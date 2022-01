¡CUARTOS DE FINAL DEFINIDOS! Así se jugarán en Australia:

Hombres:

🇫🇷Monfils vs. Berrettini🇮🇹

🇨🇦Shapovalov vs. Nadal🇪🇸

🇮🇹Sinner vs. Tsitsipas🇬🇷

🇨🇦Auger-Aliassime vs. Medvedev🇷🇺

Mujeres:

🇦🇺Barty vs. Pegula🇺🇸

🇨🇿Krejcikova vs. Keys🇺🇸

🇺🇸Collins vs. Cornet🇫🇷

🇵🇱Swiatek vs. Kanepi🇪🇪 pic.twitter.com/OOuO3ki0tL