“Voy tatuadísimo, pero las dilataciones y los piercings no me llamaban la atención. Hasta un día, con 22 años o así, dije: me las voy a hacer. Y lo hice a lo bestia, de no tener nada a abrirme un agujero de 20 milímetros en dos semanas. Hay gente que lo hace poco a poco, pero a mí el anillador me dijo que podía hacerlo de golpe con unas agujas de gran diámetro. Te ponen vaselina en la punta y sin anestesia ni nada. Solo me dieron un vaso de agua porque me mareé. Ha sido lo más doloroso que me ha pasado en la vida, no recuerdo nada tan fuerte. Y ahora reniego de ellas“.

Alberto tiene 35 años, es madrileño y en 2009, cuando las dilataciones empezaron a pegar fuerte en España, se sumó a la moda y se abrió las orejas. Cuenta que se inspiró en el personaje El Postilla, de la serie web Malviviendo, que llevaba dos enormes boquetes además de un séptum (el aro que cuelga del tabique nasal). Alberto convivió con un par de agujeros de dos centímetros de diámetro durante años, hasta que se cansó y se quitó los pendientes que los sostenían.

“A ver si se me cierran”, pensó. “Tengo amigos a los que sí se les ha cerrado. El problema es que, como me reventaron la oreja en lugar de ir poco a poco, no se me cierran. Se me han quedado colgando y por el agujero me cabe un dedo entero”.

El boom de las dilataciones en las orejas alcanzó su apogeo entre 2012 y 2013. Aunque hay quien sigue llevándolas y haciéndoselas de nuevas, el progresivo declive de la cultura emo/hardcore que triunfó en los 2000 terminó con su popularidad. Los gráficos de tendencias de Google son muy descriptivos, tanto en inglés como en español.

