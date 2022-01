Buenos Aires, 28 ene (Sputnik).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes que su Gobierno llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar un crédito de 44 millones de dólares.

“Argentina ha llegado a un acuerdo razonable con el FMI. En comparación con otros anteriores que Argentina firmó, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo,”, afirmó Fernández en rueda de prensa.

El presidente agregó que enviará el acuerdo al Congreso e indicó que Argentina necesita que los legisladores lo apoyen.

El jefe de Estado agregó que el nuevo acuerdo “no restringe, no limita, no condiciona los derechos” de los “jubilados” que se recuperaron en el año 2020, no obliga al país una reforma laboral, promueve la inversión en obra pública”, no impone al país “llegar a un déficit cero”, no impacta en los servicios públicos, no relega el gasto social y respeta los planes de inversión en ciencia y tecnología.

Además, dijo que con este acuerdo se podrá acceder a nuevos financiamientos.

“Sin el acuerdo, las posibilidades comerciales económicas y de financiación que nuestra nación necesita estarían seriamente limitadas”, afirmó.

La deuda de 44.000 millones de dólares fue contraída por el expresidente, Mauricio Macri (2015-2019).

Con información de Agencia Sputnik