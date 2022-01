Produbanco impulsa el financiamiento para la compra de vivienda sostenible

- Advertisement Article Top Ad -

Produbanco, institución financiera con sólida trayectoria a nivel local y miembro del Grupo Financiero Internacional Promerica, impulsa el financiamiento para la compra de vivienda sostenible a través de beneficios para personas naturales y constructores. En el caso de personas naturales, con operaciones crediticias para adquirir una vivienda con certificaciones ambientales y para el sectorde la construcción, apoyando la certificación de sus proyectos de vivienda sostenibles.

A empresas constructoras, se brinda una asesoría para gestionar la certificación de construcción sostenible como: EDGE, LEED o BREEAM. De esta manera, Produbanco guía en el proceso de auditoría de conversión de proyectos de construcción de vivienda y financia los costos adicionales por las mejoras incurridas. La metodología de evaluación para calificar al proyecto respeta los criterios de aceptabilidad de las diferentes certificaciones de construcción sostenible y propone una disminución de la cantidad de recursos utilizados, mediante una escala comparativa que toma como base estándares locales, en función de parámetros que generan ahorro de luz, agua y energía incorporada en materiales, entre otros.

En relación a personas naturales, el financiamiento contempla un incentivo económico para la operación de crédito hipotecario al comprar una vivienda que cuente con certificaciones ambientales. Para acceder a este beneficio, los clientes deben presentar la certificación ambiental internacional de la vivienda.

Estas operaciones crediticias complementan el programa Líneas Verdes de Produbanco destinadas al financiamiento sostenible.

“La sostenibilidad es un pilar fundamental en la estrategia de Produbanco, es por eso que además de impulsar iniciativas casa adentro que contribuyan a la conservación del ambiente, también desarrollamos soluciones financieras para impulsar el desarrollo sostenible del país, tanto a nivel empresarial como personal”, explica José Ricaurte, Vicepresidente Banca Minorista de Produbanco.

De esta manera, Produbanco ratifica su constante compromiso por promover una banca responsable, a través de una operación sostenible y el desarrollo de soluciones e innovaciones financieras eficientes y que aporten al cuidado del planeta.

Acerca de Produbanco

Produbanco es un banco con gran experiencia, con una amplia cartera de productos y servicios para atender eficientemente a los sectores corporativo, empresarial, pyme y personas. Cuenta con un equipo de colaboradores multidisciplinario, comprometido con la calidad de servicio. A lo largo de sus 43 años de exitosa trayectoria, Produbanco ha sido merecedor de diversos reconocimientos, locales e internacionales, que ratifican su prestigio, entre ellos: Institución Financiera más Respetada del Ecuador (2018), conferido por el Comité Empresarial Ecuatoriano; Premio Ekos de Oro – Primer Lugar Calidad de Servicio Categoría Bancos por tercer año consecutivo (2017-2019), designado por el Índice Ekos de Satisfacción al Cliente; Best Bank Ecuador (2017,2018,2019, 2020, 2021), otorgado por Global Finance; Bank of the Year Ecuador por décima tercera ocasión (2002, 2007, 2009-2015, 2017, 2019, 2020 y 2021), concedido por la revista The Banker; Best Innovation in Retail Banking Ecuador (2017,2018,2019, 2020, 2021) y Customer Service Provider of the Year, South America (2019,2020), por la revista International Banker; Bank of the Year Ecuador (2017-2019), por la revista The European, y Best Bank Governance Ecuador (2017,2018,2019,2020), por Capital Finance International. Adicionalmente, Produbanco ha recibido la calificación de riesgo AAA de PCR Pacific Credit Rating.

Confirmado.net

