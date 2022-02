Los músicos colaboran en el regalo de la canción olímpica. El mundialmente conocido tenor italiano Andrea Bocelli, el internacionalmente aclamado pianista chino Lang Lang y la famosa soprano china Lei Jia se han unido para una nueva canción titulada Forever You and Me, que es un regalo musical para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.

Un regalo cultural presentado por músicos de China e Italia -ya que Milán y Cortina d’Ampezzo acogerán los Juegos Olímpicos de Invierno en 2026-, la canción es cantada en chino e inglés por Bocelli y Lei, con Lang al piano. La canción está compuesta por Shu Nan con letra de Zhang Heping.

“Es una gran alegría para mí colaborar con dos extraordinarios artistas chinos: la soprano Lei Jia, que fue una feliz sorpresa para mí, y el pianista Lang Lang: un querido amigo, con el que hacer música es siempre un momento de gran realce artístico”, dijo Bocelli.

- Advertisment Article Inline Ad -

“Como artista, creo que es mi responsabilidad hablar al corazón de todos. Ha sido un honor poder dar mi modesta contribución al acontecimiento deportivo más grandioso del mundo, que tiene lugar en un país que amo y donde vive un tercio de la población mundial; un país extraordinariamente rico en historia milenaria”, dijo. “La cultura y el arte, en todas las latitudes, son un instrumento de comprensión mutua y un apoyo precioso para el desarrollo y la paz del mundo, que une a los pueblos y elimina inmediatamente cualquier posible desconfianza”.

“La canción está muy bien escrita, lo que me toca la fibra sensible. Espero que una a la gente de todo el mundo a través de sus maravillosas armonías y su mensaje edificante. Andrea y yo hemos trabajado juntos en muchos trabajos musicales antes, y Lei Jia también es una buena amiga mía desde hace muchos años. Es un placer trabajar con ellos para presentar un regalo musical a los Juegos de Invierno”, dijo el pianista.

Lei añadió: “Para mí, Forever You and Me es un eco o recuerdo de los Juegos Olímpicos de Verano de Pekín de hace 14 años. También evoca la imagen de Pekín como la primera ciudad olímpica doble del mundo. La melodía es cálida y conmovedora, la letra evoca la cultura china. Nos gustaría compartir nuestra pasión por los deportes de nieve y hielo con todo el mundo. Creo que la canción se quedará en los corazones de la gente de todo el mundo”.

Zhang y Shu, colaboradores desde hace mucho tiempo, dijeron que la nueva canción refleja la filosofía tradicional china de “La verdad suprema debe ser de máxima sencillez”. Con una letra sencilla pero llena de significado, y unas melodías tiernas pero potentes, Forever You and Me es una oda al espíritu olímpico: la paz, la amistad y la unidad, que llama a la unión, la cooperación y la esperanza.

El compositor trabajó con la soprano en Pekín, y Bocelli grabó su parte desde Milán, mientras Lang estaba en París para grabar el piano.

Con información de China Daily / / Video China Culture

Relacionado