La Asambleísta de UNES, Pamela Aguirre, presentó una demanda por preseunto peculado contra Lenin Moreno por la desaparición de bienes que recibió en su calidad de Presidente de la República y de la reserva de bienes que dejó Rafael Correa en el Museo de Carondelet.

“Esta sala tenía más de 11.500 obsequios, esos obsequios que pertenecen al pueblo ecuatoriano no se sabe donde están. Por ello hemos presentado esta denuncia contra Lenin Moreno por presunto peculado porque los bienes públicos del pueblo ecuatoriano no pueden desaparecer”, señaló la legisladora Aguirre.

“Esperamos que la Fiscal no guarde en el escritorio esta denuncia, como el caso de INA Papers, sino que se active con contundencia y haga una investigación no solo al Patrimonio de todos los ecuatorianos, sino también a lo que Lenin Moreno no ha reportado”, dijo.

- Advertisment Article Inline Ad -

Según datos de la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia, el Primer Mandatario Rafael Correa recibió cerca de 11.000 obsequios los mismos que sirvieron para la creación de la Reserva de Bienes Culturales la cual está avaluada en más de 2 millones de dólares. El 82,1% de esos regalos son presentes nacionales y el 17,8% son internacionales. De todos los regalos, el 35 por ciento, fueron libros y publicaciones los cuales se informó fueron donados a la Universidad de las Artes y al Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

El Museo de Carondelet muestra la historia política del Ecuador

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 870 del 11 de enero del 2016, los bienes de alto valor podrían ser subastados y los ingresos recibidos pasaban a formar parte del Presupuesto General del Estado. El Decreto firmado por Rafael Correa determina que los bienes debían permanecer como parte de “Reserva Cultural de Bienes de Carondelet”.

Confirmado.net

Relacionado