A medida que los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 llegan a su décimo día, es el primero en que no se notifica ningún caso positivo confirmado de COVID-19 dentro de la gestión de circuito cerrado. Además, hasta el momento durante el evento no ha reportado ninguna infección en racimo. Las políticas chinas de prevención de COVID-19 no solo han evitado infecciones importantes dentro del circuito cerrado que alberga a más de 15,000 personas de todo el mundo, sino que también han ganado elogios de los participantes, que han definido al bucle sanitario como el “lugar más seguro del mundo”.

Un resultado tan sorprendente ha atenuado las anteriores exageraciones de los medios extranjeros sobre las estrictas medidas chinas contra el COVID-19. Muchos criticaron las políticas por ser demasiado estrictas para hacerlas cumplir y que incomodarían a los atletas extranjeros. También advirtieron que el evento desencadenaría infecciones generalizadas dentro y fuera de la “burbuja”.

Los epidemiólogos consideran que China ha entregado a los atletas, y todos los participantes de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, un resultado “satisfactorio” en el control del coronavirus, y el bajo nivel de infección dentro del circuito demuestra la efectividad y flexibilidad de la política general de Cero COVID de China.

“El riesgo general de COVID-19 en el evento está bajo control ya que los Juegos Olímpicos de Invierno han pasado su punto medio”, precisó Huang Chun, subdirector general de la Oficina de Prevención y Control de Pandemias del Comité Organizador de Beijing 2022, durante una conferencia de prensa.

Huang respondió interrogantes sobre el criterio de algunos atletas sobre la supuesta “inestabilidad” del resultado de las pruebas de ácido nucleico, que han oscilado entre negativo y positivo.

“No es el problema de la prueba en sí, ya que todas las pruebas se realizan de acuerdo con los procedimientos estandarizados”, aclaró Huang, y añadió que el inestable resultado puede causarlo el intermitente proceso de desintoxicación del coronavirus.

Los participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 están confinados dentro de un “circuito cerrado” para evitar el contacto con personas fuera de la burbuja. Ellos se mueven en el transporte oficial entre los alojamientos y las sedes olímpicas de competencia.

Cada participante de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 se somete a pruebas diarias para identificar rápidamente cualquier infección dentro del bucle.

Huang aseguró en una conferencia de prensa ofrecida la semana pasada que no hay infección de racimo dentro del circuito cerrado. De acuerdo a la información publicada en el portal digital de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, desde el 23 de enero y hasta este lunes habían 432 participantes que han dado positivo por coronavirus.

Seguro por dentro y por fuera

Antes de la ceremonia de apertura, algunos medios extranjeros criticaron las políticas de COVID-19 de Beijing 2022. Algunos afirmaron que son demasiado estrictas y han causado una alta “carga psicológica” para los atletas.

“China ha hecho un trabajo estelar con los protocolos anti COVID-19”, afirmó Aaron Blunck, esquiador estadounidense de estilo libre.

Blunck también criticó a los medios estadounidenses por sus reportajes irresponsables.

“Se difundes reportajes que hablan de malas situaciones y eso es completamente falso”, señaló Blunck.

Los comentarios de Blunck han sido refrendados por muchos otros atletas.

Nevin Galmarini, un snowboarder suizo que se aloja en la Villa Olímpica de Zhangjiakou, insitió que los atletas pueden elegir cuándo hacerse pruebas y “eso es muy bueno”. También elogió la eficiencia de los trabajadores y detalló que se tarda menos de un minuto en terminar la prueba.

“Tenemos que usar mascarillas y mantener el distanciamiento social. Eso es todo. El personal desinfecta a diario, y muchas veces al día. Pero como expresé, debido a la situación en la que nos encontramos en este momento, es perfectamente comprensible”, manifestó el esquiador alpino lituano Andrej Drukarov.

El snowboarder suizo Nicolas Huber, quien fue identificado como portador asintomático y puesto en cuarentena a su llegada a China, también indicó que la cuarentena no afectó su entrenamiento ni su presencia en la competencia.

De acuerdo con el libro que enumera las medidas anti-COVID-19, a los portadores asintomáticos solo se les permite regresar a la villa olímpica si presentan dos pruebas negativas con al menos 24 horas de diferencia y no tienen otros síntomas. Si regresan a la competencia, tendrán que adherirse a las medidas para contactos cercanos.

Brian McCloskey, presidente del panel de expertos médicos de Beijing 2022, declaró el 8 de febrero que todas las medidas de prevención de COVID-19 se basan en la ciencia. “El panel de expertos médicos se ha estado reuniendo regularmente. Hemos estado observando la evidencia a medida que surge, y aplicándola a los protocolos que hemos desarrollado aquí”.

