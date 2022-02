Aunque los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 llegaron a su fin el domingo, los atletas, entrenadores y funcionarios de delegaciones acudieron a la policlínica de la Villa Olímpica y Paralímpica de Yanqing para agradecer los servicios médicos que les proporcionó.

“Al Dr. Lee y al Dr. Liu: Después de la acupuntura siempre me he sentido muy bien. Sentía como si la energía fluyera por todo mi cuerpo, me sentía con energía y más vitalidad, tranquilo y relajado, ¡todo al mismo tiempo! Muchas gracias por esta maravillosa experiencia y este fantástico tratamiento”, escribió un atleta en una carta dirigida a Li Shuming, doctor en medicina tradicional china, y a su colega.

Los pacientes de Li en la villa incluyeron al jefe de una delegación olímpica nacional, que sufría fuertes dolores en la espalda baja y en las piernas. Después de la primera ronda de terapia de acupuntura, su dolor se alivió inmediatamente y casi desapareció después de tres rondas de terapia.

- Advertisment Article Inline Ad -

La siguiente vez que el jefe visitó a Li, llevó a dos de sus compañeros de delegación a la policlínica. Comentó que ellos también sufrían de dolor y querían atenderse con la terapia de acupuntura, dijo Li.

La policlínica estuvo dirigida por el Hospital Xuanwu, de la Universidad Médica Capital, y contaba con 193 empleados procedentes del Hospital de Medicina Tradicional China de Beijing, el Hospital Anzhen de Beijing, el Hospital de Obstetricia y Ginecología de Beijing, el Hospital de Estomatología de la Universidad de Peking, el Centro de Investigación en Rehabilitación de China y el Centro Médico de Emergencia de Beijing.

Además de cartas y notas, se escribieron palabras en pegatinas o en cajas de embalaje para mostrar el agradecimiento. El personal médico empezó a referirse a la pila de cartones con mensajes de agradecimiento como “la torre de la amistad olímpica”.

Durante la Fiesta de la Primavera, un funcionario del Comité Olímpico Internacional (COI) acudió a la clínica con un dolor lumbar agudo. El equipo de fisioterapia de la clínica realizó una terapia de masaje combinada con un tratamiento de microondas. Luego de varias rondas de terapia, los síntomas del paciente se aliviaron significativamente y la movilidad de la columna vertebral volvió a la normalidad.

“Este lugar es una verdadera alegría. Demasiado grande para no recordarlo y demasiado maravilloso para olvidarlo. Gracias, Beijing”, escribió el funcionario del COI.

El personal de la farmacia también contribuyó significativamente al buen funcionamiento de la clínica, realizando tareas como la impresión de etiquetas de ubicación de los almacenes tanto en chino como en inglés, proporcionando manuales de nombres de medicamentos, formas de dosificación, especificaciones y dosis mínimas individuales, y agilizando los procedimientos de recolección de medicamentos para los médicos de las delegaciones.

El equipo también diseñó pegatinas de instrucciones para etiquetar los paquetes de medicamentos, lo que facilitó a los pacientes la comprensión de cómo tomar sus medicamentos y a qué deben prestar atención.

El farmacéutico del COI, Mark Stuart, quedó impresionado por la gestión de los medicamentos del equipo de farmacia. Escribió: “Al sorprendente equipo de farmacia de Beijing 2022. Gracias por su extraordinario trabajo para mantener a los atletas del mundo seguros y sanos”.

Además de los servicios médicos, la policlínica también participó en la vida cotidiana de la villa. La recepción de la enfermería se convirtió en un centro de información, ya que los visitantes acudían a menudo con preguntas como dónde podían hacerse una prueba de ácido nucleico, dónde se encontraba el comité organizador o cómo tomar un taxi.

La recepción preparó mapas, vendas, almohadillas térmicas, toallitas de alcohol desinfectante y otros materiales útiles para los visitantes, que a cambio enviaron pequeños regalos, como insignias olímpicas, o dijeron “Hu nian da ji”, que en chino significa “Buena suerte en el Año del Tigre”, para mostrar su agradecimiento.

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno, la Villa Olímpica y Paralímpica de Yanqing albergó a más de 1.200 atletas y funcionarios de casi 90 países y regiones. Durante los Juegos Paralímpicos de Invierno, albergará a unos 500 atletas y funcionarios.

Con información de Agencia Xinhua

Relacionado