Rafa Nadal ha podido volver a una semifinales de Grand Slam y lo ha hecho en el Open Australia. Una dura batalla a cinco sets en la que ha salido victorioso con polémica incluida con Shapovalov para estar a dos victorias de sumar un nuevo título de Grand Slam.

El sufrimiento

Nadal estaba mucho peor físicamente que su rival desde el cuarto set. A pesar de ello acabó ganando en cinco mangas, aunque todavía no sabe de qué manera lo consiguió. “Honestamente, no lo sé. Estaba completamente destrozado. Hacía mucho calor, las condiciones eran duras, tenía molestias en el estómago y Shapovalov es un rival muy talentoso y agresivo. Y yo ya no tengo 21 años“.

Rafa necesitó la presencia del médico, aunque como explicó fue un golpe de calor. “Lo que he tenido ha sido un golpe de calor. Se me ha cerrado el estómago y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración“.

“He tenido opciones al principio del tercero y sabía que tenía que aprovecharlas porque ya tenía sensaciones medio malas. Cuando me he ido de la pista, estaba un poco preocupado porque estaba un poco mal. Ha venido el doctor y me ha tomado la tensión y comprobado las constantes vitales. Cuando me ha dicho que estaba bien, me he quedado más tranquilo“.

El regalo de volver a competir

Con toda la pista escuchando al manacorí Rafa destacó lo feliz que es por volver a competir tras las lesiones y los dolores que ha pasado en los últimos meses. “La verdad es que hace dos meses no sabía si volvería a competir en el circuito. Estar aquí jugando al tenis es un regalo de la vida“.

La polémica con Shapovalov

El canadiense llamó “corrupto” al juez árbitro y tras el partido recalcó sus acusaciones sobre el trato de favor hacia Nadal. Rafa no quiso entrar en polémica. “Pienso que se equivoca. Es lógico que después de un partido así uno tenga sus frustraciones. Le tengo mucho cariño y tiene un gran talento para ganar varios Grand Slam. No voy a entrar en ninguna polémica con él“.

“Las reglas en la pista son iguales para todos. Los jueces cada vez tienen menos margen de equivocarse, como pasa con las bolas que cantan las máquinas. Los minutos que tenemos para ir al baño nos los van cantando. No hay que darle más importancia, yo no se lo tengo en cuenta porque sé que es un buen chico“.

Con información de Canal Tenis