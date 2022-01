La científica responsable del estudio reveló en televisión abierta italiana que el medicamento es Broncho Vaxom y se vende hace 60 años.

La noticia pegó fuerte en Italia, porque de allí es oriunda la doctora Donata Vercelli, a quien días pasados citamos por haber comprobado científicamente que el lisado bacteriano OM-85, en venta en las farmacias de México como Broncho Vaxom, inhibe y previene infecciones, entre ellas, la de Covid-19.

Sin duda es un punto de inflexión en la lucha contra el coronavirus, porque la noticia fue dada a conocer días pasados en la televisión abierta italiana, precisamente en el programa Stasera Italia, de la Rete 4, por la propia Donata Vercelli.

Profesora de Medicina Molecular en la Universidad de Arizona, Vercelli encabezó este excepcional descubrimiento y asegura que el fármaco Broncho Vaxom, un inmunoestimulante que se utiliza para prevenir infecciones de las vías respiratorias, incluso en niños, es efectivo contra el Covid-19.

El hallazgo científico sobre el pretratamiento de las células con OM-85, utilizado desde hace casi 60 años, que impide la infección por SARS-CoV-2, estuvo a cargo de Vercelli junto a Janko Nikolich-Zugich, miembro de BIO5, y Jennifer Uhrlaub, científica investigadora asociada.

Durante la mencionada entrevista, Vercelli explicó el descubrimiento: “Hemos encontrado un fármaco que puede inhibir y prevenir la infección con el virus Covid porque suprime la expresión de las proteínas a las que se adhiere este virus: si no hay conexión, no habrá entrada del virus; si no hay entrada de virus, no hay infección o, en todo caso, estará muy disminuida. Y este es el descubrimiento que hemos hecho”.

Consultada sobre si el medicamento está en el mercado, Vercelli dijo que “es un fármaco que se ha utilizado durante varias décadas. Estamos hablando de un fármaco cuyo nombre científico es OM-85. El medicamento se vende comúnmente en farmacias y ayuda a prevenir infecciones y es un tratamiento que en cierto sentido debe funcionar como un paraguas, independientemente de las variantes que circulen”.

Confirmado.net / FORBES