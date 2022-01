El informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional es un intento político, principalmente del asambleísta Fernando Villavicencio, en contra del expresidente Rafael Correa, este documento busca tapar el escándalo generado por el caso Pandora Papers, ha señalado el exministro de Finanzas, Diego Borja.



En entrevista concedida a radio América, agregó que Villavicencio varias veces ha declarado con claridad que no puede superar el odio y por ello su sed de venganza que siente contra Correa.

“El resto del informe es una cantidad de errores, imprecisiones, medias verdades y falsedades”, insistió.



El Sistema de Compensación Sucre se puso en marcha gracias a la aprobación de la Asamblea Nacional, como se establece en todos los acuerdos internacionales. Para su aprobación pasó los controles de la Corte Constitucional de la época y se convirtió en política de Estado.



Es absurdo culpar al sistema de compensación monetario. Hay gente que sobrevalora las exportaciones o sub factura importaciones (contravenciones que no estaban tipificadas como delitos penales), que hace mal uso de los sistemas monetarios en general y cometen infracciones. Es a ellos a quienes hay que enjuiciar. Los eventos de defraudación no tienen que ver con el uso de un sistema comercial en particular. Podría ser Sucre, Aladi o cualquier otro, indicó Borja.



También fue claro en señalar que en el Ecuador, los fraudes relacionados al comercio exterior se han cometido especialmente bajo el sistema bancario tradicional.



“Es falso e impreciso que se haya utilizado la reserva internacional de libre disponibilidad para entregarla a exportadores fraudulentos”, dijo. Borja agregó que así lo reconocieron los exfuncionarios del Banco Central que comparecieron ante la Comisión de Fiscalización (Guillermo Avellán, Ruth Arregui, Verónica Artola y Mateo Villalba).



También dijo que nunca fueron sacados los recursos de la reserva monetaria internacional (2.697 millones de dólares), como señala Fernando Villavicencio. “Es una mentira monumental. Si eso hubiese ocurrido, el país se hubiese quedado sin su reserva”.



Confirmado.net