China muestra una gran esperanza por el pacto comercial regional que entró en vigor el 1 de enero

El acuerdo de la asociación regional elimina aranceles y reducirá los impuestos al valor agregado

El comienzo de un nuevo año siempre está asociado con la felicidad y la esperanza.

Para John Yu, director general de Vitabeez, un comerciante de productos agrícolas con sede en Nueva Zelanda, el comienzo de 2022 trae aún más buenas noticias.

El día de Año Nuevo, el acuerdo de Asociación Económica Integral Regional entró en vigor en 10 de los 15 países signatarios, incluidos China, Brunei, Singapur, Tailandia, Nueva Zelanda y Japón.

El pacto económico también entrará en vigor el 1 de febrero en Corea del Sur y en los otros cuatro países 60 días después de que depositen oficialmente “instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación” en la Secretaría de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

Yu dijo: “Solíamos pagar alrededor del 15% del valor de la producción para exportar leche fresca a China. Ahora, con la implementación del RCEP, el arancel se elimina y los impuestos al valor agregado también se reducirán como resultado”.

El otro producto clave que comercializa la empresa, incluida la miel y la fruta, ha sido tratado con aranceles cero durante varios años, gracias al acuerdo de libre comercio entre China y Nueva Zelanda.

El RCEP reduce aún más los costes arancelarios e impositivos para la compañía, ayudándola a compensar los crecientes cargos de transporte aéreo como resultado de la pandemia de COVID-19, añadió Yu.

“Esta asociación no solo reduce los aranceles para los comerciantes como nosotros, sino que también nos ahorra tiempo y otros gastos incurridos durante los procedimientos de despacho de aduanas”, dijo.

“Esto seguramente aumentará nuestros ingresos, y nos hemos vuelto aún más optimistas sobre las perspectivas comerciales”.

Firmado en noviembre de 2020 por 15 economías de Asia y el Pacífico, incluidos los 10 estados miembros de la ASEAN, el acuerdo ha creado el bloque de libre comercio más grande del mundo por tamaño económico.

El PIB combinado de sus miembros comprende casi un tercio del total mundial, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, o UNCTAD.

Comercio e impulso a la inversión

La región cubierta por el RCEP cuenta con una población de unos 2.270 millones, aproximadamente un tercio del total mundial. Las exportaciones de los miembros de RCEP totalizaron 5,2 billones de dólares en 2019, o el 30% de las de todo el mundo, según el Ministerio de Comercio de China.

La firma del tratado ha sido ampliamente considerada como un gran paso adelante para la integración económica regional y una victoria para el multilateralismo y el libre comercio.

Según los analistas, la asociación inyectará más energía positiva a la economía mundial, que se enfrenta a numerosos desafíos, como el impacto persistente de la pandemia y el creciente sentimiento antiglobalización.

La investigación de la UNCTAD muestra que el RCEP tendrá un impacto significativo en el comercio internacional y, durante la pandemia, también puede promover la resiliencia comercial.

Cui Fan, profesor de la Escuela de Economía y Comercio Internacional de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales, o UIBE, dijo: “Al mejorar significativamente el acceso al mercado y reducir los costos, el RCEP impulsará el comercio y la inversión”.

Según un informe de la Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica en Beijing, el RCEP agregará alrededor de 857.000 millones de dólares en exportaciones y 984.000 millones de dólares en importaciones a la región para 2035, un crecimiento respectivo de alrededor de 18,3% y 9,6%.

Para el 2035, aumentará el crecimiento del PIB regional combinado en un 0,86%, y para la economía mundial, aumentará el PIB en un 0,12% y el comercio en un 2,91%.

Wei Jianguo, vicepresidente del Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China, que tiene su sede en Beijing, dijo que el bloque de libre comercio del RCEP se convertirá en el grupo económico más diversificado del mundo, con sus miembros actualmente en varias etapas de desarrollo, con diferentes sistemas políticos y diversas estructuras sociales.

Hasta el 90% de los bienes comercializados en el bloque quedarán libres de aranceles en estos 20 años, y muchos aranceles se eliminarán inmediatamente después de que el acuerdo entre en vigor.

Para disfrutar de aranceles más bajos o nulos, las nuevas reglas de origen del RCEP permiten que los productos tengan solo el 40% de su valor agregado dentro de la región. Las reglas de origen en un área de libre comercio determinarán si un producto es originario de un miembro, de modo que se puedan aplicar las disposiciones relacionadas.

Además, mientras que los acuerdos de libre comercio entre países del RCEP cubren principalmente el comercio de bienes, el acuerdo de asociación se extiende al comercio de servicios, la inversión y la alineación de las reglas internas de los miembros con el acuerdo.

Wei dijo: “Se espera que el RCEP ayude a los miembros a construir asociaciones industriales y de cadena de suministro mutuamente beneficiosas, así como a estabilizar estas cadenas”.

Agregó que el acuerdo puede reducir significativamente los costos comerciales en la región, mejorar la competitividad de los productos, crear más oportunidades comerciales para las empresas y brindar opciones y beneficios adicionales para los consumidores.

Integración económica

Wang Tuo, investigador del Instituto de Comercio Internacional de Servicios, dijo que el acuerdo asignará mejor los recursos en la región, creando eventualmente más mercado potencial para los miembros de la asociación y fortaleciendo los lazos económicos y comerciales regionales.

Cui, de UIBE, dijo: “El RCEP fortalecerá la integración de las cadenas industriales, de suministro y de valor regionales, y acelerará la integración económica regional, dando un nuevo impulso a la recuperación económica regional y mundial”.

Chris Cai, director general de Four Seas (Guangzhou) Food Import and Export Trading Co, dijo que el pacto beneficiará significativamente a la compañía en al menos dos aspectos: aranceles reducidos y mayor acceso al mercado.

