Esquí de fondo en Beijing 2022: Cinco cosas que debes saber

El esquí de fondo es uno de los deportes olímpicos de invierno originales, y se disputó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Invierno inaugurales, en 1924. Las únicas pruebas celebradas en esos Juegos de Chamonix fueron las masculinas de 50 km y 18 km, pero en Beijing 2022 serán 12, con un total de 36 medallas en juego.

A continuación repasamos la historia del esquí de fondo en los Juegos Olímpicos, las principales estrellas que se darán cita en Beijing, las sedes de la competición y más.

Los mejores esquiadores de fondo en Beijing 2022

Noruega ha sido una potencia tradicional en el esquí de fondo, siempre presente en los Juegos desde el inicio de la competición, en 1924. Y dado el desempeño de los sus representantes en los últimos Mundiales de Esquí Nórdico de la FIS en 2021, parece que la tendencia seguirá en Beijing.

Johannes Høsflot Klæbo (NOR), oro olímpico en esprint, relevo 4 x 10 km y esprint por equipos en PyeongChang 2018, repitió honores en los Mundiales de 2019 y 2021. Klæbo tiene varios récords en este deporte, entre ellos el de ser el esquiador más joven de la historia en ganar la Copa del Mundo de esquí de fondo de la FIS, el Tour de Ski, un Mundial y una competición olímpica.

Equipo noruego de esquí de fondo

Simen Hegstad Krüger (NOR), oro junto a Klaebo en PyeongChang 2018 como miembro del equipo de relevos de 4 x 10 km de Noruega (sin mencionar un oro en el esquiatlón de 30 km y una plata en los 15 km de estilo libre), es otra estrella del circuito de fondo a tener muy en cuenta en Beijing. En los Mundiales de 2021 Krüger ha conquistado dos platas (en los 15 km estilo libre y 30 km en esquiatlón).

Esto no quiere decir que los noruegos vayan a copar el podio masculino en Beijing. El veterano Dario Cologna (SUI), cuatro veces campeón olímpico y defensor del título en los 15 km de estilo libre, es un ganador nato y hará todo lo posible por retener su corona en 2022.

En PyeongChang 2018, Noruega tuvo una dura competencia de Suecia en las pruebas femeninas, aunque acabó con una medalla más (7) que sus vecinos (6). Cuatro de ellas fueron para Charlotte Kalla, que con nueve en su palmarés olímpico ya es la mejor esquiadora de fondo sueca de la historia. Kalla y su compatriota Jonna Sundling (SWE) (ganadora de las pruebas de esprint y esprint por equipos en los Mundiales de 2021) son favoritas al podio en Beijing.

Las esquiadoras suecas no tendrán que vérselas esta vez con Marit Bjørgen (NOR), la atleta olímpica de invierno más exitosa de todos los tiempos, que anunció su retirada tras los Juegos de 2018, donde ganó cinco medallas para dejar su récord personal en 15 metales. No obstante, Noruega irá a Beijing con varias atletas top, entre ellas la triple medallista olímpica Therese Johaug (NOR), oro en los 15 km de esquiatlón, 10 km estilo libre, 4 x 5 km de relevos y 30 km de salida en masa en el Mundial 2021.

Además, Noruega será el rival a batir en las pruebas tanto masculinas como femeninas de esprint por equipos y relevos por equipos: viene de ganar 3 de estas pruebas en el Mundial (Suecia se llevó el sprint por equipos femenino), y ya se hizo con el oro en esas mismas competiciones en PyeongChang (el esprint femenino por equipos fue para EEUU, con Kikkan Randall y Jessie Diggins).

Diggins, por su parte, llegará en gran forma tras hacerse con la general y las pruebas de distancia de la Copa del Mundo 2020-21.

Calendario Olímpico del esquí de fondo en Beijing 2022

La competición de esquí de fondo tendrá lugar del 2 al 20 de febrero de 2022.

Sede Olímpica del esquí de fondo en Beijing 2022

La competencia de esquí de fondo se llevará a cabo en el Centro Nacional de Esquí de Fondo de la zona de Zhangjiakou, donde también se celebrarán las pruebas de snowboard, esquí acrobático, saltos de esquí, combinada nórdica y biatlón. Después de los Juegos, el lugar se utilizará como resort turístico.

Formato de competición del esquí de fondo en Beijing 2022

La competencia de esquí de fondo en Beijing 2022 contará con 12 pruebas:

Masculinas:

15 km Clásico

Esquiatlón 15 km + 15 km

Esprint Libre

Esprint Clásico por equipos

Relevo 4 x 10 km

50 km con salida en masa

Femeninas

10 km Clásico

Esquiatlón 7,5 km + 7,5 km

Esprint Libre

Esprint Clásico por equipos

Relevo 4 x 5 km

30 km con salida en masa

Hay 148 cupos disponibles tanto para la clasificación de hombres como de mujeres para competir en esquí de fondo en Beijing 2022, lo que significa que habrá 296 atletas en total. En este deporte se usan dos técnicas diferentes: la técnica de estilo libre (similar al patinaje) y la técnica del estilo clásico (más parecida a caminar). La Federación Internacional de Esquí designa qué técnica se usa para cada evento (puede variar con cada edición de los Juegos). Para las pruebas de relevo deben usarse ambas técnicas.

Historia del esquí de fondo olímpico

El esquí de fondo es la modalidad más antigua de esquí y tiene su origen en Noruega. De hecho, “ski” es una palabra noruega que proviene de la palabra nórdica antigua “skid”, una longitud de madera dividida. Esta forma de esquiar surgió de la necesidad de viajar por terrenos cubiertos de nieve para perseguir animales, recolectar leña y mantener el contacto social entre comunidades aisladas.

A finales del siglo XIX, el esquí de fondo se había convertido en un deporte. El famoso festival de esquí de Holmenkollen comenzó en 1892, inicialmente centrado en la prueba de la combinada nórdica. Sin embargo, en 1901, se agregó una prueba de esquí de fondo separada. El esquí de fondo ha sido parte del programa de los Juegos Olímpicos de Invierno en todas las ediciones, comenzando con las pruebas masculinas de 50 km y 18 km en 1924. La primera competición femenina fue la de los 10km en los Juegos de Oslo 1952, y a lo largo de los años el programa ha crecido hasta componerse de 12 pruebas, 6 masculinas y 6 femeninas.

Noruega, cuna del esquí de fondo, es la gran potencia de este deporte, con un palmarés de 121 medallas olímpicas (47 oros), superando con creces a sus rivales más cercanos, Suecia (80 medallas). Los dos atletas olímpicos más laureados en este deporte también son noruegos: Bjørn Dæhlie tiene 12 medallas, mientras que Marit Bjørgen, con 15, es la atleta olímpica de invierno más laureada de la historia.

El esqui de fondo es la modalidad más antigua de esquí y tiene su origen en Noruega