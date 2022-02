No hay que decir de esta agua no he de beber. Más temprano que tarde, se paga la lengua, como dice la abuelita. ¿Quién proclamó su reconocimiento a Taiwán, la isla arrebatada a la República Popular de China, mientras a esta última le calificó como una dictadura comunista? Y no sólo eso, fue también un duro crítico de la relaciones comerciales del Ecuador con la China milenaria en el gobierno de la Revolución Ciudadana, acusándolo de haberse vendido a ese país por los créditos obtenidos, los contratos de gobierno a gobierno para grandes obras que están en pleno funcionamiento, descalificando las preventas petroleras que a la postre resultaron una exitosa fórmula de financiamiento que no afectó para nada el precio de nuestro petróleo en el mercado internacional, ante una realidad irrefutable: China requería nuestro crudo y nosotros financiamiento.

Haciendo de tripas corazón, tuvo que salir de viaje intercontinental, en el avión “de Correa”, por cuya razón su venta sería cuestión de minutos, porque no se iba a subir ni un segundo. Fue promesa de campaña, ¿recuerdan? Es que en materia de créditos, todos los caminos conducen a China. Estados Unidos, por si acaso, es uno de los países más endeudados precisamente con esa nación. Y se fue don Guille, aprovechando la invitación a las Olimpiadas de Invierno con una nutrida comitiva ejecutiva que llegada al otro lado del mundo, entabló algunos contactos y diálogos… pero en pantalla de Zoom, lo que podrían haberlo hecho desde sus despachos en Quito, sin tener que gastarse semejante viajecito. Pero como es plata del pueblo…

Al más alto nivel intercambiaron saludos y buenos deseos, así como el funcionamiento de sendas comisiones que traten temas relacionados con intercambios comerciales y sobre todo créditos, eso sí, a bajos intereses como en tiempos de Correa. Quedó en el tapete el enunciado de un posible tratado de libre comercio, para justificar el encuentro y el viaje. Es que no es fácil olvidar tantas distorsiones y ofensas dichas en idioma castellano, sin reparar en que traducidas al mandarín iban a provocar por lo menos desconfianza y agravio. Esperamos que por el bien del país se concreten los acuerdos y sobre todo el financiamiento que necesita nuestra escuálida economía para avizorar su reactivación; pero asumiendo la función con seriedad y respeto a la dignidad de naciones como China que nos ha dado muestras de verdadera cooperación y solidaridad, en el marco de relaciones entre iguales; y no el dogal inhumano de los chulqueros rapaces que condicionan cada desembolso a la masificación del hambre y la miseria de esta colonia del neoliberalismo salvaje.

Los bosques y las laderas, los ojitos de agua de nuestras montañas, los chaparros y arroyos, son las voces silenciosas de la Pacha Mama que clama a los depredadores por su acción lesiva. El doloroso aluvión de La Gasca en nuestra bella Capital no puede quedar impune. Los culpables recibirán su respuesta en las urnas. Que “¿yo no fui?” No nos vengan con sus Cenizarios.

Artículo firmado por Juan Cárdenas

