Ahi voy…En mi actual trabajo recibí acoso por parte de un compañero(Casado y con 1 bb) q no entendía los NO,un día esperó q se fueran todos,cerró la puerta y me dijo q le diera 1 oportunidad le dije que NÓ intentó abrazarme y le dije grité q me deje en paz,a partir de ese día👇🏿