Luge en Beijing 2022: Cinco cosas que debes saber

El luge es uno de los tres deportes de deslizamiento en el programa de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, junto con el skeleton y el bobsleigh. Es el más rápido de los tres, con atletas que compiten a velocidades promedio de 120 – 145 km/h. Hay 12 medallas disponibles en la competencia de luge en los Juegos, con dos pruebas masculinas, dos femeninas, y un evento por equipos.

En este vistazo a lo que nos brindará el luge en los Juegos de 2022, repasamos la historia del deporte, sus principales estrellas actuales, las sedes de competición y más.

Los mejores atletas de luge en Beijing 2022

Felix Loch (GER) es uno de los principales nombres a tener en cuenta en Beijing. Triple campeón olímpico (dos oros en individual y uno por equipos) y seis veces campeón del mundo en la prueba individual, en PyeongChang 2018 no pudo lograr su tercer oro individual consecutivo al cometer un error en su última carrera y terminar 5º. También tuvo que conformarse con la plata individual en el Mundial de 2021, así que llegará a Beijing con ganas de revancha.

El vigente campeón olímpico, David Gleirscher (AUT), sorprendió al mundo del luge con su oro en PyeongChang, pero su actuación en el Mundial de 2021, donde terminó tercero en individual y sprint, sugiere que no fue flor de un día y dará batalla en Beijing.

En categoría femenina, la campeona olímpica de 2018 Natalie Geisenberger (GER) sigue siendo una de las grandes dominadoras de la prueba individual. Plata en el Mundial de 2021, es además la mujer con más medallas olímpicas en luge: 4 oros y 1 bronce. ¿Logrará su tercer oro en individual en Beijing?

Sus compañeras del equipo alemán Dajana Eitberger, plata en PyeongChang y bronce en el Mundial de 2021, y Julia Taubitz, campeona del Mundial 2021 en individual y sprint, serán probablemente sus principales rivales.

La prueba olímpica de dobles ha estado dominada en los últimos años por la pareja alemana formada por Tobias Wendl y Tobias Arlt, oro en Sochi 2014 y PyeongChang 2018. Al igual que Geisenberger, podrían hacer historia en Beijing al convertirse en la primera pareja en ganar tres oros consecutivos, y llegarán en buena forma tras ser plata en la prueba de dobles y oro en sprint de dobles del Mundial de 2021.

La prueba de relevo mixto es una incorporación relativamente nueva al programa olímpico, ya que hizo su debut en Sochi 2014, pero Alemania, no satisfecha al parecer con su dominio en la prueba individual femenina y los dobles, ya suma dos oros en esta competición también. La mayor oposición vendrá probablemente de Austria, vigente campeón mundial (Alemania fue plata y Letonia bronce).

Calendario de luge en Beijing 2022

La competencia de luge tendrá lugar del 5 al 10 de febrero de 2022.

Sede olímpica de luge en Beijing 2022

Todas las competiciones de trineo se llevarán a cabo en el Centro Nacional de Deslizamiento de Yanqing, ubicado en la zona montañosa de Xiaohaituo en Yanqing, a 74 km al noroeste de Pekín. La pista que se utilizará para las competiciones de deslizamiento es la primera de su tipo en el mundo con un giro de 360 grados. La longitud de la pista de competición es de 1615 metros, con un desnivel máximo del 18% y 16 curvas.

La instalación tiene una capacidad de 2.000 asientos y una capacidad para 8.000 espectadores de pie.

Formato de competición de luge en Beijing 2022

La competencia de patinaje artístico en Beijing 2022 contará con cuatro pruebas:

Individual masculino

Dobles masculino

Individual femenino

Relevo mixto

Hay un total de 106 plazas disponibles para que los atletas se clasifiquen para competir en luge en Beijing 2022. En las pruebas individuales, los atletas compiten en la misma pista, y cada corredor realiza cuatro carreras a lo largo de dos días. Esos cuatro viajes están cronometrados a la centésima de segundo y los tiempos se suman. El atleta con el menor tiempo total gana.

La prueba de dobles masculinos se lleva a cabo en un solo día, y cada pareja realiza dos carreras. Una vez más, la pareja con el menor tiempo acumulado gana el oro.

El relevo por equipos mixtos incluye tres trineos por país: uno individual femenino, uno individual masculino y uno de dobles (masculino). El trineo femenino es el primero en competir, y la atleta golpe un panel táctil al final de la pista que abre la puerta y permite que comience el siguiente trineo, que es el individual masculino. El doble masculino es el último trineo en competir en la prueba. El ganador es el equipo con el menor tiempo después de que los tres trineos hayan cruzado la meta.

El luge hizo su debut olímpico en Innsbruck

Historia del luge olímpico

Al igual que con el bobsleigh y el skeleton, los orígenes del luge como deporte se remontan a Suiza y la ciudad de St Moritz. La primera prueba organizada de este deporte tuvo lugar en 1883 en Davos, Suiza, con competidores corriendo a lo largo de una carretera helada de 4 km entre Davos y el pueblo de Klosters.

En 1913, se fundó la Internationale Schlittensportverband o Federación Internacional de Deportes de Trineo en Dresde, Alemania, que gobernó el deporte hasta 1935. La organización se incorporó luego a la Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT). No obstante, el primer Campeonato del Mundo de luge no se celebró hasta 1955, 41 años después del primer Campeonato de Europa.

En 1957 se fundó la Fédération Internationale de Luge de Course (FIL, Federación Internacional de Luge), y en 1964 el luge hizo su debut olímpico en Innsbruck. En 2014, se agregó un evento de relevos por equipos mixtos al programa olímpico. La disciplina olímpica ha estado dominada por Alemania, que ha ganado 42 medallas, excluyendo las 29 medallas ganadas por Alemania Oriental y las 10 ganadas por Alemania Occidental entre 1968 y 1988). El siguiente país en el medallero histórico es Austria, con 22 medallas, seguida de Italia, con 17.

De hecho, Alemania ha sido tan dominante en luge que ha copado dos veces el podio en la prueba individual femenina: fue en Salt Lake City 2002 y Turín 2006. En Sochi, además, Alemania ganó el oro en todas las pruebas de luge. Sin embargo, el atleta con más medallas olímpicas en este deporte es el italiano Armin Zöggeler, que ganó 6, incluidas 2 de oro. Il Cannibale, como se le conoce, se ha retirado, dejando así la puerta abierta para que Natalie Geisenberger pueda conquistar dos medallas en Beijing y romper su récord.