, el cual permite comprimir todo el contenido.

“El Kiwix ya existía para celulares y para computadores, pero el problema es que para esta placa, que tiene otra arquitectura de procesador, no estaba compilada. Nosotros lo compilamos y lo instalamos aquí adentro (de la ‘Raspberry Pi’)”, detalla Salazar.

A ello le suman una memora de almacenamiento ‘microSD’, un teclado, un ‘mouse’ y un adaptador de video, para transformar la señal digital HDMI, desde la placa, a la analalógica RCA, del televisor.

A una de las cuatro versiones que han entregado hasta ahora, le instalaron, además, un ‘router’, lo configuraron para crear una señal wifi local y los usuarios pueden acceder al contenido que está descargado dentro del computador desde sus teléfonos celulares.

El televisor es donado, pero el resto de los componentes los compran. Así, el gasto total alcanza entre 100 y 150 dólares. Los chicos cortan los materiales y ensamblan la estructura en un FabLab (laboratorio de fabricación) de la empresa pública Siembra, en Urcuquí, provincia de Imbabura (norte de Ecuador), donde también está ubicada la universidad.

Simulaciones

Además del contenido académico al que pueden acceder sin internet, los creadores de ‘OfflinePedia’ incluyeron ‘Wolfram Mathematica’.

“Es un lenguaje de programación que es bastante caro, se usa bastante en ciencias aplicadas y Wolfram abrió la licencia para el ‘Raspberry Pi'”, comenta Salazar.

Con ese programa hacen simulaciones de matemática, física, química y ayudan a los niños o a quienes accedan al computador a que aprendan conceptos intuitivos de ciencia a través de esas herramientas.



Carlos Obando, Roger Romero y Joshua Salazar, ecuatorianos reconocidos por MIT Technology Review. – OfflinePedia

¿Cómo nació la idea?

Salazar, junto a otros compañeros de la universidad, comenzó a visitar comunidades rurales del país. “Divulgábamos ciencia, les mostrábamos diferentes temas, hacíamos experimentos de química con ellos.Nuestro objetivo principal era cambiarles esa mentalidad de que la física, la química, la matemática son solo problemas en libros que nos sirven para mandarnos de tarea o de castigo, sino que son herramientas superpoderosas para construir tecnología, mejorar la ciencia que tenemos en nuestro mundo y construir un futuro mejor”, comenta el joven.

En una oportunidad, hicieron un curso vacacional que se extendió por una semana, en la que impartieron conocimientos a alrededor de 80 niños, precisa Juan Diego Pillajo, estudiante de química y otro de los que compone el equipo de ‘OfflinePedia’.

Con estas actividades, estos chicos despertaron la sed de conocimiento en los pobladores sobre los temas que abordaron. Sin embargo, notaron que, al dejarlos, no tenían los recursos académicos para continuar indagando. Y es ahí donde se les ocurre construir estos computadores.

Salazar comenta que la idea estaba en su mente desde que estudiaba en la escuela, en un barrio rural de Quito, donde entonces no había internet. Él accedía al contenido de la enciclopedia de Microsoft ‘Encarta’ en unos computadores que le alquilaban cerca de su lugar de estudio. “Ahí me quedó la duda, ¿por qué tienen que cobrar por acceder al conocimiento?, ¿por qué no puede ser abierto, simplemente?”.

La puesta en marcha de este proyecto fue reforzada gracias a una feria de emprendimiento, donde participaron a finales de diciembre de 2017, en la que su idea resultó ganadora. Como premio, obtuvieron un ‘SmarTV’, un televisor moderno, que rifaron para usar los fondos en la fabricación del ‘OfflinePedia’.



Pobladores de la comunidad Kichwa “San Virgilio” donde fue instalada una ‘OfflinePedia’. – OfflinePedia

Cuatro comunidades con ‘OfflinePedia’

La primera ‘OfflinePedia’ la entregaron el 30 de mayo de 2018 a la comunidad de Cajas Jurídica, ubicada en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura.

La enciclopedia digital fue instalada en la Casa Comunal de la comunidad, donde los pobladores hacen sus reuniones periódicas y, dice Salazar, “un lugar donde todos pueden compartir el dispositivo”.

La segunda ‘OfflinePedia’ se instaló en noviembre de 2018, en el sector El Progreso de la parroquia Pacto, en la provincia de Pichincha. En esa oportunidad, se entregó el dispositivo a una escuela unidocente.

En enero de 2019, los chicos instalaron la tercera enciclopedia digital en la Unidad Educativa 19 de Noviembre del cantón Mira, en la provincia del Carchi. A este computador lo complementaron con el ‘router’, que permite que los estudiantes accedan desde sus teléfonos móviles al contenido de la ‘OfflinePedia’.

La última, de momento, fue llevada a la Casa Comunal de la comunidad kichwa de San Virgilio, en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, en agosto de 2019.

Esta comunidad está a aproximadamente hora y media, selva adentro, de Puyo, la capital de Pastaza. Por ello, ni siquiera tiene acceso a la red eléctrica nacional. En este caso, los jóvenes pusieron a funcionar el computador con un generador de energía, que opera con diésel. El plan, a futuro, es instalar paneles solares.

Crear contenido ‘offline’

Actualmente, estos chicos están haciendo pruebas con los códigos denominados ‘Wikifundi’, que permiten crear contenido sin acceso a internet.

“Lo que queremos hacer es complementar nuestra ‘Offlinepedia’ con eso, que las comunidades puedan crear contenido dentro del dispositivo, a pesar de que no esté conectado a internet; eso les brinda una oportunidad única para que puedan inmortalizar las tradiciones orales que ellos tienen”, señala Salazar, al explicar que existe mucho conocimiento ancestral en estas comunidades que no tienen ningún registro.

Una vez que los pobladores inserten ese contenido en la ‘OfflinePedia’, los jóvenes lo toman en la siguiente visita que hagan y, luego, lo suben a la red.

“Escalable” y “replicable”

Salazar define al proyecto de ‘OfflinePedia’ como “superescalable” y “superfácil de replicar”, y su propósito es que otros puedan hacerlo.

Por este proyecto, este joven, fue reconocido como uno de los jóvenes innovadores latinoamericanos menores de 35 años por la unidad editorial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Technology Review, en la categoría de “Pioneros”.

De Ecuador también fue reconocido Carlos Obando, de Talov, por su aplicación SpeakLiz Vision, que mezcla la inteligencia artificial y realidad aumentada y ayuda a las personas con discapacidad visual a reconocer objetos y sus distancias aproximadas, identificar billetes de varias divisas del mundo, leer textos, así como identificar colores y lugares. También fue resaltado el trabajo de Roger Romero, por su emprendimiento SilicoChem, que utiliza la biotecnología con el fin de producir biomasa de alto valor agregado en Ecuador.

Edgar Romero G.