McCloskey también enfatizó que, dadas las medidas contra el coronavirus tomadas durante los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2020, la capital china es el “lugar más seguro del planeta”.

Además de las solicitudes obligatorias para los participantes, China ha adoptado muchas medidas de alta tecnología para detectar rápidamente el coronavirus, como un sistema de detección de ácido nucleico mediante bioaerosol para probar el aire del estadio.

KingMed Diagnostics, una compañía a cargo de las pruebas de ácidos nucleicos en más de 50 sitios dentro del circuito cerrado, declaró al Global Times que es capaz de analizar más de 30,000 tubos diarios y que toma unas seis horas como promedio para obtener un resultado.

Huang señaló que la semana pasada no hubo resultados positivos entre los espectadores que entran y salen de los lugares a través de un canal especial, aislados de las personas que están dentro del circuito cerrado.

Xing Lida, residente de Beijing que asistió el jueves pasado al patinaje de velocidad, reseñó que los espectadores deben hacerse dos pruebas de ácido nucleico dentro de las 48 horas anteriores al evento, y otras dos dentro de las 48 horas posteriores.

También se les advirtió que, después de asistir al evento esperaran una semana para asistir a lugares densamente poblados.

Un esfuerzo tan sobresaliente para mantener el COVID-19 bajo control en la burbuja también ganó aplausos de algunos medios extranjeros, que anteriormente dudaban de las políticas chinas.

Recientemente, al informar sobre la situación de COVID-19 dentro de la “burbuja”, muchos medios extranjeros, incluidos AFP y NPR, admitieron que China está haciendo un gran trabajo controlando la infección durante el evento.

“La ambiciosa burbuja olímpica de COVID de Beijing: hasta ahora, todo bien”, escribió Associated Press.

Un reportero de Japón también destacó que estaba impresionado por el estricto sistema antiepidémico de Beijing 2022, asegurando que los esfuerzos están “bien pensados” y lo tranquilizan dentro de la “burbuja real” de Beijing.

El nipón añadió que no solo los extranjeros, sino también los voluntarios y otros residentes de Beijing que trabajan en el circuito cerrado deben permanecer siempre adentro, algo muy diferente a la estrategia de los Juegos Olímpicos de Tokío.

Aunque es una pena no poder disfrutar de la comida local de los barrios capitalinos, el periodista aseguró no sentirse incómodo.

Emre Aytekin, periodista de la Agencia Anadolu de Turquía, que cubrió el relevo de la antorcha para Beijing 2022 y otros eventos relacionados, cada vez que ingresa al Centro de Medios de Beijing 2022 tiene que presentar sus resultados negativos para las pruebas de ácido nucleico dentro de las 48 horas, el código de salud y la tarjeta de itinerario de viaje basada en datos de telecomunicaciones y pasar por controles de seguridad.

Aytekin considera que los periodistas tienen que obedecer estas reglas, y entender la perspectiva china ya que el coronavirus es perjudicial para la salud pública, y especialmente en China que tiene una gran población.

“Así que respeto estas reglas y trato de seguirlas al pie de la letra”, resaltó.

Resultados satisfactorios

Para Wang Guangfa, especialista en vías respiratorias del Primer Hospital de la Universidad de Pekín, las políticas contra el COVID-19 que se han adoptado durante los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 reflejan la dinámica de la política china de cero casos. También demuestran que dicha política se puede usar de manera flexible y en circunstancias complejas.

Wang cree que China ha ofrecido a los atletas, participantes un resultado “satisfactorio” en el control del coronavirus durante los juegos.

Por su parte, el reconocido inmunólogo Zhuang Shilihe indicó que para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 nunca se estableció perseguir el objetivo de cero casos, pues rompería el equilibrio entre mantener la infección bajo control y permitir el propio fluir de la competencia.

“La experiencia acumulada durante los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 podría proporcionar una base de trabajo para los Juegos Asiáticos Hangzhou 2022, donde se espera una mayor cantidad de participantes”.

Los epidemiólogos creen que las medidas contra el COVID-19 dentro del circuito cerrado, que lograron un buen resultado, podrían servir como piloto para una mayor apertura de la frontera china. Por ejemplo, el evento redujo el valor de TC de la prueba nucleica de 40 a 35, lo que facilita la emisión de pruebas negativas.

A diversos medios extranjeros les preocupa que otro desafío radique en que parte del personal que trabaja en los Juegos Olímpicos de Invierno salga del aislamiento y desencadene infecciones.

Zhuang descartó esa posibilidad debido a que el personal es joven, ha recibido vacunas de refuerzo y se someterá a una estricta observación médica antes de salir del aislamiento.

“El riesgo de que causen infección es incluso menor que la transmisión esporádica en puertos y aeropuertos”, concluyó.

Con información de Pueblo en Línea