Una subsidiaria de Four Seas Mercantile Holdings, una sociedad de cartera de inversiones con sede en Hong Kong que se dedica principalmente al sector alimentario, el negocio de Cai tiene fábricas de alimentos en China continental y en Japón. Importa aperitivos empaquetados, bebidas y materiales alimenticios de Japón y países del sudeste asiático como Tailandia e Indonesia, y exporta productos alimenticios a Japón.

Cai dijo: “Como importamos y exportamos, las reducciones en los aranceles son bastante considerables para nosotros, mientras que los procedimientos aduaneros simplificados en la región después de que el pacto entre en vigencia significan costos reducidos para el negocio”.

Ella espera que la compañía aumente su presencia en la región, ya que podrá utilizar su experiencia comercial para introducir más productos a China desde Japón y los estados miembros de la ASEAN.

Gracias al acuerdo, los productores de la región tendrán más oportunidades de venderse productos entre sí, añadió.

Además, Cai dijo que la cooperación fortalecida en las cadenas industriales y de suministro en la región reducirá los costos para las empresas y mejorará la productividad, y añadió que para los consumidores, esto significa más opciones de productos y precios más baratos.

Zhan Linchang, director general del departamento de compras y propulsión del nuevo modelo en GAC Mitsubishi Motors Co en Changsha, provincia de Hunan, dijo que la compañía ahorrará más de 2,73 millones de yuanes (429.000 dólares) este año debido a la reducción de aranceles en componentes importados como válvulas hidráulicas y motores de lavado de parabrisas. Estas tarifas se irán reduciendo gradualmente a cero.

Las reglas de origen del RCEP y otros acuerdos para la liberalización y facilitación del comercio significan que las cadenas industriales y de suministro regionales estarán profundamente integradas, impulsando las exportaciones e importaciones de productos relacionados como materias primas, componentes clave y productos y dispositivos terminados, dijo Zhan.

Apertura de alto nivel

Los analistas y líderes empresariales también dijeron que el acuerdo ayudará a China a perseguir una apertura integral de alto nivel y a acelerar el establecimiento del nuevo patrón de desarrollo de circulación dual. Este modelo toma el mercado interno como pilar al mismo tiempo que permite que los mercados interno y externo se refuercen entre sí.

Wang, del Instituto de Comercio Internacional de Servicios, dijo: “Dado que la cooperación económica y comercial regional se fortalecerá y mejorará continuamente en virtud del acuerdo, se espera que China establezca una cooperación económica más sólida y completa con otros miembros del RCEP”.

Añadió que a través de una mayor apertura en el comercio y la inversión, China verá un mejor desempeño de las cadenas industriales y de suministro y una mejor interacción entre los mercados nacionales y extranjeros, lo que ayudará al nuevo patrón de desarrollo de circulación dual.

Hiroshi Hamaguchi, presidente de la compañía farmacéutica global Astellas para China continental, dijo que desde que ingresó al país en 1994, la empresa ha sido testigo de los importantes logros de China en el crecimiento económico. Tiene aún más confianza en las perspectivas comerciales en China ahora que el RCEP ha entrado en vigor, añadió.

“La implementación del RCEP es otro hito para la apertura de China al resto del mundo, lo que demuestra la determinación de la nación de perseguir un desarrollo de alta calidad y una apertura integral de alto nivel”, dijo.

Astellas actualizó recientemente su estructura corporativa en China. Se han establecido Astellas China Investment Co y Beijing Astellas Medical Co, basándose en la actual Astellas Pharma China Inc, para promover conjuntamente un sólido desarrollo del negocio en China en general.

“La mejora del entorno empresarial y la apertura de alto nivel de China brindarán más oportunidades para que Astellas convierta la ciencia innovadora en valor para los pacientes. Nuestro objetivo es convertirnos en un líder en oncología y medicina especializada en China”, añadió Hamaguchi.

Zhang Jianping, director del Centro de Cooperación Económica Regional del Instituto de Comercio Internacional de Servicios, dijo que China ha hecho grandes esfuerzos para crear las condiciones para la implementación del RCEP.

En comparación con muchos otros tratados de libre comercio, el acuerdo, que requiere un nivel significativo de apertura, tiene requisitos de alto nivel en muchos campos nuevos, como la contratación pública, el comercio electrónico, la política de competencia y la protección de la propiedad intelectual.

Zhang dijo que a lo largo de los años, China ha llevado a cabo más experimentos con zonas piloto de libre comercio, ha reducido significativamente las listas negativas para la inversión extranjera y ha mejorado continuamente el entorno empresarial para alinear las regulaciones y leyes nacionales para cumplir con los requisitos de la asociación.

Una lista negativa es una medida administrativa especial relacionada con el acceso de los inversores extranjeros a campos específicos.

Gao Shiwang, director del departamento de desarrollo de la industria de la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, sugirió que a medida que el RCEP haya entrado en vigor, la nación debería fortalecer los esfuerzos para abrirse al resto del mundo y atraer más inversión extranjera en los sectores emergentes, de uso intensivo de capital y de uso intensivo de tecnología.

“Necesitamos expandir la cooperación internacional, mientras alentamos a las empresas nacionales a fortalecer la investigación y el desarrollo de tecnologías centrales para aumentar la resiliencia industrial”, dijo Gao.

“Se espera que las empresas chinas hagan un buen uso del RCEP y ajusten sus estrategias de desarrollo y mejoren la gestión de los negocios en el extranjero para hacer frente mejor al patrón de desarrollo de circulación dual y desempeñar un mejor papel en la división internacional del trabajo y la cadena de valor global”, dijo Gao.

Con información de Pueblo en Línea

