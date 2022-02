Ankara, 4 feb (Sputnik).- Un habitante de la ciudad turca de Estambul se encuentra en cuarentena desde noviembre de 2020, fecha en que se contagió de coronavirus, y ha dado positivo en las 78 pruebas que se ha hecho desde entonces, reveló este viernes el canal televisivo A Haber.

“Muzaffer Kayasan, un enfermo de leucemia que vive en el barrio Sarıyer de Estambul, se contagió de coronavirus en noviembre de 2020. (…) Estuvo ingresado y le dieron de alta, aunque no dio negativo al test. El hombre de 56 años se hizo en 14 meses 78 pruebas, y cada vez obtuvo un resultado positivo. (…) Como no puede salir de su cuarentena para ver a sus nietos y se ve obligado a vivir solo, Kayasan pidió ayuda a las autoridades”, indicó la cadena televisiva.

El propio paciente reconoció que hace tres años tuvo una operación exitosa, un trasplante de la médula ósea.

“Luego contraje el coronavirus. En 14 meses, me hice unas 78 pruebas. Todo el tiempo resultaban positivas. Cuando preguntamos a nuestros científicos y médicos, dicen que mi sistema inmunológico es débil, porque tengo leucemia y me mantienen en vida durante los 14 meses con los medicamentos que me recetan”, dijo Kayasan al medio.

El hombre reconoció que pasó unos días en compañía de su esposa, y ella no se contagió. Otro tanto ocurrió cuando lo acompañó durante un tiempo su hijo. Pero solo puede ver a su nieto a través de un cristal, o en la pantalla de una computadora.

“Para mí ya no existe algo llamado vida familiar. El covid-19 ha acabado con mi estilo de vida”, reconoció el habitante de Estambul que está condenado a vivir en el confinamiento.

Kayasan advirtió que le gustaría vacunarse contra el coronavirus, pero los médicos se lo prohíben cuando descubren su resultado positivo a la prueba, y llamó a todos los turcos a ponerse la vacuna.

