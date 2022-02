La economía mundial se ha visto afectada por la pandemia provocada con la COVID-19, a partir de enero de 2020, progresivamente todos los países del mundo impusieron restricciones de movilidad comercial y a sus ciudadanos como una medida para frenar la propagación de la enfermedad y evitar muertes. Esta situación reclamó un esfuerzo adicional por parte del sector público, además, de colaboración interna y entre naciones (Mazzucato & Kattel, 2020). Sin embargo, no todos los países tuvieron adecuada capacidad de respuesta económica, política y médica frente a este acontecimiento.

Una pregunta salta a la luz ¿Cuál es la lectura de la economía de la innovación respecto a la COVID-19?; en breves términos quiero hacer un análisis al respecto.

Es bien sabido que la economía actual funciona en criterios de mercado, es decir, se producen bienes cuya demanda es superior; algo similar ocurre en el campo de la investigación médica. Meses antes del inicio de la pandemia, el Centro John Hopkins para la Seguridad de la Salud, emitió un comunicado indicando la falta de recursos para la investigación en vacunas; situación parecida vivió un científico en el 2016 cuando su investigación para una vacuna contra el SARS no consiguió los fondos necesarios para continuar y tubo que ser cancelada (Abi Younes et al., 2021).

En contraste con otros productos farmacéuticos los fondos de investigación y desarrollo (I+D) en vacunas se venían reduciendo hasta antes de la pandemia, en parte por la extinción de algunas enfermedades justamente debido a una externalidad positiva de la vacunación de la población.

A raíz del inicio de la pandemia la alta demanda mundial hizo que gran cantidad de fondos se asignen en I+D para crear la vacuna contra la COVID-19, con una salvedad importante, la mayor cantidad de los recursos asignados provienen del Estado, es decir son fondos públicos que se asignaron a laboratorios y centros investigación públicos y privados, aunque posteriormente las vacunas se comercializan mayoritariamente por el sector privado.

Figura 1.

Inversión en millones de dólares por país y fuente de financiamiento.

En figura 1, se puede apreciar la inversión en investigación y desarrollo en vacunas contra la COVID-19 y la fuente de financiamiento. El único país donde los recursos fueron asignados mayoritariamente por el sector privado es Hong Kong con cerca de 500 millones de dólares, en los demás casos los fondos públicos han sido utilizados para afrontar el desarrollo de las vacunas.

Otro aspecto a considerar es que de los 13 países, la Unión Europea y otros, que se encuentran representados en el gráfico; todos son países desarrollados, adicionalmente son los que mejores indicadores de innovación e I+D tienen en todos los rankings mundiales (WIPO, 2021).

Es una muestra de la economía del conocimiento en estado puro, mientras estos países invierten, investigan, desarrollan soluciones para la crisis de salud mundial y crecen económicamente con el resultado de sus investigaciones; los países en vías de desarrollo, esperan una solución importada, sufren pérdidas de familiares y amigos, se deterioran económicamente y se amplía más la brecha de conocimiento. Unos países han desarrollado la innovación y otros se convierten en consumidores, a veces sin preguntarse el origen, beneficios, perjuicios o historia, aquellos que no innovan tienen una suerte de fe ciega en el innovador, incrementando así su dependencia hacia él.

La innovación no tiene solo que ver solo con la creación de invenciones, sino también en el proceso adecuado de difusión de estas en la sociedad. En las circunstancias de pandemia la difusión de las invenciones, no solo aporta al crecimiento económico sino principalmente a salvar vidas. Las innovaciones médicas como vacunas y otros tratamientos médicos que son creados y perfeccionados en los países desarrollados, se tienen que difundir a los países en vías de desarrollo, esto genera un desafío adicional que trasciende al aspecto económico (Abi Younes et al., 2021).

Más allá de los recursos económicos destinados a la adquisición de vacunas, la capacidad de asimilación de la innovación ha sido el gran desafío de los países en vías de desarrollo como Ecuador, esto quedó demostrado en la dificultad de suministro de vacunas a la población, debido a un sistema de Salud Pública debilitado por la política denominada de “reducción del tamaño del Estado”, que llevó al despido de miles de profesionales y especialistas, haciendo que en un tema sanitario tengan que intervenir Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Organizaciones no Gubernamentales etc,. y no es que la colaboración sea mala, de hecho, es deseable, sino que el ente rector de la salud no fue quien de inicio tomó la batuta. Prueba de ello es que a diferencia de la mayoría de países del mundo donde el encargado de la coordinación de las acciones emergencia durante la pandemia es un Científico o grupo de ellos, en Ecuador el director del Comité de Operaciones Emergentes es un ex-policía.

La ventaja de la economía del conocimiento es que todo aprendizaje sumado con el de otros y llevado a la práctica puede generar soluciones innovadoras. Es el momento para Ecuador de juntar las lecciones aprendidas en estos dos últimos años, cambiar la visión hacia una estrategia de desarrollo basada en la I+D, entendiendo la importancia de la colaboración público-privada para la innovación, sabiendo que no se trata de inversión de corto plazo, que el resultado no está garantizado, pero que el camino puede estar lleno de sorpresas (innovaciones). Como esta pandemia ha demostrado, los grandes actores para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en el mundo han sido las universidades, Estado, centros públicos de investigación, laboratorios y empresas privadas (Cohen & Cromwell, 2021).

Tal vez la COVID-19 sea una oportunidad para repensar los fundamentos de la economía, con un enfoque en el conocimiento y el ser humano.

Artículo firmado por Anderson Argothy – Economista, con estudios de Maestría y Doctorado en Economía de la Innovación y gestión de PYMES. Investigador y Docente de la Universidad Técnica de Ambato; Profesor de Posgrado PUCE; Profesor Invitado Universidad de Otavalo.

