San Salvador, 27 ene (Sputnik).- La flamante presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este jueves sus primeras disposiciones para refundar al país, entre ellas subsidios a la educación y la energía, la protección de los recursos naturales y el respeto a los derechos humanos.

“Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en cuatro sectores: educación, salud, seguridad y empleo, ellos serán las anclas reales al progreso y el desarrollo”, dijo Castro tras ser investida y afirmar que recibió un país en bancarrota, endeudado y saboteado por una dictadura legislativa.

Castro, ganadora de los comicios de noviembre pasado al frente de una alianza encabezada por el Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), agregó que propondrá una ley para realizar consultas ciudadanas y un presupuesto nacional transparente y enfocado en la inversión social.

“La refundación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviolabilidad de la vida, la seguridad de la ciudadanía, no más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado”, proclamó.

La mandataria se comprometió a arrancar de raíz la corrupción, aupada por la administración del derechista Juan Orlando Hernández (2014-2022), y aseguró que los responsables de tales delitos responderán ante la justicia.

Además, adelantó que este viernes comenzará un diálogo con los educadores para el retorno de los niños a las clases presenciales y el otorgamiento de merienda escolar, vacunas, mascarillas y matrículas gratis.

Ordenó también que un millón de familias dejarán de pagar las facturas de energía eléctrica, las cuales serán sufragadas por los altos consumidores, y anunció que su gabinete creará subsidios para reducir los precios de los combustibles.

“Compatriotas, en el marco de este Bicentenario, refundar es más que un verbo, es una misión imprescindible e irrenunciable con la que debemos estar comprometidas, a causa del mandato directo, manifestado abrumadoramente en las urnas”, recalcó Castro.

También instruyó al Banco Central y a la Secretaría de Finanzas la creación de los mecanismos legales de mercado para reducir los intereses bancarios para la producción, y aseguró que el desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria será una prioridad de su administración.

“Los oscuros tiempos de la dictadura legislativa no regresarán, porque se democratizará el Congreso”, enfatizó la presidenta, quien aseguró que la política exterior de Honduras será latinoamericanista y soberana.

Castro cerró su discurso con una frase del luchador cubano-argentino Ernesto “Che” Guevara que devino eslogan de las causas progresistas y de izquierda: “¡Hasta la victoria siempre!”, la cual fue recibida con una ovación en el capitalino Estadio Nacional, sede de la ceremonia de traspaso.

Con información de Agencia Sputnik