1/5.El proyecto del Congreso de 🇺🇸 busca fortalecer las relaciones con 🇪🇨 desde la visión e intereses de su país. No es un documento negociado con 🇪🇨 y contiene criterios que 🇪🇨 no comparte, ni aplaude. No recoge varios temas de nuestro interés directo. https://t.co/LOXFJIHK4B https://t.co/b2wsbmf4sZ