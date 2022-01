Ecuador atraviesa por una grave crisis de seguridad por la falta de gestión institucional en la materia. Las estadísticas muestran que en 2021 fueron asesinadas 324 personas privadas de libertad, muchas de ellas de forma violenta. Respecto a 2022, en lo que va del año ya son 180 los crímenes violentos en el país.

Estas cifras contrastan con la reducción histórica en la tasa de homicidios en Ecuador durante la década que gobernó la Revolución Ciudadana. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes tuvo una progresión positiva, alcanzando una reducción de 18,8% en el 2008 a una tasa de 5,69% en el 2016, ubicándose a nivel regional como uno de los países con menor incidencia del delito muy por debajo del promedio.

¿Por qué Ecuador se volvió un país violento?

Hay una serie de razones por las cuales el país ha vuelto a los niveles de violencia que ya fueron superados en años anteriores. El paso por Carondelet de Lenin Moreno sin duda fue funesto y contribuyó en la destrucción de la institucionalidad existente en la década de la Revolución Ciudadana.

Moreno eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad y se transformó el Ministerio del Interior en Ministerio de Gobierno. La seguridad ciudadana quedó relegada y se desarticularon las acciones entre las entidades del Ejecutivo, y de este y los otros poderes del Estado.

También eliminó el Ministerio de Justicia lo que en su momento determinado fue calificado por expertos como un “retroceso en materia de derechos humanos”. El Ministerio de Justicia fue creado por el exmandatario Rafael Correa, el 14 de noviembre de 2007, y entre las principales funciones estaban la rectoría del sistema penitenciario del país, antes en manos del Ministerio de Gobierno, e impulsar la implementación de mecanismos de difusión de derechos humanos. Luego se sumaron otras responsabilidades como establecer los acuerdos de reparación integral de las víctimas de violación de derechos humanos y presidir el Consejo para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI, entre otros.

Otro factor que ha contribuido a la crisis de seguridad es la politización y persecución a través de los organismos de control, especialmente al expresidente Correa y sus colaboradores. Desde el Gobierno de Moreno se inició un proceso de desinstitucionalización del Estado y sus principales organismos de control. A través de evaluación y concursos mañosos se tomaron la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y el Consejo de la Judicatura entre otros, con el único objetivo de perseguir a los adversarios políticos del Gobierno de Moreno. Esto ha tenido efectos en el funcionamiento del Sistema Judicial pues los operadores de justicia no pueden actuar apegados a derecho, sino que varios de ellos actúan con agenda política y persecutoria. Se ha dejado a la deriva la seguridad ciudadana y su gestión articulada con los operadores de justicia.

¿Qué pasos a dado el gobierno de Lasso para enfrentar la crisis?

El gobierno de Guillermo Lasso ya tiene más de 8 meses en el poder y lo único que ha hecho es adoptar una serie de medidas “parche”, que hasta el momento no han sido solución. Hasta el momento no ha presentado un plan de seguridad ciudadana que brinde soluciones a corto, mediano y largo plazo, por el contrario, durante estos meses los índices de inseguridad se han incrementado dejando a la población en la zozobra. Lasso anuncia medidas parche: más policías y recursos, pero esto no solo no es suficiente, sino que no representa una solución a los problemas de fondo.

¿Qué hizo el gobierno de Correa para revertir los índices de inseguridad?

El Ecuador ya vivió un proceso sistemático para mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana, es imperioso que se adopten medidas para recobrar la paz.

Durante la década RC se incrementó en alrededor de 13 veces más la inversión en el sector seguridad: 2000 al 2006 se invirtió 299 millones; 2007 al 2016 se incrementó la cifra 13 veces más hasta alcanzar la suma de 3.766 millones de dólares.

Se realizaron inversiones para profesionalizar y equipar a la policía, amparadas en el Plan de Seguridad Ciudadana que contemplaba el equipamento básico y especializado, parque automotor, infraestructura física y mobiliario, entre otros aspectos. Mejoraron y aumentaron los equipos que disponen los efectivos policiales con 46 643 armas cortas, 3 426 vehículos nuevos, 4 563 motos, 18 965 radios de comunicación y 40 100 chalecos antibalas (corte: 31 de diciembre de 2016).

Además, se construyeron dos laboratorios de ciencias criminalísticas que cuentan con: microscopio de barrido; sistema de planimetría en 2D y 3D; regis- tro biométrico de cuerpo físico, voz y rostro para detenidos; análisis de secuencias de ADN; antropología forense; balística; toxicología; análisis de incendios y explosivos, además de otros equipos. Asimismo, con ayuda de la cooperación internacional, se implementó el Sistema David, una aplicación que permite alma- cenar y representar información estadística, georeferenciada y gráfica, en tiempo real, con la finalidad de mejorar la planificación de las intervenciones policiales y el diseño de las políticas públicas en seguridad.

Ecuador llegó a ser el país con menor percepción de inseguridad en América Latina, después de Nicaragua.

Se construyeron 455 nuevas Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y 13 Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC).

Desde el año 2007, se incorporaron 19 883 nuevos policías. El salario promedio de un policía recién graduado pasó de 358 USD en 2006, a 933 USD en 2016, uno de los más altos de América Latina.

Como parte del desarrollo humano de la policía se construyeron 930 viviendas fiscales para los efectivos policiales y sus familias en Azuay, Carchi, El Oro, Francisco de Orellana, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santo Domingo y Sucumbíos.

Entre 2013 y 2016 fueron desarticuladas 3 911 organizaciones delictivas, gracias a la información de inteligencia.

