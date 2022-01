El miedo a contraer cualquiera de las variantes de coronavirus, o a nuevas medidas restrictivas, debería ser suficiente para llamar a la prudencia a la población mundial en medio de esta nueva ola de contagios que irá ‘in crescendo’, según ya vaticinaron muchos especialistas.

Las alarmas se dispararon desde finales de año, pero tras las fiestas comienzan a salir las altas cifras de contagios provocadas por la necesidad de compartir un rato con los seres queridos o por irresponsabilidad de algunos que se aventuraron a las celebraciones masivas en contra de lo recomendado. Nada, que lo que se ha visto en estos días solo es el inicio de una vuelta a situaciones complejas a niveles locales y regionales, aunque muchos especialistas esperan que no sea tan dramática como en las olas anteriores.

SE DISPARAN LAS ALARMAS

- Advertisment Article Inline Ad -

Para iniciar la alerta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles que: “A nivel global durante la semana del 3 al 9 de enero de 2022, los nuevos casos de coronavirus aumentaron notablemente en un 55 por ciento, mientras las nuevas muertes permanecieron semejantes a las reportadas durante la semana anterior”. Según la OMS, en este período en el mundo fueron detectados 15.154.666 casos de contagios y 43.461 decesos. Durante la semana pasada el aumento más grande fue reportado en Europa con 7,1 millones de casos de coronavirus.

Destaca la información que en el mundo ya fueron detectados 308 millones de contagios por el coronavirus y más de cinco millones de pacientes fallecieron en los dos últimos años.

A esto se une lo que anunció el martes el jefe de la oficina europea de la OMS, Hans Kluge, quien citó un estudio del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en ingles) de Washington que “pronostica que más del 50 por ciento de la población de la región (europea) se infectará con ómicron en las próximas seis u ocho semanas”.

Los datos recopilados, resaltó el directivo, confirman que ómicron está asociada a una mayor transmisibilidad y tiene la capacidad de infectar incluso a los vacunados y a los que superaron el coronavirus previamente.

Algo similar sucederá en Latinoamérica, según dijo a la agencia Sputnik el médico infectólogo Tomás Mateo Balmelli. “Esta situación que va a pasar en Europa, va a suceder en América Latina, pero de seis a ocho semanas después que en el viejo continente. Nosotros tenemos que dividir la pandemia en dos hemisferios: norte y sur. El hemisferio norte está seis u ocho semanas adelantada en relación a los brotes que se presentan en Latinoamérica. Nosotros tenemos casi que las mismas características inmunológicas, sociales, laborales, que el mundo, por lo tanto, muy probablemente lleguemos al 50 por ciento de la población infectada seis u ocho semanas después”, comentó.

CIFRAS TOPE EN EL MUNDO

Muchas naciones están reportando topes por jornada en la cantidad de casos confirmados. Lo que ratifica los vaticinios hechos por especialistas. Es el caso de México que reportó 33.626 en las últimas 24 horas, según una tabla oficial, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia en el país a finales de febrero de 2020. Mientras estiman que la propagación de la variante ómicron se vuelve dominante, como en el resto del mundo.

Por su parte, Alemania renovó este miércoles el récord de positivos con covid-19 al registrar 80.430 nuevos casos en un día, según el balance del Instituto Robert Koch. En tanto, la India registró 194.720 nuevos contagios en las últimas 24 horas, casi un 16 por ciento más que en la jornada anterior, según los datos del Ministerio de Salud, que a la vez llamó a los estados del país a crear reservas de oxígeno medicinal en relación con la amplia propagación del covid-19.

La variante ómicron del coronavirus podría afectar a numerosas personas en Rusia, declaró este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Las cifras serán muy altas, es el rasgo específico de la variante ómicron. Al mismo tiempo, según datos preliminares, la enfermedad se caracteriza por un desarrollo más leve, lo que permite esperar que el sistema de sanidad no experimente sobrecargas, pero en todo caso se debe formar una reserva de solidez”, dijo a los periodistas. Según Peskov, nadie puede decir hoy día si habrá o no la necesidad de declarar confinamiento o días no laborables.

Mientras que en Ucrania se detectaron 7.117 nuevos casos de infección por el virus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, un 31 por ciento más que el día anterior, según los datos del Ministerio de Salud.

En tanto, Kazajistán superó el millón de casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia.

La propagación de la variante ómicron amenaza con sobrecargar los sistemas sanitarios de Asia del Sur debido al rápido aumento de contagios, según un comunicado de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés).

“Este último aumento de covid-19 representa un inmenso peligro para millones de personas y para sistemas de salud en toda Asia del Sur”, declaró Udaya Regmi, jefe de la delegación de la IFRC en la región, citado en el texto. Destacó que ómicron se está propagando rápidamente y, a pesar del creciente nivel de vacunación, los ciudadanos tienen miedo del número récord de contagios.

La situación parece complicarse cada día más a nivel global y todavía no se sabe si se llegará al extremo de provocar un cierre general como el experimentado en 2020 y que en muchos lugares se extendió hasta 2021. Tampoco se conoce mucho sobre la variante ómicron, por lo tanto lo más importante, más allá de las vacunas y su eficacia, es mantener la medidas higiénicas, usar la mascarilla y evitar los lugares concurridos. Todo ello con la esperanza de que lleguen tiempos mejores.

Con información de Agencia Sputnik