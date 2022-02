Una filtración de datos revela que durante años el banco suizo Credit Suisse guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción procedentes de todo el mundo, entre ellos empresarios sancionados o violadores de los derechos humanos, por un valor conjunto de unos 100.000 millones de dólares, según publicó este domingo (20.02.2022) The New York Times. La entidad rechaza “firmemente” las acusaciones.

La investigación, bautizada como los “Secretos Suizos”, fue llevada a cabo por 163 periodistas de un consorcio de 47 medios de comunicación entre los que se encuentran, además de NYT, Le Monde, The Guardian, el Miami Herald y La Nación. Medios que, coordinados por la organización sin ánimo de lucro “Organized Crime and Corruption Reporting Project”, han analizado los datos filtradas hace un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una persona no identificada.

El informante dijo al consorcio mediático en una nota que las leyes de secreto bancario suizas eran “inmorales”, y agregó: “el pretexto de proteger la privacidad financiera es una mera hoja de parra que cubre el vergonzoso papel de los bancos suizos como colaboradores de los evasores fiscales”, de acuerdo con el Journal. Los datos se refieren cuentas bancarias que corresponden a 18.000 cuentas que corresponden a 37.000 personas o empresas, según el diario Le Monde, en el 99% de los casos de fuera de Europa.

Respuesta de la entidad

En un comunicado, Credit Suisse reaccionó diciendo que los datos estudiados eran “parciales, inexactos o sacados de contexto, lo que resulta en una presentación sesgada de la conducta empresarial del banco”. “El 90% de las cuentas afectadas ya han sido cerradas, más del 60% de las cuales se cerraron antes de 2015”, dijo el banco, añadiendo que estaba “llevando a cabo una investigación” sobre la filtración de datos.

La filtración, que sigue la estela de otras como los “Papeles de Panamá”, revela que Credit Suisse abrió cuentas y sirvió como clientes en un periodo comprendido entre 1940 y la década de 2010 “no solo a los ultra ricos, sino también a personas cuyas situaciones problemáticas habrían sido obvias para cualquiera que pusiera sus nombres en un motor de búsqueda” como Google.

El banco supuestamente desoyó alertas de sus propios empleados sobre “actividades sospechosas” en las finanzas de sus clientes, entre figuras gubernamentales en Oriente Medio o altos funcionarios de inteligencia de países colaboradores con Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, así como sus familiares; o acusados de corrupción en torno a la petrolera estatal de Venezuela. “Cientos de millones de dólares fluyeron hacia cuentas del banco en un momento en el que las arcas públicas (venezolanas) eran vaciadas”, señala una nota del diario argentino La Nación.

