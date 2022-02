El comediante Leslie Jordan y la actriz Tracee Ellis Ross anuncian los nominados para la 94ª edición de los Óscar, en 23 categorías, en una transmisión en vivo por streaming en el sitio web de la Academia y en las redes sociales, antes del amanecer en Los Ángeles.

La ceremonia que premiará lo mejor de un año marcado por el regreso de las grandes producciones cinematográficas después de las restricciones por la pandemia será el 27 de marzo.

La película “El poder del perro” lidera la carrera por los premios Óscar con 12 de las nominaciones reveladas. La superproducción de ficción científica “Duna” está en segundo lugar con 10, mientras que “Belfast”, de Kenneth Branagh, les sigue en tercer lugar con 7 nominaciones.

La cinta española “El Buen Patrón”, la mexicana “Noche de Fuego” y la panameña “Plaza Catedral” se quedaron fuera de la carrera al Óscar a la mejor película internacional, anunció este martes la Academia de Hollywood. Las cinco nominadas son “Drive My Car”, “Flee”, “The Hand of God”, “Lunana: A yak in the Classroom” y The Worst Person in the World”.

Jane Campion (“The Power of the Dog”), Ryûsuke Hamaguchi (“Drive My Car”), Kenneth Branagh (“Belfast”), Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”) y Steven Spielberg (“West Side Story”) son los cineastas nominados a mejor dirección.

