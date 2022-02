¡Qué ironía!, en el día del amor y la amistad amanecimos temblando de miedo por el macabro hallazgo de dos cuerpos colgados de un puente peatonal en Durán. Pocos días después fue encontrada la cabeza de una persona dentro de una mochila en un lugar público de Machala. Un ex alcalde de El Triunfo fue acribillado en los bajos de esa Alcaldía. Violencia creciente, aterradora. Muertes a plena luz del día. Medidas parches buscando el impacto coyuntural. No se avizora una política pública que nos garantice la más elemental seguridad ciudadana. Y en vez de los esfuerzos que esperamos, repiten la misma cantaleta del traidor de culpar de su inacción a Correa, ignorando que la gente ya no se come ese cuento, razón por la cual dejó el poder con una ínfima credibilidad. Sin embargo el sucesor insiste en esa cruel estrategia.

Vuelven a atacar a la “Ley de la tabla de consumo”, como la causa del aumento de las actividades del narcotráfico, a sabiendas que mienten, porque no hay la tal Ley que demagógicamente ofrecen derogar. Se trata de un protocolo aplicable a nivel mundial, con el objeto de evitar la criminalización de los consumidores que no pueden correr la misma suerte de los traficantes y productores de estupefacientes. Los primeros son enfermos que deben someterse a una política curativa de Salud Pública y no ser condenados al tenebroso hacinamiento de las cárceles de la muerte; los segundos tienen que recibir todo el peso de la ley penal.

Es más: los propaladores del odio y la persecución, suspiran por la salida de tropas norteamericanas de la Base de Manta. Si la solución fuera el retorno de las milicias gringas, no ocurriría lo de la vecina Colombia, cuya producción y tráfico de drogas ha aumentado exponencialmente, pese a que allá se instalaron y funcionan 7 bases militares imperialistas. Entonces es falso tal argumento. No nos engañemos, esos campamentos de la milicia yanqui están allí para vigilar de cerca su patio trasero, para asegurar el hostigamiento a la bloqueada Venezuela e impedir el triunfo del progresismo por estos lares. Parece difícil, porque hoy mismo el pueblo paisa construye su propia herramienta democrática para dejar atrás un pasado de narcos y paramilitares.

Les cantó el Gallo a los complotados para la toma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El asesor de la presidencia del CPCCS reveló que las disposiciones salieron de Carondelet. Aparicio, digo apareció el “duro” del Ejecutivo dando órdenes terminantes para culminar con el operativo en marcha, sin fijarse en ninguna limitación constitucional. Ellos no están allí para observar la Constitución sino para cumplir la consigna neoliberal privatizadora. No quieren aceptar que los órganos de control sean escogidos con la participación ciudadana. No aceptan que alguien que no sea de ellos, pueda escoger al Contralor, por ejemplo. Es que tiene que ser “su Contralor” y ¡punto! Allí están, esos son los que jod…digo, los que friegan la Nación.

Artículo firmado por Juan Cárdenas

